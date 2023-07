Nincs többé hely a mozgássérült gyerekeknek: az akkugyár koreai munkásai laknak az agárdi hotelban

Idén már nem nyaralhatnak az akadálymentes agárdi Tóparti Sport Hotelben a mozgássérült gyerekek, mert az iváncsai akkumulátorgyár dél-koreai vendégmunkásai laknak ott, tudta meg a hvg.hu.

2,5 milliárd forint uniós támogatásból újult meg 2015-ben a Velencei-tavi Vízi Sportiskola (VVSI) agárdi telephelye, ahol többek között a Pedagógia Szakszolgálat és Korai Fejlesztő Központ is működik. A beruházás során megújult a telepen található hotel is, amely teljes körűen akadálymentes lett.

Itt évek óta táboroztak súlyos izomsorvadásban szenvedő gyermekek és családjaik, idéntől azonban már nem vehetik igénybe ezt a lehetőséget, mert a hotelben az iváncsai akkumulátorgyár dél-koreai vendégmunkásai laknak.

Nagyon szomorú vagyok, mert szerettünk itt táborozni. Ez az egy hét nemcsak a gyerekekről szólt, hanem a túlterhelt szülőkről is, akik egy kicsit kikapcsolódhattak, hiszen a tábor ideje alatt önkéntes szakmai segítők is foglalkoztak a gyerekekkel

- mesélt a lapnak egy érintett. Úgy tudjuk, hogy az alapítvány idén ezért Balatonra szervezte a tábort, de nem talált az eseményre olyan alkalmas helyet, mint az agárdi, ugyanis az alternatív helyszín csak részben akadálymentesített, ezért sok család nem is tud idén részt venni a programon.

Agárdon többféle súlyos izomsorvadásban szenvedő (Duchenne-féle izomdisztrófiás, azaz DMD-s, illetve spinális izomatrófiás, azaz SMA-s) gyermek táborozott.

A helyszínen járva többen is megerősítették a lap értesülését, miszerint az SK On Hungary dél-koreai akkugyár vendégmunkásai lakják a pazar vízparti hotelt, amelynek erkélyes, tóra néző szobái is vannak.

Az épület földszintjén van a hotel üvegfalú étterme, ahonnan kerekesszékkel is könnyedén ki lehet menni az akadálymentesített teraszra, ahonnan már csak karnyújtásnyira van a tó. Ottjártukkor néhány láthatósági mellényt viselő, koreai munkás ebédelt éppen a kilátást csodálva. Az interneten már év eleje óta nem lehet foglalni a hotelben szobát, a helyszínen pedig megtudták, hogy ez még sokáig így is lesz, „két évig biztosan” – mondták a recepción.

A Társaság a piaci alapon üzemeltetett turizmus és vendéglátás tevékenységeinél jelentős veszteséget volt kénytelen elszenvedni a koronavírus-járvány gazdasági következményei, majd az energiaárak 2020. évhez képest tízszeresére növekedése miatt. A Társaság annak érdekében, hogy veszteségeit megszüntesse és a fejlesztésre szoruló gyermekeknek és a felnőtt mozgássérülteknek nyújtott szolgáltatásokat kompromisszumok nélkül, változatlanul kimagasló színvonalon tudja nyújtani, a turisztikai jellegű szálláshely nyújtás tevékenységét kénytelen volt felfüggeszteni. Ezért a Gyógyító Jószándék Alapítvány nyári táborának az idei évben nem tudunk helyszínt biztosítani, amiről februárban tájékoztattuk őket

- írta válaszában Deák Csaba, a VVSI épületeit fenntartó cég ügyvezetőjét a lapnak.

Az ügyvezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a korai fejlesztő központ és felnőtt korú mozgássérültek rehabilitációs központja a fenntartási idő letelte után is teljes kapacitással üzemel. „Csupán az elmúlt évben majd 9 ezer érintett gyermek számára nyújtottunk diagnosztikai és fejlesztő szolgáltatásokat, esetenként a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozottakon felül is” – áll Deák tájékoztatásában.

Címlapkép: Getty Images