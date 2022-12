Rengeteg változás érte a magyar boltokat: egyre több az ilyen termék a kínálatban

2022-ben az élelmiszeripar talán soha nem látott akadályokba ütközött. Meglepetések, botrányok, krízishelyzetek, válság és brutális áremelkedések jellemezték az ágazatot. A folyamatos drágulások egész évben végigkísérték a mindennapjainkat, és még mindig nem látszik, hol a vége. Emellett a kedvezőtlen időjárási körülmények sem segítették a gazdálkodókat. Az élelmiszer-árstop szintén rátett egy lapáttal a bajokra, hiszen, míg néhány élelmiszer árát „megfogja”, a többi csak emelkedik és emelkedik. Ám a sornak itt még mindig nincs vége. Az Agrárszektor cikkéből kiderül, hogy milyen évet zárt a hazai élelmiszeripar és mennyi mindennel szembe kellett néznie a termelőknek. Az viszont elöljáróban elmondható, hogy vélhetőleg 2023 sem lesz sétagalopp.

Nehéz lenne hónapokra bontva végigvenni, hogy mi történt a hazai élelmiszer-termelésben. A pozitivitás elengedhetetlen az életben, ugyanakkor nem túlzás azt mondani, hogy idén jóval több rosszabb dolog történt, mint jó. Ahogy a portál írja, a legtöbb termelő foghatta a fejét, hiszen már rögtön az év elején, februárban kitört a szomszédban a háború, ami óriási felfordulást okozott szinte az egész világ mezőgazdaságában. Az elhúzódó konfliktus nemcsak a helyi élelmiszer-termelést, hanem a globális kereskedelmet is negatívan érintette a kieső kínálat miatt, és világszerte növelte az élelmiszerárakat.

A háború miatt felrobbant az energiapiac is idén, ami soha nem látott felfordulást okozott. A termelők sorra arról számoltak be, hogy egyik hónapról a másikra 3-4-5-szörös rezsiárakkal találták magukat szembe, de az sem volt ritka, hogy még ennél is többet kellett fizetniük a megszokottnál. A legfőbb gond pedig az volt, hogy nagyon hirtelen érték el ezeket az árakat, minden nehezítő körülmény szinte egyszerre ütötte fel a fejét. Az extrém rezsiárak még tovább emelik az árakat az élelmiszerek esetében is.

Az emelkedő energiaárak az egész világon inflációs spirált indítottak el, ami nem kímélte az élelmiszerárakat sem. A kormány ezért februártól hat alapvető élelmiszer árát fagyasztotta be. A rendelkezések betartását a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi hatósága szigorúan ellenőrzi. Jelenleg ezeket a termékeket fogja az ársapka:

kristálycukor,

finomliszt,

sertéscomb,

csirkemellfilé,

far-hát,

napraforgó-étolaj,

2,8 százalékos UHT tartós tej,

friss tojás,

étkezési burgonya.

Az árstop kapcsán úgy tűnik, hogy a kisboltosok a legnagyobb vesztesek: ők ugyanis azok az egységek, amelyek nem bírják a beszerzési árak drasztikus emelkedését, az energiaválságot és az árstopot: az első félévben több mint 2000 kiskereskedelmi egység zárt be. Több szakértő is egyetért azzal, hogy az árstopot meg kellene szüntetni, hiszen többet árt, mint használ.

Hogy mi történt még idén? Milyen nehézségekkel nézett szembe az ágazat és mire számíthat 2023-ban, arról az Agrárszektor cikkében olvashatunk többet, ide kattintva.

