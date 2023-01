Ezekbe fektetnek 2023-ban az élelmes magyarok: nagyot szakíthatsz a nemzetközi helyzeten

A 2022-es év nehéz időszak volt hazánkban és globális szinten is. A pandémia utáni gazdasági kilábalást akadályozta meg a szomszédunkban kirobbant háború, ami a jegybankokat szigorú politikájuk folytatására kényzerítette, miközben piacok dőltek be, evidenciaként kezelt folyamatok fordultak meg. A Pénzcentrum a befektetési piac szakértőit kérdezte, mibe érdemes 2023-ban fektetni.

2023-ban a globálisan emelkedő kamatkörnyezet és más világszinten tapasztalható tendenciák is a befektetők hasznára lehetnek, állapították meg a Pénzcentrum által megkérdezett szakértők. Bár a tavalyi évet jellemző bizonytalanság velünk marad, sőt a politikai és gazdasági kockázatok még fokozódhatnak is, a krízis számos szektor papírját vonzóbbá teheti majd.

A megkérdezett szakértők szerint a világ folyamatos változása befektetéseink gyakrabb újragondolását is indokolhatja, lássuk hát, mibe érdemes beszállni lakossági kisbefektetőként az idei esztendőben.

Nem látszik a globális folyamatok lassulása

A megváltozott kamatkörnyezetnek köszönhetően akár már a pénzpiaci alapokkal is kétszámjegyű hozamokat lehet elérni. A változás oka a globálisan emelkedő kamatkörnyezet, ami a rövid állampapírok hozamát is jelentősen megemelte. A 3 hónapos diszkont kincstárjegy hozama most majdnem 12 százalék, az egyéves papírok esetében pedig közel 14 százalék a referenciahozam.

A pénzpiaci befektetési alapok rövid lejáratú eszközöket tartalmaznak, általában éven belül lejáró diszkontkincstárjegyeket, betéteket

- árulta el Paku Dénes, az Aegon szakértője.

Ez pedig a lakossági befektetők számára is érdekes lehet, hiszen ma már akár egy egyszerű pénzpiaci alap is magasabb hozamot tud elérni, mint az évekig szuperállampapírként emlegetett Magyar Állampapír Plusz, mely fix 5 százalékos éves hozamával ma már egyre kevésbé vonzó - folytatja a tanácsadó.

A megatrendek dönthetik el, melyek lesznek a nyerő szektorok

Balásy Zsolt, a HOLD Alapkezelő portfóliókezelője szerint pedig ha az ember hosszú távon gondolkozik, akkor eleve semmi jelentősége, hogy melyik évben vagyunk. Annak van jelentősége, hogy olcsó vagy drága az az eszköz. Aztán hogy az olcsóságból és a hosszú távon gondolkozásból melyik évben jön ki a remélhetőleg jó hozam, már másodlagos kérdés. Akár 2023-ban is, amit olyasmivel tudunk alátámasztani, hogy olyan rossz éve egy 60-40 kockázati portfóliónak, mint a 2022-es, még sose volt. Az olcsó eszközre általánosságban a javaslatunk pedig idén is a value részvények.

Jelenleg az Alapkezelőnél az alábbi lehetőségeket látják "olcsónak", bár a különbség (ahogy a portfóliókezelő is hozzáteszi) nyilván ezek között is igen nagyok:

Lengyel részvények:

az energia szektor utálata ugyan 2022-ben sokat enyhült, de így is túlzott – a lengyel piacon nagy ezek súlya

közel van a háborúhoz, és egy kiterjedt portfóliót kezelő alap gyakran mondja azt, hogy minél messzebb akarok befektetni Putyintól

a jelenlegi kormány ott sem befektetőbarát, de szerencsésebb országokban kormányok jönnek, s mennek

a WIG index két hónapja annyi volt, mint a 2008-09-es válság legalján és most sincs sokkal magasabban

Görög részvények:

itt még mindig a 2008-09-es válság hatásait látjuk, nyugodtan mondhatjuk, hogy ez az ország aztán rendesen felélte 2008 előtt a jövőjét

ez azonban nem mindig lesz így, a makromutatók már kiegyenesedtek, a Covid-sokk óta az utazás is kezd helyreállni és itt még bőven van tere az emelkedésnek a normalitás visszatértéhez – ciklikusan olyasmi ez, mint a magyar piac 2012 tájékán (gondoljunk az azután megindult ingatlan boomra)

Régiós távközlési részvények:

Ez is egy nagyon olcsó szektor, stabil jövedelmezőséggel, és sok ciklikusnak mondható potenciális pozitív katalizátorral, amelyekben idővel inkább enyhülés jöhet: a piacot sokként érő kamatnormalizáció idén, vagy hogy a szektor nem emelt árakat mintegy 6 éve és az MTEL esetén az osztalékpolitika sem nagyon lehet kevésbé befektető barát.

Ráadásul amíg egy évtizede a távközlési szolgáltatók nem emeltek árat, most minden szereplő elkezdi beépíteni az inflációt az árazási politikájába.

A teljes cikk és a folytatása ITT olvasható.

Címlapkép: Getty Images