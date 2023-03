Indul a roham a balatoni szállásokért: nem árt sietni, hamarosan kiteszik a megtelt táblát

Hamarosan kezdődik a balatoni szezon, amelyre lázasan készülődnek a szállásadók. Az elmúlt évek nehézségei ellenére 2023 továbbra is számos kihívást tartogat, amelyre megoldást kell találniuk. Felkerestünk szállásadókat, hogy megtudjuk, milyen változtatásokat vezetnek be és hogyan készülnek az idei szezonra.

Cikkünk elkészítéséhez több szállásadót felkerestünk, viszont csak páran válaszoltak kérdéseinkre, melyből következtetni lehet rá, hogy idén nyáron mások is változatos eszközökkel igyekeznek vonzóvá tenni szolgáltatásaikat.

Válaszadóink közül Parnaki Ágnes, a balatonvilágosi Napfény ház üzemeltetője elmondta, hogy az idei év nagyon érdekesen indult. Már januárban rengeteg foglalás futott be hozzájuk, részben régi vendégektől, részben pedig a booking.com platformról, amit használnak. Nagyon nehéz volt így árat képezniük, azonban úgy gondolja, hogy csak a nyári szezon lezárása után látják majd az igazi mérleget.

Mivel sok megkeresés érkezett, nem gondoltak arra, hogy komolyabb csomagot ajánljanak, de végül némi szolgáltatás bővítésen gondolkodva, két újdonságot tettek a szállásszolgáltatás mellé, ami talán kiegészíti a mi bevételüket is.

Nagyon figyelnek rá és ki is szeretnének tűnni szolgáltatásuk minőségével. Odafigyelnek a matracok minőségére, a bútorzat ápolására. Kiemelten ügyelnek a ház tisztaságára, ezt nagyon fontosnak látják a vendégeik esetében. A booking.com a fő foglalási csatornájuk egyelőre, bár árában nem ez a legkedvezőbb, viszont megbízható és jól működik tapasztalataik alapján. Emiatt a booking.com-os pontjukat fontosnak érzik, és ezt publikálják is, valamint Facebook oldalt is fenntartanak. Mivel saját nyaralójukat adják ki, van egy limit, amit a ház és ők is el tudnak látni.

Az ügyfélkapcsolatok tekintetében igyekeznek nagyon rugalmasok lenni, és minden platformon rendelkezésre állni. A házban olyan eszközöket helyeztek el, amiket otthonról is irányíthatnak, így akkor is tudnak segíteni, amikor nincsenek a helyszínen. Minden nagyobb, ismert levelező applikáción, e-mailen és persze telefonon is megtalálják őket. Mivel egy család nyaralóját bérlik a vendégek, a kommunikációjuk is nyitott, kedves és közvetlen. Összefoglalva: A balatoni specifikus turizmusban azzal szeretnének "kilógni a sorból", hogy minőséget és bizalmat adnak a vendégeknek. Azt vették észre, hogy ha karban tartják a házat, akkor a vendégek is.

Következőként Fazekas Zsuzsa, a balatoncsicsói Kőház vezetője árulta el, hogy három kiadó házat menedzselt a Balaton-felvidéken az elmúlt években. 2022 augusztusában mintha elvágták volna a vendégáradatot, egyszer csak nem jöttek. Mivel teljes házakat adnak ki (éppen nem használt nyaralókat), a célcsoportjuk a családok. A KATA megszűntetése legalább akkora sokk volt, mint a vendégáradat leállása - szerinte a kettő erősen összefügg. A felszabadult őszt arra használta fel, hogy

új gazdasági formát keresett a KATA-s EV-ként végzett tevékenységeikhez;

a háromból az egyik házat kiadták egész évre;

túlestek a kötelező minősítésen;

bővítették a szolgáltatásportfóliójukat biciklikölcsönzéssel;

új honlapot készítettek (még nincs egészen készen), hogy függetlenedni tudjanak az online szállásközvetítőktől. Ha már nem tud több vendég lenni, akkor azok, akik vannak, direkt módon tudjanak foglalni.

Az idei balatoni szezontól ugyanazt várják, mint mindig: teltházat. A kérdés nem a szezon, hanem az ősz és a tavasz, amit tönkretett a "válság". A szezon kőkemény, azt nem tudják elrontani, de minden mást, amin évek óta dolgoznak, azt tavaly sikerült elrontani.

A Balatonra külföldi és hazai vendégekre is számítanak, a kérdés mindig az, hogy milyen arányban érkeznek. Ami még ennél is érdekesebb a számukra az, ami a két kategória között van: a Magyarországon élő külföldiek és a külföldön élő magyarok.

