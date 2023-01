Durván megnőttek az autós költségek: így hozhat havonta extra pénzt a konyhára a kocsid

Az üzemanyagárstop kivezetése miatt még inkább megnőttek az autósok kiadásai. Emellett minden más, autónkkal kapcsolatos tétel is drágul az infláció miatt, úgymint az autópálya-matrica, a szerviz, az alkatrészek vagy éppen a biztosítás. Azonban már nálunk is elérhető egy olyan lehetőség, amivel ellensúlyozni lehet ezeket a pluszterheket.

A tavalyi évben Magyarországon is elindult a számos országban sikeresen működő, ingyenes közösségi autómegosztó platform, ami összeköti a hazai és a külföldi bérlőket az autótulajdonosokkal. Használata a bérbeadók számára díjmentes és egyszerű: az applikációban könnyen regisztrálhatók az autók, egyszerű a flottakezelés és az átadás/átvétel is. Emellett a bérbeadáshoz szükséges minden jogi, biztosítási és adminisztratív feltétel adott, a rendszer automatikusan készíti el a bérleti szerződést a felhasználók adataival, amit kinyomtatni sem szükséges.

A RentBen 2022 májusában jelent meg a hazai piacon, az azóta eltelt időben a 3000-et is meghaladta felhasználóinknak a száma. Egyértelműen a konstrukció sikerének tekintjük, hogy átlagosan napi 25-en regisztrálnak az alkalmazásba, és havonta közel 220-an aktívan használják is a bérbeadási vagy a bérlési lehetőséget. Jelenleg több mint 150 autó található a rendszerünkben, de ez a szám is dinamikusan növekszik

- avatott be Gajdos István, a RentBen Kft. üzletfejlesztési menedzsere.

Ne vigye, hanem hozza a pénzt az autónk, amikor nem használjuk

Sokan tudják, hogy egy autó nem csak akkor kerül pénzbe, amikor vásárláskor kifizetjük az árát, hanem ezt követően minden egyes napon költségeket termel, még akkor is, ha csak egyhelyben áll. Azt viszont kevesen számolják ki, hogy naponta, hetente vagy havonta pontosan mekkora költséggel jár az autó fenntartása. Fizetjük rá a kötelező biztosítást, esetleg a cascót, adózunk utána, rendszeresen szervizeljük, tankoljuk, parkoltatjuk, tisztítjuk, karbantartjuk, valamint évente kétszer cseréltetjük rajta a gumikat. Onnantól kezdve, hogy autónk van, megállíthatatlanul termeli a kiadásokat. Más országokban már elterjedt gyakorlat, hogy a járműtulajdonosok közösségi autómegosztó platformon keresztül bérbe adják a saját autóikat, ami által passzív jövedelemre tesznek szert.

A bérbeadó ingyenesen regisztrálhatja egy vagy több járművét a rendszerben és a saját lehetőségei szerint határozhatja meg a bérbeadás feltételeit. Vállalhatja többek között, hogy járművét a megszokottól eltérő napszakokban is rendelkezésre bocsátja, illetve azt is, hogy eljuttatja a bérlő számára a megadott helyre

- ismertette Gajdos István, aki azt is elárulta, hogy cégük folyamatosan hirdeti a regisztrált bérbeadók autóit a Facebookon, az Instagramon és a Google különböző felületein, továbbá nagy hangsúlyt helyeznek a külföldi bérlők megszólítására is.

A menedzser fontosnak tartotta megemlíteni, hogy az autókat kizárólag ellenőrzött felhasználók vehetik bérbe, akik előre fizetnek a foglalásért, online. A biztosításban partnerük az Uniqa Biztosító Zrt., aminek köszönhetően a bérbeadás idejére teljes körű casco biztosítás köthető az autóra, ami a bérbeadók számára ingyenesen érhető el. Regisztrálni 2005 után gyártott járműveket lehet, a casco biztosítás pedig a 2010 után gyártottakra vehető igénybe.

Ha az autónkat bérbe adjuk arra az időre, amíg nekünk nincs rá szükségünk, azzal megkereshetjük a saját használatunkból eredő költségeket is, ezen felül pedig többletbevételre is szert tehetünk attól függően, hány napig tudjuk nélkülözni az autót

- mutatott rá Gajdos István.

A rentben.com oldalon lévő kalkulátor segítségével egyszerűen kiszámolható, hogy egy autóval egy hónap alatt mennyi pénzt lehet keresni.

Autóbérlés a lehető legjobb feltételekkel

Azáltal, hogy az autókat magánszemélyek biztosítják, lényegesen kedvezőbb feltételek mellett juthatnak hozzájuk a bérlők. A rendszerben járműtípusok széles választéka található meg, a praktikus, városi autóktól a ritka, extravagáns modelleken keresztül, a kisteherautókig.

Tapasztalataink szerint a bérlők leginkább a belföldi vagy a külföldi utazásaikhoz szeretik a RentBent használni, ugyanis kauciómentesen, kilométer-korlátozás nélkül, valamint az EU-n belül felármentesen vehetik igénybe a szolgáltatást, címre szállítással és ingyenes lemondással. A foglalás egyszerű és gyors, a bérleti feltételek pedig könnyen átláthatóak

- jegyezte meg a szakember.

A RentBen előnye az is, hogy nem típust választhatunk, és azon belül kérdéses, hogy milyen kinézetű, állapotú autót fogunk ténylegesen kézhez kapni, hanem azt a konkrét járművet vehetjük át, amit mi magunk választunk ki az applikációban.

Bérlőink a különböző céljaiknak (alkalmi események, utazások, költözés, csereautó, esküvő stb.) megfelelően bérelhetnek autót. Emellett népszerű a platform azok körében is, akik autóvásárlás előtt állnak, és így alkalmuk nyílik több típust is kipróbálni, mielőtt hosszú távra elköteleznék magukat egy adott gyártmány mellett

- tudtuk meg Istvántól.

Alapvető a kölcsönös bizalom

A megvalósult bérbeadást követően mindkét fél értékeli egymást az applikációban, ami arra sarkallja a bérbeadót, hogy az elvárható legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtsa; a bérlőt pedig arra, hogy a bérleti feltételeknek maximálisan megfelelő módon használja és szolgáltassa vissza az autót. Akiről egymás után két alkalommal negatív (egycsillagos) értékelés érkezik, végleg kikerül a rendszerből.

Így tudjuk biztosítani annak a feltételeit, hogy hosszú távon csak a legjobb, legmegbízhatóbb bérbeadók és bérlők lehessenek jelen a platformon

- tette hozzá Gajdos István.

Terveik között említette, hogy a jelenleg főként fővárosi fókuszú autóflottát 2023-ban az ország teljes területére kiterjesszék, annak érdekében, hogy országszerte még többen bérelhessenek autót kedvezőbb feltételekkel.

A környezettudatosság az alapelveink között szerepel, ugyanis nem még több autó vásárlására és használatára ösztönzünk, hanem arra, hogy a meglévő járműállományt sokkal észszerűbben és gazdaságosabban használjuk.

