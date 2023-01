Fölöslegesen kongatják a vészharangot? Így drágultak az élelmiszerek 2022-ben

A világpiaci élelmiszerárak mutatója tovább süllyedt decemberben: az 1,9%-os csökkenéssel már a kilencedik egymást követő hónapot zárta negatívban – olvasható az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) közleményében.

A FAO élelmiszerár-index 1%-kal múlta alul a 2021. decemberi értékét. Azonban az egész évet tekintve, a legfontosabb nemzetközi élelmeszer-alapanyagok árváltozását követő mutató 14,3%-kal teljesítette túl a 2021-es év átlagát.

Leginkább a növényi olajok álltak az index zuhanása mögött, miután 6,7%-os globális piaci árcsökkenésükkel az elmúlt közel két év legalacsonyabb szintjére jutottak. A pálma-, szója-, repce- és napraforgóolaj nemzetközi jegyzése mind csökkent decemberben a nyomott globális importkereslet, a szezonálisan megemelkedett dél-amerikai szójatermelés és az alacsonyabb nyersolajár okán.

Két erősen zaklatott év után örömteli a stabilitás az élelmiszer-alapanyagok piacon. Még korai lenne hátradőlni, ezért fontos, hogy a figyelmünket a globális éhezés csökkentésén tartsuk, mivel a globális élelmiszerárak még így is magasak, egyes alapvető élelmiszereknél kiugróan, a rizs is folyamatosan drágul, továbbá a jövőbeli készletek körül is akadnak bizonytalanságok

– mondta a FAO vezető közgazdásza, Maximo Torero.

A FAO gabonaár indexe 1,9%-kal csökkent november óta. A déli féltekén zajló betakarítási munkálatok növelték a búzakészleteket, míg Brazília a globális kukoricapiacra helyezett nyomást. Mindemellett a rizs ára emelkedett az ázsiai erős kereslet és az exportőr országok valutájának dollárral szembeni leértékelődése miatt. A húsfélék indexe 1,2%-kal zárt alacsonyabban decemberben, mivel az olcsóbb marha- és baromfihús ellensúlyozni tudta a sertés- és birkahús drágulását. A marhahús árára a gyenge kereslet hatott, míg a szárnyasoknál a bőséges tartalékok játszottak szerepet. A sertéshús árának emelkedését az ünnepi – főként európai – kereslet fűtötte.

Ezzel szemben a tejtermékek 1,2%-kal drágultak novemberhez képest, megtörve egy öthónapos csökkenő trendet. A sajt drágulása és a szűkülő piac domináltak az indexben, ellensúlyozva a vaj és tejpor csökkenő árát. A cukor esetében 2,4%-os áremelkedést regisztráltak a FAO szakértői főként a termésre negatívan ható indiai időjárási körülmények és a thaiföldi és ausztrál betakarítási munkálatok csúszása miatt.

A FAO élelmiszerár-index 2022-ben jelentősen magasabb szinteken járt, mint az azt megelőző évben, ami – együtt a 2021-es csúcsokkal – komoly elakadásokat és élelmezésbiztonsági aggodalmakat okozott az alacsony jövedelmű és élelmiszerimportra szoruló országok körében. Ennek eredménye a FAO által inspirált „élelmezési sokk ablak” elosztási eszköz lett, melyet a Nemzetközi Valutaalap (IMF) hívott életre. Az év során a búza és kukorica ára rekordszinteket értek el. A növényi olaj árindex 2022-es éves átlaga szintén csúcsot döntött, miközben a tejtermékek és húsfélék mutatója 1990 óta nem látott magasságokban járt.

Címlapkép: Getty Images