Elképesztő, miket dobnak ki az utcára: durva pénzekbe kerül az elszállítás minden érintettnek

Eldobott csikkek, csokoládés papír, műanyag flakonok – úton-útfélen belebotlik az ember ebbe a „parányi” szépséghibába. Sokaknak bántja a szemét az eldobott szemét, az önkormányzatoknak pedig nemcsak ez, hanem a tömegesen, illegálisan lerakott hulladék is. Ugyanis nem áll meg az ügy egy-egy eldobott papír zsebkendőnél vagy alumíniumdoboznál. Akadnak olyanok, akik zsákszámra hordják el a szemetet otthonról, vagy akik elektronikai hulladékuktól sunyi módon egy-egy árokszélen, települések közti pihenőhelyen szabadulnak meg.

Régóta fennálló probléma Hajdúböszörményben is az illegálisan elhelyezett hulladék ügye, erről korábban a település közösségi oldalán is posztolt az önkormányzat. A témával kapcsolatban a haon.hu Fórizs László alpolgármestert kérdezte.

Megtudták, hogy a polgármesteri hivatalban működő Városüzemeltetési Osztálynak, továbbá a közterület-felügyeletnek is kiemelt feladata feltárni a városban illegálisan elhelyezett hulladékot, de kapcsolatban van az önkormányzat a helyzet miatt a polgárőrséggel és a mezőőrséggel, valamint a rendőrséggel is. Ezen kívül sok esetben a lakosság részéről érkezik a bejelentés a városházára.

Fórizs László elmondta: az esetleges szabálytalanságokról az illetékes szervezetek felé jelzést tesznek, és időről időre tájékoztatást kérnek a különböző eljárásokról is. Az alpolgármester beszélt arról is, hogy a probléma kezelése érdekében a településen a szociálisan hátrányos helyzetű családok segítésére létrehozott munkacsoportot is bevonják, hiszen ezek a szakemberek ismerik az adott lakosság életkörülményeit, ellenőrizhetik és olykor prevencióval segíthetik a szabályok betartását. Elmondta azt is, hogy az önkormányzat kamerák elhelyezésével is igyekszik visszaszorítani a szabálytalanságokat.

Tavaly kevesebb volt az illegálisan elhelyezett hulladék mennyisége a 2021-es adatokhoz képest, mint mondta, a lakosság egyre tudatosabb.

Ennek ellenére akad olyan városrész, ahol állandó problémát jelent a jelenség. 2022-ben 11 esetben kezdeményeztek eljárást a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya felé, és tavaly több mint 12 millió forintot fordított a város önkormányzata az illegális hulladék felszámolására. A ráfordítás két éve csaknem 30 millió forintot volt.

A lakosság életkörülményeinek javítását is szolgálhatná ez a pénz, többek között utak, járdák állapotát javíthatnák belőle, de fordíthatnák egyebek mellett a közvilágítás és a csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartására is.

Külterületen, árokszélen kell körülnézni

Pocsaj önkormányzatának is gondot okoz az illegális hulladéklerakás, a nagyközségnek éves szinten több százezer forintjába kerül a hulladék elszállítása. Szőllősi Roland polgármester elmondása szerint főként külterületen, árokszéleken találnak szemetet. – Sok esetben elektronikai hulladék is van benne, ami erősen környezetszennyező, emellett az autógumi a jellemző – részletezte. Kifejtette, előfordul, hogy a lakosság részéről érkezik a bejelentés, az önkormányzat viszont folyamatosan dolgozik az illegális hulladék felderítésén.

Sajnos az a tapasztalat, hogy miután elszállítjuk, egy idő után újratermelődik a szemét. Jellemzően ugyanazokon a pontokon találunk illegális hulladékot, ezekre a gócpontokra terveink szerint napelemes térfigyelőket telepítünk a jövőben, ez nagyban megkönnyítené a dolgunkat

– osztotta meg. A polgármester elmondta azt is, hogy az illegális hulladék elszállítására fordított összeg a közterek karbantartását is szolgálhatná.

Szerencsére azonban nem minden vármegyei településen jelent gondot az illegálisan lerakott szemét, Báránd polgármestere, Kovács Miklós például úgy nyilatkozott: nem jellemző a tömeges lerakás a községben, nem kell az önkormányzatnak külön forrást biztosítani a probléma kezelésére.

Címlapkép: Getty Images