A szolgáltatásaik árát a mindenkori piacot figyelve változtatják. Felső-középkategóriás házakat nem lehet olcsón kiadni, mert akkor nem jönnek a vendégek - még ha ez paradoxonnak is tűnik. Mivel nem a Balaton parton vannak, ahová olyan vendégek jönnek, akiknek "jó a tömeg is”, hanem fent vannak az előkelő Balaton-felvidéken, ennek megfelelően szabják meg áraikat. Nem áraznak le semmit, mert az értékcsökkenést sugall. Ha úgy érzik, hogy szükség van rá, inkább valamit pluszban adnak: virág bekészítést vagy egy üveg bort stb., azonban ez nem rendszeres.

A vendégek „vonzására” a social media-t könnyen kezelhetőnek tartják, de nem biztosak benne, hogy hatásos. Egyelőre nem tudják megkerülni az online szállásközvetítő oldalakat. Él a mondás, ami egy régi tv reklámból ismert: "Cipőt a cipőboltból."

Harmadikként a balatonakarattyai Csernyik Linda és Ostoros Gyula, a Lime weekendhouse 1-2 üzemeltetői osztották meg velünk válaszaikat. Megtudtuk, hogy 12 fős medencés szálláshelyüket 2022 tavaszán nyitották meg Balatonakarattyán, szezonális nyitvatartással, így eddig 1 sikeres szezon tapasztalatai birtokában tudtak nyilatkozni.

Az infláció hatása őket is elérte, ezért kénytelenek voltak „terheik” egy részét a vendégekre áthárítani, de egyedi akciókkal igyekeznek tompítani ezen a hatáson. A szezont illetően bizakodók, az érdeklődés nagy, így biztosak benne, hogy idén is sűrű nyár elé néznek. Tavalyi tapasztalataik alapján a főszezonban nagyságrendileg 1/3-ad rész magyar és 2/3-ad rész külföldi vendégük volt, most is kb. erre számítanak. Az elő- és utószezonban viszont jelentősebb a magyar vendégek száma. A tavalyi tapasztalatok alapján bővíteni tervezik gyerekbarát szolgáltatásaik körét, hiszen sok családos választotta őket a múlt évben, így gyerekjátékokkal, babakiegészítőkkel, szabadtéri tevékenységekkel is színesítik a nyaraló kínálatát. Ezen felül, ha sikerül egy helyi vállalkozóval megegyezniük, akkor a főszezonban reggeli lehetőséget is szeretnének biztosítani a vendégeknek. Ügyfélszerzésre saját honlapjuk és Facebook oldaluk van, ezen felül Booking.com-on és AirBNB.com-on van jelen a szállásuk. Az előző évi vendégeket e-mail-es formában megkeresték egy kedvezményes ajánlattal az idei szezonra, néhányan éltek is a lehetőséggel.

Negyedikként Lénárt-Kecskés Melinda és Lénárt Gergő, a badacsonyi P19 Boutique Villa és a P17 Clement Garden üzemeltetői osztották meg gondolataikat. Szerintük a válság nagyobb hatással van erre a szektorra, ami az ő esetünkben a foglalások időtartamán látszik leginkább. Az ügyfelek elvárásai a szálláshely minőségében nem változnak, az ehhez pozícionált árakat is elfogadják, ám a pihenés időtartamát a rendelkezésre álló keretükhöz igazítják, 3-4 éjszakás foglalások a legjellemzőbbek. Nagyobb rugalmasságot biztosítanak a minimum vendégéjszakák számában és a fizetési ütemezésben, ami adminisztrációs oldalon extra munkát kíván, de szívesen alkalmazkodnak a megváltozott igényekhez.

Néhány éves tapasztalattal rendelkeznek a szektorban, minden évüket eredményesen zárták, úgy vélik, hogy ez ebben az évben is így lesz. A nyári foglalási naptáruk már az év elején megtelt, ezért abszolút bizakodóak. A vendégeik nagyobb része belföldi, azonban a hosszabb nyári tartózkodók, az akár 2-3 hetes időtartamra foglalók szinte minden esetben külföldről érkeznek hozzájuk.

Az idei évben a tavalyi főszezoni árakhoz képest nem emelik áraikat, de nem is csökkentik szolgáltatási színvonalukat. A növekvő energia árak enyhébb mértékben hatnak rájuk, mivel mindkét szálláshelyük már 1-2 éve napelemmel felszerelt, ami az energia fogyasztásuk jelentős részét megtermeli. Az árak emelkedésétől függetlenül, szezonon kívül, hétköznap vagy hosszabb tartózkodás esetén egyedi ajánlatokkal igyekeznek piacot szerezni. Visszatérő vendégeik hűségét állandó kedvezménnyekkel jutalmazzák. Folyamatosan próbálják skálázni a szolgáltatásaikat. Több együttműködésük van olyan szolgáltatókkal, akik különböző attrakciókkal tudják a vendégek kikapcsolódását feldobni. Az infrastruktúrát is az igényeknek megfelelően fejlesztik. Idei évben az elektromos autóval érkező ügyfelek a parkolókban gyorstöltőt használhatnak. Szerencsére sok visszatérő vendégük van, kik körében remekül működik a tovább ajánlás, így sok új társaság ismeretlen ismerősként foglalnak hozzájuk kikapcsolódást.

