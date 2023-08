Meglepő dolog derült ki a Aldi, Lidl, Auchan akcióiról: erről tudj, ha itt vásárolsz!

A legnagyobb hazai áruházláncok most arról nyilatkoztak a Pénzcentrumnak, hogy hogyan tudnak jelenleg a vásárlók a legtöbbet spórolni az adott boltban. Kiderült, hogyan spórolnak az Aldi, Auchan, Lidl, Tesco kasszáinál az élelmes magyarok 2023 nyarán.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) utolsó friss adatai szerint az idei év első hét hónapjában 22,8 százalékos volt az infláció, az élelmiszerek még ennél is jobban, 36,2 százalékkal drágultak 2022 azonos időszakához képest. A tartósan magas árak pedig minden vásárlót arra ösztönöznek, hogy jobban figyeljék az akciókat, és megragadják a különféle lehetőségeket a spórolásra. Áruházlánconként eltér, hogy milyen kedvezményekkel igyekeznek kiszolgálni ezeket a vásárlói igényeket: van bolt, ahol törzsvásárlói program fut, máshol kedvezményes nyugdíjas napot jelöltek ki, vagy applikáción keresztül lehet kuponnal vásárolni. A boltok tapasztalatai szerint egyre több vásárló fedezi fel, használja ki a spórolási lehetőségeket - írta a Pénzcentrum.

Az ALDI a lap kérdésére azt közölte, hogy a boltlánc folyamatosan azon dolgozik, hogy a magyar családok számára a lehető legkedvezőbb áron kínálja termékeit. Saját márkás termékkínálata és hetente megújuló, 70-100 terméket felölelő akciói mellett mindig újabb és újabb lehetőségeket nyújt a spórolásra, legyen szó élelmiszerekről vagy non-food termékekről - írták.

A vásárlók az áruházlánc weboldalán és applikációjában elérhető online akciós újságjából naprakészen tájékozódhatnak az aktuális kedvező ajánlatokról. Az egész heti akciók minden héten csütörtökön kezdődnek és következő hét szerdáig tartanak - írta lapunknak az ALDI hozzátéve, hogy ezen felül vannak csütörtöktől szombatig, illetve vasárnaptól szerdáig tartó akciók, amelyeket péntektől vasárnapig tartó Hétvégi akció tesz teljessé.

Az áruházvezetők a lejárati idő közelségének függvényében saját hatáskörben leárazhatnak termékeket, továbbá az aktuális napi fogyást is figyelembe véve minden nap 18 óra után dönthetnek a frissen helyben sütött pékárú leárazásáról. A már megszokott heti akciókon kívül az ALDI kuponakciókkal is rendszeresen kedveskedik vásárlói számára és idén már öt alkalommal csökkentette árait

- közölték.

Az Auchan azt közölte, a Bizalomprogramjuk keretében minden héten megújuló Bizalomkártyás kedvezményeket hirdetnek meg, amelyek hétről hétre általában 20-30%-os termékkedvezményeket jelentenek vásárlóik számára a Bizalomkártya használata mellett. Azt tapasztalták, hogy vásárlók érdeklődnek az akciók iránt, sőt az elmúlt időszakban nagyobb figyelemmel követik a kedvezményes termékeket. Éppen ezért azon dolgoznak, hogy egyre jobb ajánlatokat tudjunk nyújtani a hűséges és tudatos vásárlóinknak.

Az is megfigyelhető, hogy idén egyre többen nyitnak Bizalomkártyát a vonzó hűségprogram miatt. A kedvezményes termékek mellett a pontgyűjtés és beváltás iránt is megnőtt az érdeklődés, egyre több vásárló kezdte el tudatosan gyűjteni és beváltani vásárlásai során a Bizalompontjait. Az időszakos Bizalomkártya nyereményjátékokra, extra kuponokra is megnőtt az érdeklődés az elmúlt időszakban. Jellemző a vásárlások tudatos megtervezése is, erre remek segítséget nyújt az OkAuchan mobilapplikáció használata, ahol nemcsak bevásárlólistát tudnak készíteni, hanem figyelemmel is tudják kísérni az aktuális ajánlatainkat

- nyilatkozta az Auchan.

A Lidl Magyarország közlése szerint folyamatosan figyelemmel kíséri a fogyasztói igényeket és mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar családok mellett álljon. A piacvezető áruházlánc széles, kedvező ár-érték arányú kínálata mellett számos egyéb módon igyekszik támogatni vásárlóit abban, hogy a lehető legkedvezőbb áron intézhessék a bevásárlást - tájékoztatták a Pénzcentrumot.

A hétről-hétre megújuló akciók rendkívül népszerűek és keresettek, csak úgy, mint a „Többet adunk” akciók, amelynek keretében a vállalat a kötelezően előírt 15% helyett akár 50%-os kedvezményt is biztosít vásárlóinak

- írták.

Címlapkép: Getty Images