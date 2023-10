Itt vannak a számok: ennyit kereshetnek most diákmunkával a fiatalok

A nyári szezon végével a diákmunkák nem szűntek meg, csupán csak változott a piac összetétele, hiszen a fiataloknak nehezebb összehangolni az életüket a munkával. A szemfülesek egy kis szerencsével akár már 96 ezer forintot is kereshetnek.



Évről-évre egyre több diák vállal ősszel munkát a tanulás mellett. Az IT gyakornoki pozíciókban akár bruttó 3000 forintos órabért is hazavihet egy gyakornok, de a végzettséget nem igénylő fizikai és hosztesz munkák is erősen közelítik ezt az értéket - számolt be róla a Pénzcentrum.

A portál által megkeresett oldalalak mind egyetértettek abban, hogy alapvetően - a Balaton környéki vagy strandos munkákat kivéve - nincsenek kimondottan szezonálisnak számító munkák. Ami azonban valóban nehézség, hogy év közben az órarendekkel nehezebb összeegyeztetni a munkát, így gyakrabban vállalnak hétvégi műszakot a diákok, ami különbség a nyári időszakhoz képest.

A leggyakoribb munkák tehát ugyanúgy jellemzően az irodai adminisztratív munkák, valamint a fizikai és hosztesz munkák. Ez utóbbi, mivel rendezvények év közben is gyakran a délutáni-esti órákban, illetve hétvégén vannak, kimondottan népszerűek. Ezeken felül, a Mind-Diák Szövetkezet azt is hozzátette, hogy év végén, a karácsony közeledtével megfigyelhető egy erősebb fellendülés az áruházi munkák terén.

Az év végi hajrában az áruházi munkák is előtérbe kerülnek, ahová középfokú tanulmányokat folytató diákok is be tudnak kapcsolódni: ezek közé tartoznak például az árufeltöltői, pénztári, bolti eladói munkák. Az ilyen rugalmas, alkalmi jellegű diákmunkákban akár pár hetet is lehet vállalni, nem kell hosszabb távra elköteleződni

– mondta a lapnak a Mind-Diák Szövetkezet elnöke, Göbl Róbert.

Ezek mellett az őszi szezon elindulása fellendíti a gyakornoki munkák piacát is, sokan az egyetemen a kötelező szakmai gyakorlatot is gyakornoki pozíciók betöltésével teljesítik. Az Atlasz Csoport üzletágvezetője, Lovas Liza hozzátette, hogy a nyári időszak után az egyetem kezdetével párhuzamosan újra előtérbe kerülnek a szakmai, gyakornoki munkák, melyek általánosan minimum 20 órát igényelnek és akár szakmai gyakorlatot is igazolnak egyben.

Mint mondta, az egyetemisták körében ezek az irodai munkák a népszerűek ősszel, illetve ezzel párhuzamosan az éjszakai munkák is előtérbe kerülnek, amelyek főként fizikai jellegűek.

