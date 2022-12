Rendkívüli akció: az egész országban küzdenének így a légszennyezettség ellen

Egyedülálló, országos erdőtelepítő akciót indít a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME). Az intézmény három nemzeti parkkal - a Balaton-felvidéki, a Duna-Dráva és a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal - összefogva Magyarország három pontján, közel félszáz hektáron hoz létre új erdőket, amelynek fái felcseperedve lehetővé teszik az egyetem károsanyag kibocsátásának semlegesítését.

Az erdőtelepítésben, amely a MOME Zero program része, az egyetem dolgozói és hallgatói is szerepet vállalhatnak. Az erdők telepítését és gondozását a jövőben az egyetem designer, építész és művész hallgatói erdész, ökológus és természetvédelmi szakemberek bevonásával, együtt végezhetik majd. Az egyetem közössége így a terepen, aktív munkán keresztül is megtapasztalhatja egy ökoszisztéma sérülékenységét és összetettségét, az ember-természet együttélésének alapvető szabályait.

