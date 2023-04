Óriási a felháborodás Debrecenben: őrült tempót diktál az aksigyár, kiakadtak a helyiek

Kiakadtak a civilek, a tiltakozók szerint ugyanis a kínai fél úgy beszélt a debreceni akkumulátorgyár építésének a kezdetéről, hogy még meg sincs az összes engedély rá. A Civil Fórum azt is kifogásolta, hogy a gyárral kapcsolatos nyilatkozatok csak a beruházás pozitív oldalát mutatják be, és figyelmen kívül hagyják a lakossági ellenállást - írta az ATV.

Ahogy a HelloVidék is beszámolt róla, tegnap interjút adott a novekedes.hu-nak Fred Zhang, a CATL nemzetközi kommunikációjáért felelős menedzsere, aki konkrétumokról is nyilatkozott. A cég kommunikációsa közölte, hogy a debreceni akkumulátorgyár építését most nyáron már el is kezdik, a próbaüzem 2024-ben, a teljes gyártás 2025-ben veszi kezdetét. Az első időkben kínaiak is érkeznek, de egy idő után itteniekkel szeretnék feltölteni a 9000 fős dolgozói létszámot.

Ehhez képest, hangzott el az ATV Híradójában a munkagépek jönnek mennek azon a debreceni területen, ahol a tervek szerint az akkumulátor gyárat építik majd. Korábban híradónak a kínai cég magyar képviselője azt mondta,

a gyár építési engedélye a földmunkákra és mélyalapozásra vonatkozik, a magasépítési munkákhoz szükséges hozzájárulásuk még nincs meg.

Óriási a felháborodás

Felháborodva olvastuk, a kínai gyár tényként közöl olyan dolgokat, amik még nem lehetnek tények, hiszen a nyári építés kezdése lehetetlen környezetvédelmi engedély nélkül. Ennek az engedélynek a megadása pedig nem lehet a nélkül, hogy a mi perünk még el se indult ez ügyben

– nyilatkozta az ATV Híradójának Fónainé Pásztor Enikő, a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület elnöke.

A Civil Fórum Debrecen Egyesület elnöke szerint a gyárral kapcsolatos nyilatkozatok csak a beruházás pozitív oldalát mutatják be, és figyelmen kívül hagyják a lakossági ellenállást.

Abból az anyagból, amit leírtak, és amit nyilatkoznak, több eltérés is van, ezért igazán validnak nem lehet ezeket a nyilatkozatokat tekinteni, ezek inkább ilyen reklám moduloknak nézhetőek

– mondta Gondola Zsolt Zoárd.

A Párbeszéd Magyarországért frakcióvezetője rémálomnak nevezte a beruházást.

Ez egy Rákosi rendszer 2.0. Vas és acél országát akarják megint megcsinálni Orbán Viktorék, de ahogy az 50-es években sem volt semmi, ami rendelkezésre állt volna ahhoz, most sincs. Nincsen vizünk, nincsen áramunk, nincsen normális, nem feláldozható termőföldünk, és nincs munkaerőnk

- fogalmazott Szabó Tímea, a Párbeszéd Magyarországért frakcióvezetője.

Az LMP örül a megjelent interjúnak, mert mint mondták, ebben a kínai fél elismeri, hogy a beruházással a német autóvállalatok, illetve a kínaiak járnak majd jól.

Egyetlenegy dologról nem beszél benne a menedzser, az pedig az, hogy Magyarországnak mi haszna lesz ebből a beruházásból

- mondta Süveg Anna, az LMP szóvivője.

Az LMP szóvivője hozzátette: Minden jogi és politikai eszköz be fognak vetni azért, hogy ne épüljön meg Debrecenben a kínai gyár, és, hogy további akkumulátor gyárak se jöhessenek Magyarországra.

Címlapkép: Getty Images