Ez most komoly, tényleg jönnek a Fülöp-szigeteki sofőrök a Volánbuszokra? Itt a busztársaság válasza!

Cáfolta azokat a híreszteléseket a Volánbusz, amely szerint ezer fős létszámhiánnyal küzdene a társaság, ugyanakkor elismerte lapunknak a sofőrhiány tényét, ám ennek ellenére nem tervezik külföldi munkavállalók felvételét.

Megerősítette lapunknak a Volánbusz, hogy a 10 ezer fős autóbusz-vezetői létszámhoz viszonyítva jelenleg országosan 238 fő sofőrt keresnek. A társaság a létszámhiányt elsősorban béremeléssel, és átcsoportosításal próbálja megoldani. Mindez azért érdekes, mert korábban Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet elnöke lapunknak arról beszélt, hogy ezer buszsofőr hiányzik a társaságnál.

A kollektív szerződés módosításának köszönhetően társaságunk júniusban – a januári bérfejlesztésen felül – további béremelést hajtott végre a kiemelt területeken, június 1-jével pedig az éjszakai pótlékot is jelentősen megemelte

– hívták fel a figyelmet a Hello Vidék megkeresésésre a Volánbusz.

A Volán szerint európai szerte komoly gondot okoz a sofőrhiány

A társaság szerint a Volánbusznál folyamatos az utánpótlásképzés, ezt a célt szolgálják azok a – jelenleg is zajló – tanfolyamok, melyek a D kategóriás autóbusz-vezetői jogosítvány megszerzését teszik lehetővé a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők számára. A B kategóriás oktatáson felül pedig a társaság C kategóriás tanfolyamot is indít. A Volán abban bízik, hogy ezek a képzések enyhíteni fogják a létszámhiányt, mely megfogalmazásuk szerint nem csak a Volánbusznál, de egész Európában egyre nagyobb problémát okoznak.

Összességében Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Csongrád-Csanád vármegyében keressük a legtöbb leendő kollégát

– tették hozzá.

A Volánbusz az égető sofőrhiány miatt ugyanakkor cáfolta azokat a sajtóban megjelent korábbi híreszteléseket, amely szerint a társaság a Fülöp-szigetekről toborozna sofőröket.

Társaságunk nem tervezi külföldi munkaerő foglalkoztatását, így a Fülöp-szigetekről érkező autóbusz-vezetők toborzásában sem gondolkodik. Azon területekről csoportosítunk át létszámot, ahol ez nem veszélyezteti a közszolgáltatás ellátását. Az átirányított autóbusz-vezetők részére naponként számított átirányítási díjat fizet a Volánbusz.

- írták.

A betöltetlen állások több okra vezethetők vissza. Dobi István korábban arról beszélt lapunknak, hogy az utóbbi időben rengeteg sofőr döntött úgy, hogy Ausztriában kezd inkább új élete a jobb élet reményében.

A sofőrhiány és a műszaki szakszemélyzet (karbantartói állomány) hiánya okozza a legnagyobb problémát, mivel a közlekedés területén működő szolgáltatást végző más társaságok, sokszor a versenyképesebb bérekkel elcsábítják a Volánbusznál dolgozókat

- mondta korábban lapunknak a szakszervezet vezetője.

Pattanásig feszült a helyzet a bérek terén is

A drasztikus létszámhiány, mellett egyre nagyobb a felháborodás a telephelyek közötti eltérő kompenzációs pótlékok között is. Vannak ugyanis olyan régiók, ahol az autóbuszvezetők forgalmi kompenzációs pótléka, tízszerese a legkisebb elszámolt pótléknak az országban. Az ezt firtató kérdésünkre a társaság azt mondta, hogy az országos busztársaság megalakulásakor (2019-ben hat regionális közlekedési központ olvadt be a Volánbusz Zrt.-be) az autóbusz-vezetők alapbére és pótlékrendszere a jogelőd társaságok gyakorlatának megfelelően más és más volt.

2020-ban kialakítottunk egy országosan egységes autóbusz-vezetői bér- és pótlékrendszert, amelynek bevezetését mind a két reprezentatív szakszervezet (KKSZ, SZAKSZ) aláírásával is támogatta. A Volánbusz autóbusz-vezetői bérrendszerében országosan egységes pótlékok vannak, melyek mértéke – a forgalmi kompenzációs pótlékot leszámítva – egységes

– emelték ki.

Arra a kérdésre, hogy miképp lehetséges az, hogy az egyes vármegyékben nem változott semmit se a pótlékok mértéke, míg máshol igen azt írták: legutóbb 2023. június 1-jével történt pótlékemelés egyes munkaerőpiaci szempontból érzékenyebb telephelyeken.

Mint ahogyan arra lapunknak Dobi István korábban felhívta figyelmet, jelenleg a legkisebb forgalmi kompenzációs pótlék a Volánbusznál 81 Ft/óra, míg a legmagasabb, 870 Ft/óra. A szakszervezet szerint a Volánbusz már régóta nem hajlandó telephelyenként közölni a pótlékok mértékét, ezért a szervezet a megyékből kéri be az elszámolt összegeket, hogy lássák milyen eltérések vannak az egyes helyek között

A legutóbbi emelésnél voltak olyan területek, akik kimaradtak az emelésből és például Zala vármegyei autóbuszvezetők pótléka nem változott, míg más vármegyékben, a munkáltató a szakszervezetek véleményének kikérése nélkül, egyoldalúan változtatott a pótlék mértékén.

Saját magán spórol a Volán

Az energiaválság árnyékában természetesen az is igaz, hogy a Volán is ott próbál meg spórolni, ahol tud. Ezzel kapcsolatban azt írták, hogy a tavaly indított energiatakarékossági program keretében a létesítményeik üzemeltetéséhez szükséges villamos energiából és földgázból is kevesebbet használtak 2023 első hét hónapjában a tavalyi év hasonló időszakához képest.

A létesítményeinkben felhasznált földgázmennyiség idén júliusban 6,5 ezer m3-rel, míg az év első hét hónapjában több mint 1,4 millió m3-rel volt alacsonyabb 2022 hasonló időszakaihoz képest

– húzták alá.

A társaság júliusban 15 százalékkal kevesebb földgázt használt 2022 júliusához képest. Idén januárban és márciusban pedig egészen kiemelkedő, 40 százalék körüli megtakarítást sikerült elérniük.

Hasonló volt a helyzet épületeiknek az áramfelhasználásával is: júliusban 115 ezer kWh-val, az első hét hónapban pedig több mint 1,7 millió kWh-val kevesebb áram fogyott társaságnál az előző év azonos időszakához képest.

A legeredményesebb hónapokban, márciusban 20 százalék, áprilisban 18 százalék volt a csökkenés mértéke, míg júliusban 7 százalékkal kevesebb villamos energiát használtunk fel, mint tavaly ilyenkor

– zárta válaszában a Volán.

A társaság szerint a spórolás miatt az autóbusz-vezető kollégákat nem éri semmiféle hátrány. Ennek némiképp ellentmond az a tény, amiről Dobi István beszélt lapunknak korábban, a szakember szerint a megszorítások miatt olykor végső soron a munkavállalókon csattan az ostor.

Ezzel kapcsolatban Dobi István korábban a klimatizált buszok javítását hozta fel példaként, amik olykor rendkívül sokáig tartanak. Ezért gyakran előfordul, hogy a kánikulában klíma nélküli buszt kell vezetniük az autóbuszvezetőknek az utasok legnagyobb kárára.

Címlapkép: Getty Images