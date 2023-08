Magyarország látja el a fél világot vele: elkészült a tízmilliomodik a maklári Boschnál

Magyarországon a Bosch gyártási és fejlesztési tevékenysége a vállalat globális céljaival összhangban a jövő mobilitását, kiemelten az elektromobilitást támogatják. Legördült a tízmilliomodik elektromos kormánymű a maklári Robert Bosch Automotive Steering Kft.-nél, amely világszerte a Bosch egyik legnagyobb elektromos kormányműgyára. Az idén húszéves cég mára a régió meghatározó vállalatává és egyik legnagyobb foglalkoztatójává vált. Összesen mintegy 6,5 millió terméket és részalkatrészt gyártanak évente, azaz átlagosan minden harmadik másodpercben legördül egy termék a gyártósorokról.

A vállalat két telephelyén, Makláron és Egerben mintegy 1600 munkatárs gyárt kormányműrendszert több mint ötven járműgyártó, köztük prémium és elektromos autómárka – személygépkocsik és tehergépjárművek – számára világszerte.

A legmodernebb körülmények között, digitalizált, mesterséges intelligenciával támogatott környezetben gyártjuk a járművek egyik legfontosabb részét, a kormányműveket. Célunk, hogy partnereinkkel együttműködve vezető szerepet töltsünk be a jövő technológiáinak alkalmazásában, hogy újgenerációs termékeink a vezetés kényelmét és biztonságát szolgálják

- mondta Michael Zink, a maklári Robert Bosch Automotive Steering Kft. ügyvezető igazgatója.

Amellett, hogy a vállalat a gyártás során a legmodernebb, magasfokon automatizált gyártási technológiát alkalmazza, kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók továbbképzésére is, és folyamatos fejlődési lehetőséget biztosít mind a szellemi, mind a fizikai munkakörökben.

Gyártás és fejlesztés: új generációs elektromos kormányművek

A 70 ezer négyzetméteres, 10 futballpálya méretű maklári Bosch gyár nemcsak a jövőt jelentő újgenerációs elektromos kormányművek gyártásában tölt be fontos szerepet, hanem a kormányoszlopok és -tengelyek fejlesztésben is. Egyrészt tesztelik a fejlesztés alatt álló, illetve a már gyártásban lévő termékeket, másrészt saját innovációk is születnek. Egy negyven mérnökből álló csapat a világ vezető haszongépjármű-gyártóival együttműködve, nemzetközi környezetben fejleszt buszok és kamionok számára kormánytengelyeket és -oszlopokat. Ők felelnek a prototípusok gyártásáért is.

Címlapkép: Getty Images

