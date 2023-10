Fellélegezhetnek az autósok: a hét közepén csökkennek az árak, de nem örülhet mindenki

Jelentős mozgások voltak a héten megfigyelhetőek az olajpiacon, a nemzetközi és a hazai üzemanyag piacon is eseményekben sűrű héten vagyunk túl - olvasható a Holtankoljak.hu oldalán.

Az oldal írása szerint, először Oroszország újabb intézkedéseitől volt hangos a sajtó, miszerint üzemanyag export tilalmat vezettek be azonnali hatállyal. Ez alavetően aggodalomra adhatott okot arra, hogy itthon rövid és hosszabb távon ez milyen hatással lesz az üzemanyag árakra. Olyannyira, hogy a múlt héten többször újra elhangzott a hatósági üzemanyagár bevezetése mellett a jövedéki adó mértékének korrigálása. Ezek a hírek jócskán megmozgatták az olaj és a forint árát is. A Brent esetében a hordónkénti ár járt 95 dollár felett is, de ha a heti változást nézzük, akkor 92 dolláron nyitott és zárt is az árfolyam, így ez komolyabb hatással nem lehet a hazai üzemanyagárakra a következő héten.

Mindenesetre a benzinesek örülhetnek, hiszen a hét közepén a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal lesz olcsóbb. A gázolaj ára is változni fog, habár itt növekedés lesz majd jellemző, bruttó négy forinttal emelkedik majd a dízel nagykereskedelmi ára. Így szerdától átlagosan a benzin 639 forint/liter lesz, amíg a gázolaj átlagosan 682 forint/literes áron lesz vásárolható.

