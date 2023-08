Sokan nem tudják, de több tízezer is járhat nekik: így igényelhetnek rezsitámogatást

Az elmúlt hónapokban csökkenni látszik az infláció, azonban még mindig kétszámjegyű drágulásról beszélhetünk, így sok családnak nehezére esik tartani a lépést az energiaárakkal és a mindennapi kiadásokkal. Ennek megakadályozására a kormányzati támogatások mellett több önkormányzatnál is lehet támogatásokat igényelni. A Pénzcentrum most a polgármesteri hivatalokat kérdezte, hogy a tél közeledtével milyen támogatásokat érhet el a lakosság.

Bár még a tél nagyon messzinek tűnik, azonban sokak számára már most aggodalmat jelenthet az, hogy hogyan fogják kifizetni a rezsit. Az elmúlt időszakban ugyanis jelentősen megdrágult az élet Magyarországon: az éves infláció 17,6 százalék feletti volt júliusban, az árak pedig egyre csak növekednek. Éppen ezért a legszegényebb társadalmi réteget jócskán megviseli a jelenlegi gazdasági helyzet, írja a Pénzcentrum.

Az önkormányzatok éppen ezért igyekeznek különböző támogatásokkal segíteni azokat, akiknek a megélhetése múlhat 1-1 nagyobb számlán. A lista nem teljes, ezért ha a településedet, kerületedet nem találod itt, és rászoruló vagy, feltétlenül érdeklődj személyesen, telefonon vagy e-mailen keresztül a helyi önkormányzatodnál!

Debrecen

Debrecenben a kérelmek benyújtása egész évben, folyamatosan lehet benyújtani kérelmet lakásfenntartási támogatásra. A helyi rendelet alapján lakásfenntartási támogatás állapítható meg a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez feltéve, hogy a többszemélyes háztartásban élők egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a 106.600.-Ft-ot, egyedül élő esetén a 120.200.-Ft-ot, a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A jogosultsági feltételek fennállása esetén a támogatás egy év időtartamra megállapítják, a szolgáltatóhoz történő utalással rendezik, ami mellett az albérleti díj kifizetéséhez is kérhető a lakásfenntartási támogatás, melynek összege a főbérlő részére kerül kifizetésre. A lakásfenntartási támogatás mértéke: többszemélyes háztartás esetében 10.800.- Ft/hó, egyedül élő esetében 12.000.- Ft/hó.

Ezen felül lehetőség van arra is, hogy a jogosultsággal rendelkező kérelmezők a lakásfenntartási támogatást természetbeni támogatásként tűzifában kapják. A jogosult részére egy év időtartamra összesen 25q tűzifa kerül kiszállításra két részletben (3 hónap eltéréssel). Ebben az évben 115 kérelmező kérte tűzifa formájában a támogatást.

A támogatás mértéke, jövedelmi feltétele minden évben felülvizsgálatra kerül. A Közgyűlés döntés alapján az elmúlt években január 1. napjától a mindenkori infláció figyelembevételével történt változás. (2021. évben a támogatás mértéke 5.500.- Ft/hó, illetve 6.000.- Ft/hó volt.)

Kecskemét

Kecskeméten elsősorban a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás áll rendelkezésre, amely évi 60.000.-Ft-os támogatást ad bármely szolgáltatóhoz, a rezsiköltségek csökkentése érdekében. Ezen túlmenően tűzifa vásárlására is ad az önkormányzat pénzbeli támogatást ugyanezen összeg erejéig.

A rezsiköltségeken túl a nyugdíjasok étkeztetéséhez is támogatást adunk, szintén éves szinten 60.000.-Ft összegben, amely a havi kiadások csökkenését eredményezi.

A természetbeni támogatást a Városi Szociális Közalapítvány nyújtja, ők ténylegesen tűzifát adnak, amelyet ki is visznek a támogatottak lakhelyére.

Idén is lesz hatósági ár a tűzifára?

Ahogyan arról korábban is beszámoltunk Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tavaly szeptember nyolcadikán jelentette be, hogy hatósági árat vezetnek be a tűzifára 10 köbméternyi mennyiségig a lakossági vásárlók esetében. Akkor az alábbi erdei köbméterárakat határozták meg a fafajtákra:

Keménylombos: 30 000 Ft

Lágylombos: 19 000 Ft

Fenyő: 19 000 Ft

Ugyanakkor ebben nem volt benne sem a fa kiszállítása, sem annak kályhakészre darabolása. Ez a két tétel még távolságtól és mennyiségtől függően további tízezrekkel terhelhette meg a favásárlókat, ha nem tudták maguknak elintézni a szállítást és a favágást. Arról azonban még mindig nem született meg a döntés, hogy az idén is lesz-e ehhez hasonló, hatósági áras tűzifa vagy sem. Az Agrárminisztérium ugyanis lapunk megkeresésére annyit reagált augusztus elején, hogy "a kormány továbbra is biztosítja a rezsicsökkentett árakat a magyar családoknak."

Amennyiben a tűzifaprogram ismételt meghirdetéséről születik kormánydöntés, tájékoztatni fogjuk a lakosságot

- fogalmazott a minisztérium a lapnak.

