Mi történik Hódmezővásárhelyen? Egy milliárd forintnyi ingatlan kerülhet egyházi tulajdonba

1 milliárd forintnyi ingatlan vagyon kerülhet a Hódmezővásárhelyi önkormányzattól egyházi tulajdonba. Erről beszélt most részletesen az Egyenes Beszéd legutóbbi adásában Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere.

Ellentételezés nélkül kerülhetnek önkormányzati ingatlanok egyházi tulajdonba Hódmezővásárhelyen. Erre pedig egy tavaly decemberi törvénymódosítás ad lehetőséget, melyet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes terjesztett be. A módosítás újranyitotta az 1991-es kárpótlási törvényt méghozzá úgy, hogy az egyházak olyan épületekre is igényt tarthatnak, amelyeket korábban nem kértek vissza, mert nem tudták volna őket fenntartani, vagy olyanokat, amelyek nem is voltak soha egyházi tulajdonban. Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Márki-Zay Péter is erről beszélt, illetve arról, hogy Hódmezővásárhely tekintetében egymilliárd forintot meghaladó értékű ingatlanvagyonról van szó.

A teljes adás ide kattintva érhető el.

Címlapkép: Getty Images