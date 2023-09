Így alakulnak át 2024-től az otthonteremtési támogatások: mit tudunk jelenleg a CSOK Pluszról?

A jövő évtől a családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK) jelenlegi formájában már csak a falvakban, preferált kistelepüléseken lehet igényelni. A városokban is érkezik egy új lakástámogatási forma, itt azonban változhatnak a feltételek.

A CSOK támogatást érdemben átalakítják 2024-től, a preferált kistelepüléseken elérhető kedvezményt a jelenlegivel nagyjából megegyező jogosultsági feltételekkel, emelt összegben lehet majd elérni. A városokban ugyanakkor előreláthatóan egy teljesen új konstrukció jelenik majd meg, várhatóan CSOK Plusz néven.

Még konkrétum nem jelent meg támogatással kapcsolatban, de a kormány bejelentéseiből már néhány részlet kiderülhetett:

Előreláthatóan 2024. év elejétől lesz elérhető az új támogatás, vagyis nem lesz olyan átmeneti időszak, amikor a nagyobb települések otthonteremtési támogatás nélkül maradnának.

Bár ezzel kapcsolatban nem hangzott el konkrét információ, jó eséllyel emelkedni fog a támogatás összege, hiszen az átalakítás egyik legfőbb indoka éppen az volt, hogy a jelenlegi kedvezmény a városokban nem nyújt elegendő segítséget.

A támogatást előreláthatóan vállalt gyermekekre lehet igényelni. (Arról nincs információnk, hogy meglévő gyermekek mellé vállalt újabb baba esetén mennyi gyerekre jár majd a támogatás.)

Előreláthatóan a gyermekvállaláshoz kapcsolódó életkori előírás nem változik, továbbra is fiatal házaspárok használhatják ki a kedvezményt. (Igényléskor legalább a pár egyik tagja még nem töltötte be a 40. életévét.)

A bejelentések alapján az első lakás megszerzésére, illetve a családbővítés miatt szükséges nagyobb ingatlan megvásárlására fordítható majd a támogatás összege.

A 2020-ban támogatást igénylők közel kétharmada nem vállalt gyermeket. Érdemes elsőként a gyermekvállalásra tekinteni, hiszen az eddigi ismeretek alapján a kedvezményt vállalt gyermekre lehet majd kihasználni. Egy megjelent tanulmány alapján a 2016-2020 között CSOK-ot igénylők 23°%-a vette igénybe a kedvezményt vállalt gyermekre. Ha ezen intervallumon belül egy közelebbi időszakot nézünk, akkor a helyzet valamelyest javul: a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért (KINCS) elemzése szerint 2019 júliusa és 2020 júniusa között a támogatást igénylők 35%-a kérte a CSOK-ot vállalt gyermekre.

Az elemzés alapján 28883 szerződést kötöttek, ebből 6155 család egy gyermeket, 3645 család két gyermeket, míg 232 család három gyermeket vállalt. Viszont 18851 család nem vállalt újabb gyermeket a támogatás igénylésekor. Ez alapján a korábban igénylők közel kétharmada nem tudná kihasználni jövő évtől a városi CSOK Pluszt, hiszen nem vállalt újabb gyermeket.

Ez utóbbi lehetőségnél azonban azt is szem előtt kell tartani, hogy a vállalt gyermekek nem „teljesítése” az eddigi kedvezményeknél a támogatás visszafizetését, valamint büntetőkamat megfizetését vonta maga után. Jó eséllyel ez az új CSOK Plusznál sem lesz másképp, emiatt a gyermekvállalást minden családnak alaposan át kell gondolnia.

A 40 évnél idősebbek kieshetnek a támogatási rendszerből. Előreláthatóan a gyermekvállalásra vonatkozó életkori szabályok nem változnak, vagyis igényléskor a házaspár legalább egyik tagja nem töltheti be a 40. életévét. A KINCS korábban említett elemzése az igénylőket életkor szerint is csoportosította. Az első igénylő a szerződések 31,9 százalékánál, a második igénylő a szerződések 20,9 százalékánál volt 40 évnél idősebb. Arról nincs információ, hogy hány olyan szerződés volt, ahol mindkét fél átlépte a 40 éves kort, de ezek alapján azért ez a csoport sem lehetett kicsi. Ők alapól kiesnek a támogatási rendszerből, hiszen már nem is tudnának gyermeket vállalni.

A városi CSOK Pluszról még nem lehet sokat tudni, de az eddig bejelentett, elhangzott ismeretek alapján az igénylők köre átalakulhat, a korábbi években jogosultak egy jelentős része nem tudná kihasználni az új lakástámogatást.

Címlapkép: Getty Images