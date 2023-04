Beütött a sörkatasztrófa: kinyírta a válság a kisüzemi főzdéket, tovább nőhet a hazai sör ára?

20-25 kisüzemi sörfőzde is bezárhatott, vagy szüneteltetheti a tevékenységét az energiaválság és az inflációs válság gyilkos kombinációja miatt. A sör sehol sem drágult annyira az Európai Unióban, mint nálunk, és az áremelkedésnek még nincs vége. A kisebb főzdék most arra várnak, hogy az állam tartassa be a fideszes javaslatra elfogadott „sörtörvényt”.