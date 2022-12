Őrület: kétszer annyiba kerülnek ezek a termékek a magyar boltláncban, mint az olaszban

Akkorát drágultak Magyarországon az élelmiszerek egy év alatt, hogy 30-ról 7 százalékra csökkent a különbség az olasz és a magyar Lidl árai között – tudta meg a Telex. A különbség látványos, míg az árstoppolt cukor, liszt és csirkemellfilé fele annyiba kerül itthon, a spagetti több mint kétszer olyan drága, mint odakint, és egy sor élelmiszer szintén 30-40 százalékkal olcsóbb Olaszországban.

A forint gigantikus csúszdára került, Magyarországon pedig úgy elkezdtek drágulni az élelmiszerek, ahogy sehol máshol Európában. Felmerült a kérdés, hogy nálunk azért olcsóbbak-e a dolgok, főleg, hogy most már az euróért is 400 forint körül, főleg felette, kell fizetni, írja a Telex.

A válasz: nem, mostanra a termékek több mint a fele olcsóbb Olaszországban.

Magyarországon jóval drágább a spagetti, a bio olivaolaj, a csípős szalámi szelet, de a paradicsom- és babkonzerv is. Sokkal olcsóbb viszont az árstopos liszt, cukor, csirkemell filé, napraforgóolaj. Szintén olcsóbb a burgonya, a tojás, és a kenyér is, ami azt jelenti, hogy az alapvető élelmiszerek terén valamennyire azért még jobban állunk.

Amikor az árak különbségeiről beszélünk, érdemes megjegyezni, hogy az élelmiszereken lévő adók és járulékok jelentősen különböznek a két ország között.

Míg Olaszországban az áfa normális mértéke 22 százalék, a legtöbb élelmiszerre a kedvezményes 10, 5, vagy 4 százalékos adókulcs vonatkozik. Magyarországon ezzel szemben néhány élelmiszerre vonatkozik csak a kedvezményes 5 százalékos áfa (húsok, tej), minden másra 27 százalékot kell fizetni.

Ezen kívül Magyarországon korábban is volt népegészségügyi termékadó, amit idén nyáron egy sor új termékre kiterjesztettek. Ebbe pedig például a müzlin kívül az előre csomagolt tészták is beletartoznak, így egyáltalán nem véletlen, hogy a spagetti most már kétszer annyiba kerül itthon, mint Olaszországban.

Az az egy biztos, hogy ha valaki véletlenül Triesztben tölti a szilvesztert, akkor azért hazafelé bedobhat néhány extraszűz olivaolajat, paradicsomkonzervet és szalámit a csomagtartóba.

Az árkülönbségekre a legnagyobb bélyeget a magyar árstopok rendszere nyomja rá. Ennek a hatására a nyolc ársapkás termék ára ugyan mesterségesen alacsony, minden más terméket, és elsősorban a helyettesítő termékeket viszont annál inkább drágítják a kiskereskedők. Így a 2,8-as tej olcsóságával a 3,5 százalékos tej lett brutálisan drága, a csirkemell olcsóságával a többi hústermék lett nagyon drága, és így tovább.

Hatalmasat drágultak az élelmiszerek Magyarországon, az okok egy része nemzetközi, hiszen a növénytermesztéshez és állatok tartásához szükséges energiát mindenhol ki kell fizetni, és az aszály is egész Európát érintette. Mégsem ugyanolyan mértékben nőtt az élelmiszerek ára a különböző országokban. A mi 47 százalékos magyar élelmiszer-inflációnkkal szemben az olaszoknál 13,8 százalékkal drágultak az ételek novemberben éves alapon.

Árakban majdnem felzárkóztunk. De fizetésekben?

Érdemes az árakat ahhoz is mérni, hogy melyik országban mennyit keresnek az emberek. A legfrissebb, 2021-es adatok szerint az éves nettó olasz átlagbér 23 013 euró volt, míg a magyar 10 075 euró. Ha ezt átváltjuk forintba és hónapra, akkor az olaszok átlagosan 776 689 forintot kerestek, míg a magyarok 340 031 forintot.

Ha a vásárlói kosár árát elosztjuk a fizetésekkel, akkor kijön, hogy ugyanezeket a termékeket megvenni Olaszországban a fizetés 3,24 százalékába kerül, míg Magyarországon a 6,9 százalékába. Ez az érték tavaly még 3,41 százalék és 6,16 százalék volt, a fizetésekhez képest tehát az olaszoknak kicsivel olcsóbb, a magyaroknak pedig jóval drágább lett az élelmiszer.

Összességében, élelmiszerben mérve az olasz fizetések több mint kétszer annyit érnek, mint a magyarok.

Az utóbbi hetekben több környező országban is a Lidl árakat, a kínálatot és a minőséget a magyarországi boltokkal összehasonlítva az eredmény:

a szlovák Lidl sem felhozatalban, sem árakban nem különbözik nagyon a magyartól, bár tejfölért, zöldségekért és gyümölcsért megérheti átugrani (meg persze kofoláért és sörért, de ezt mondani sem kell);

sem felhozatalban, sem árakban nem különbözik nagyon a magyartól, bár tejfölért, zöldségekért és gyümölcsért megérheti átugrani (meg persze kofoláért és sörért, de ezt mondani sem kell); a horvát Lidl kicsit drágább a magyarnál, de cserébe egy csomó különlegességet árulnak;

kicsit drágább a magyarnál, de cserébe egy csomó különlegességet árulnak; Ausztriában továbbra is drágább a Lidl, mint itthon, hiába tartja a legenda, hogy megéri kint vásárolni a bécsi karácsonyi vásár után;

továbbra is drágább a Lidl, mint itthon, hiába tartja a legenda, hogy megéri kint vásárolni a bécsi karácsonyi vásár után; a román Lidlbe viszont mindenképp megéri beugrani, ha a határnál járunk, mert a zöldség, gyümölcs, és vécépapír is annyiba kerül, mintha 2021-ben ragadtunk volna.

Itthon egy év alatt 50 százalékkal drágult a hétvégi nagybevásárlásunk.

Címlapkép: Getty Images