Csúnya meglepetés érhet, ha pénzt vennél fel: ATM-limiteket élesítettek itthon a bankok

A 2020-as évek elejére a magyar lakosság bankkártya és bankszámla lefedettsége 90 százalék környékére emelkedett, sokan mégis ragaszkodnak a hétköznapi készpénzhasználathoz, illetve olyan, a szokványostól eltérő helyzetek is adódhatnak, amikor egyszerűen kénytelenek vagyunk egy nagyobb összeget felvenni az ATM-ből. Most kiderül, melyik banknál mekkora összeget vehetünk fel egyszerre.

A Magyar Nemzeti Bank honlapján a fizetési szokásokkal, készpénzforgalommal kapcsolatban utoljára publikált tanulmány alapján tudható, hogy a 2020-as évtized elejére már a felnőttkorú lakosság 87 százaléka rendelkezett legalább egy bankszámlával és 85 százaléka legalább egy bankkártyával is. A háztartások szintjén vizsgálva ez az arány még magasabb: a magyar háztartások 91 százalékában található legalább egy bankszámla, 90 százalékában pedig legalább egy bankkártya, írja a Pénzcentrum.

Nem kitolásból léteznek a limitek

Bár elsőre furcsa lehet, hogy a bankok korlátozzák, hogy mekkora összeget vehetünk fel a saját bankszámlánkról, valójában erre nagyon is jó okuk van, illetve részben a technikai körülmények is erre kényszerítik őket. Az ATM-hálózat fenntartása időbe és pénzbe kerül, hiszen az automatákat időről időre fel kell tölteni készpénzzel, a pénzt pedig szállítani és nem mellesleg őrizni is kell. Ez önmagában nem kis feladat, amit még nehezebbé tenne, ha egy-egy ügyfél bármekkora összeget felvehetne attól függően, hogy éppen milyen kedve van.

A különböző bankok hirdetményei alapján elmondható, hogy jelentősen eltérnek egymástól a napi készpénzfelvételi limitek felső határai.

A Raiffeisen Bank esetében a legtöbb bankkártyánál 300 ezer forint a napi készpénzfelvételi limit maximuma, bár léteznek olyan, prémium kategóriájú kártyák, ahol ez a limit 500 ezer forint.

Némiképp bonyolultabb a helyzet a csak 2023 tavasza óta létező, a korábbi MKB Bank, Budapest Bank és Takarékbank összeolvadásával létrejövő MBH Bank esetében. A bank honlapján található tájékoztatás szerint a pénzintézet által kibocsátott bankkártyák esetében maximum napi 2 millió forintig vehető fel készpénz, ugyanakkor, ha egy olyan ATM-nél próbálkoznánk, melyet korábban a Budapest Bank üzemeltetett, akkor a maximális összeg már csak 800 ezer forint.

Az OTP Bank ATM-ekre vonatkozó hirdetménye szerint az automaták maximum 40 darab bankjegyet tudnak kiadni tranzakciónként, ami 800 ezer forintot jelent. A bankkártyákra vonatkozó hirdetmény alapján viszont úgy tűnik, hogy ennél kisebb összegeket vehetnek csak fel a lakossági ügyfelek: 150 ezer, 300 ezer vagy 500 ezer forintot a kártyatípustól függően.

Az Erste Bank honlapja szerint a bankautomatáik 50 db bankjegy kiadására képesek, így egyszerre 1 millió forint is felvehető belőlük. A banki hirdetmény szerint alapesetben 500 ezer forint a lakossági bankkártyák maximális készpénzfelvételi limitje, ám megadható úgynevezett időzáras limit is, amely valóban 1 millió forint/nap maximálisan.

A K&H Banknál is a legtöbb bankkártya esetében 1 millió forint a napi maximum, de a 18 év alatti kártyabirtokosok esetében a felső határ mindössze 285 ezer forint.

Címlapkép: Getty Images