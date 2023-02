Tovább gyűrűzik az akkumulátorgyár-botrány: mi lesz így a vidéki lakáspiaccal?

Mióta felizzottak a kedélyek a debreceni akkumulátorgyár-fejlesztés kapcsán, a tiltakozók részéről rendre előkerül az is, hogy egy ilyen fejlesztés rossz hatással van a helyi lakáspiacra - írja a Pénzcentrum. Éppen ezért a lap most a Samsung gödi akkumulátorgyára kapcsán tett kísérletet arra, hogy kiderítse, igazak lehetnek-e az ingatlanpiacra vonatkozó félelmek.

Ahogy a portál írja, elemzésükhöz a NAV hivatalos tranzakciós adatait, illetve a KSH települési adatbázisát vették alapul, hogy megtudják, hogyan változtak a lakásárak a gödi beruházás szomszédságában. Emellett a kialakult helyzetről helyi ingatlanos szakemberekkel is beszéltek.

Mint írják, az nyílván negatív tényező, hogy egy ilyen gyár meglehetősen hangos, a közvetlen közelében lakók panasza így érthető. Negatív tényező lehet az is, bár ez nem egyértelmű, hogy valójában szennyezi-e a környezetet a gyár, a félelmek viszont mindenképp valóságosak, amely elriaszthatja a vevőket a piacról, és szűkíti az eladók mozgásterét. A pozitív oldalon pedig mindenképp meg kell említeni az üzem munkahelyteremtési képességét, illetve azt is, hogy egy ekkora gyárból a település is komolyan profitál az adóbevételeken keresztül, amit egyéb fejlesztésekre, például infrastrukturális beruházásokra fordíthatnak, ezek pedig egyértelműen értéknövelő hatásúak.

Göd alapvetően kedvelt és ideális adottságokkal rendelkező település. A kötöttpályás közlekedést előnyben részesítők körében kifejezetten népszerű, a csendes és hangulatos Duna menti városra az M2-es út bővítése óta az autós közlekedést preferáló ingázók sem panaszkodhatnak, gyors és problémamentes a fővárosba jutás

- fogalmazott a Pénzcentrum megkeresésére Szarvas Dávid, a Duna House Göd ingatlaniroda franchise partnere és irodai csoportvezetője.

