Különleges módon újul meg ez a vidéki várnegyed: mindenki a csodájára jár majd

HelloVidék 2023.01.09. 16:01

250 éve nem látott felújítás zajlik a veszprémi várnegyedben, amelynek keretén belül 18 épület funkcionálisan és műszakilag is megújul, 12 épület új tetőszerkezetet kap, és valamennyi homlokzatát felújítják. A 2025-ig tartó beruházás több eleme már idén elkészül. Mint ismert ebben az évben Veszprém ad otthont az Európa Kulturális Fővárosa programsorozatnak. A munkálatok megvalósítása során a kivitelezők egy speciális, száraz eljárású lőttbetonos technológiát is alkalmaznak, amelyhez a Baumit Kft. dorogi üzemében készül a különleges száraz lőttbetonkeverék. Többek között ezt a megoldást alkalmazzák a Nagyszeminárium épületének megújítása során is.

Veszprémben a Magyar Állam támogatásával, a Veszprémi Érsekség tulajdonában lévő 18 műemléki épület megújítására kerül sor 2025-ig. A beruházást a Veszprémi Főegyházmegyéhez tartozó jogi személy, a Castellum vagyonkezelő Igazgatóság irányítja. A 35 ezer négyzetméter épített és mintegy 10 ezer négyzetméter szabad területet érintő fejlesztés történelmi távlatban is jelentős, hiszen 250 éve a barokk korban volt utoljára ilyen léptékű megújulás a várnegyedben. A rekonstrukciós folyamatok egy része – a 18 épület homlokzati megújulása, illetve 12 tetőszerkezeti munkája – már idén elkészül, ezzel is hozzájárulva, hogy a várnegyed része lehessen a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozatnak. A várnegyed beruházás kivitelezési munkái között számos innovatív megoldás alkalmazására kerül sor. Egyik ilyen a várnegyedben található Nagyszeminárium épületének megújítása során alkalmazott megoldás. Itt a tetőszerkezet kialakításához lőttbetonos technológiát alkalmaznak a kivitelezők. Előreláthatólag közel 100 tonna lőttbetont használnak a kivitelezés során, melyet száraz technológiával hordanak fel, így a beton korai szilárdulásának köszönhetően a műveletek akadálytalanul és gyorsan haladhatnak. A gyorsaság mellett a lőttbeton további előnye, hogy nehezen hozzáférhető helyekre, vagy akár egyenetlen felületre is felhordható. A különleges technológia feltétele az egyedi építőanyag, amelyet a Baumit dorogi üzemében állítanak elő. Az elmúlt évtizedek során a gyártósorunk felkészült a magas- és mélyépítési területeken előforduló innovatív, egyedibb megoldások gyártására is. A technológiai háttér ugyanakkor nem elegendő, hiszen ezen termékekhez és technológiákhoz speciális szaktudás is szükséges, amelyre szintén nagy hangsúlyt fektetünk - emelte ki a technológia kapcsán Reményi László, a Baumit Kft. mélyépítési értékesítési vezetője.