Sokkoló, lassan már ez is luxus lesz?! 115 százalékkal drágult egy év alatt a sertészsír

A zsíros kenyér drágult a leginkább az élelmiszerek közül Magyarországon a KSH friss adatai alapján. Egyetlen év alatt több mint a kétszeresére drágult a disznózsír. Hasonlóképp drágult a töpörtyű is.

A zsíros kenyér drágult a leginkább az élelmiszerek közül Magyarországon a KSH friss adatai alapján, egyetlen év alatt több mint a kétszeresére drágult a disznózsír. Raskó György agrárközgazdász szerint a szegényebbek lényegesen nagyobbnak érzékelik az inflációt, mint a tehetősebbek. A szakértő azt is mondta: az árstop miatti veszteségeit hárítja a fogyasztókra a sertéságazat - írta az RTL.

Az agrárközgazdász a Klubrádióban január 16-án délelőtt megerősítette a sokkoló információt, valóban sokkoló mértékben nőtt a sertészsír ára. Hozzátette, részben azért is emelkedhetett a sertészsír ára ekkora mértékben, mert a kereskedők azt tapasztalták: a növényi olajok áremelkedése miatt erősen megnőtt a kereslet a sertészsír iránt. Így ennek is felment az ára. Hasonló jelenség figyelhető meg a töpörtyűnél is: a sonka bődületes drágulása miatt egyre többen ezt vásárolták, így ez iránt is megnőtt a kereslet. Raskó György szerint tudomásul kell vennünk, hogy vége az olcsó élelmiszerek korának.

Címlapkép: Getty Images