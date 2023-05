Eltűnhetnek bizonyos növényvédő szerek? Teljesen új készítmények jöhetnek a boltokba

Egyre több a biológiai megoldás és készítmény a növényvédő szerek piacán, és jól látszik, hogy míg eddig a társadalmak inkább kémiai módszereket használtak a növénytermesztésben, most előtérbe kerültek az olyan hasznos élő szervezetek, mint a baktériumok - mondta az Agrárszektornak Dr. Czinege Erik, a Kwizda Agro Hungary növénytáplálási innovációs managere.

Folyamatos az Európai Unióban a különböző növényvédőszer-hatóanyagok kivonása, ami a termelők és a gyártók életét is sok esetben megnehezíti. Mit tehetnek ezekben a helyzetekben a termelők, illetve a gyártók hogyan tudnak ezekre a kivonásokra reagálni?

A kivonások nem most kezdődtek, de igazából ez egy olyan tendencia, ami akár üdvözlendő is lehet, hiszen elősegíti azt, hogy a tudatosság, a jó értelemben vett zöld szemlélet egyre inkább teret hódítson az agráriumban. Ez ad egy motivációt a gyártóknak is ahhoz, hogy olyan típusú termékeket fejlesszenek, amelyek megfelelnek az újabb helyzetekben is. Általánosságban is elmondható, hogy a kemizálásból a biológiai megoldások felé haladunk, hiszen az elmúlt időszakban inkább az volt a jellemző a társadalmakra, hogy mindent kémiai módszerekkel igyekeztek megoldani, most azonban előtérbe kerültek az olyan hasznos élő szervezetek, mint például a baktériumok. A gyártók oldaláról az érződik, hogy mindenki ebbe az irányba fejleszt így biztos, hogy több és több ilyen termék jelenik majd meg a piacon. A termelők közül az innovatívak nagyon örülnek ezeknek az új termékeknek, azonnal kipróbálják őket, a többségük azonban megszokta, hogy kipermetezi a növényvédő szert, ami szinte azonnal hat. Ugyanakkor a biológiai szereknél sosincs 100 százalékos hatékonyság, ezért a termelőknek is meg kell tanulniuk, hogy ezeket az új típusú megoldásokat másképp kell használni, viszont hosszú távon fenntarthatók, és alkalmazásukkal a rezisztencia kialakulásnak a veszélye is kisebb lesz

- mondta Dr. Czinege Erik a portálnak.

Hozzátette, a gyártók oldaláról is érződik, hogy mindenki a biológiai szerek irányába fejleszt, és azt látni, hogy folyamatosan jelennek majd meg nagy számban ezek az új típusú készítmények a piacon. A szakember kiemelte azt is, hogy ma akkor járnak el helyesen a gazdák, ha nem egy adott termesztéstechnológiára összpontosítanak, hanem próbálnak rendszerben gondolkodni, és a fajtaválasztást, talajművelést helyezik előtérbe. Fontos, hogy a termelők ne a régi rutinok szerint dolgozzanak, hanem legyenek nyitottak, és szakmailag is kövessék az újdonságokat. További részletek az Agrárszektor cikkében olvasható, ide kattintva.

Címlapkép: Getty Images