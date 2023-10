Évtizedes mélypontra zuhantak az adásvételek: megéri kivárni, vagy ugorjunk bele a lakásvásárlásba?

„Minden rosszban van valami jó” – tartja az ismert közmondás. Valószínűleg hasonlóan gondolkodik Vadkerti Róbert, a Hungarikum Alkusz Kft. területi igazgatója, hitelszakértő, aki néhány héttel ezelőtt egy videóban arról beszélt, hogy a magas kamatkörnyezet ellenére éppen most kell lakást vásárolni, ugyanis a korábbi évekhez képest gyenge ingatlanpiacnak köszönhetően most nemhogy nem kell ráígérni az ingatlanok árára, de még alkudozni is lehet azokból. De vajon tényleg megérheti kivárás helyett éppen most beleugrani egy lakásvásárlásba?

A magas infláció és a magas kamatkörnyezet miatt az utóbbi időszak aligha nevezhető a lakáspiac aranykorának – írja a Pénzcentrum. Bár több jel is arra utal, hogy a mélyponton már túl vagyunk – augusztusban például emelkedett az újonnan kihelyezett jelzáloghitelek mennyisége -, a korábbi évekkel összevetve a 2023-as adatok még mindig szerénynek tűnnek. Példának okáért a Duna House Barométer adatai szerint idén augusztusban 8 213 tranzakció történt az ingatlanpiacon, míg tavaly augusztusban 9 748, két éve pedig 11 304. A Pénzcentrum kutatásaiból kiderül, hogy az utóbbi időszakban sokan nem tudtak, vagy nem akartak belevágni egy lakásvásárlásba – utóbbiak nyilván úgy látták, hogy az adott körülmények között a kivárás a jó döntés. Ezzel szemben Vadkerti Róbert, a Hungarikum Alkusz Kft. területi igazgatója, hitelszakértő néhány héttel ezelőtt egy videóban ennek épp az ellenkezőjét állította – szerinte pont most kell lakást venni, még akkor is, ha ehhez hitelt kell felvennünk. Ha kinézek egy ingatlant van esélyem megvenni azon az áron vagy még jobban. Tudok akár alkudozni is egy picit, mert lehet, hogy az elmúlt két hétben senki sem hívta fel az adott ingatlantulajdonost - mondta Vadkerti Róbert. Mennyit lehet alkudni? A Duna House már említett, Duna House Barométer című kiadványa szerint 2023 augusztusában az ingatlanok meghirdetett irányárához képest 4-10 százalékot lehetett alkudni az ingatlanok típusától és elhelyezkedésétől függően. Legtöbbet, tehát 10 százalékot a budai panelek, míg a legkevesebbet (4 százalékot) a pesti panelek árából tudtak alkudni a vásárlók. A drágább hitelekkel kapcsolatban pedig Vadkerti azt mondja, hogy „ezt nem szabad úgy számolni, hogy a következő 20-30 évre kiszámolom, hogy Úr Isten mennyivel többet fizetek vissza", ugyanis néhány évvel később, a kamatok csökkenésével a mostani, drága hitelt egy olcsóbbra lehet majd cserélni. Az év hátralévő részében viszont még kevésbé a hitelkamatok csökkenése, sokkal inkább a 'városi CSOK' év végi kivezetése okozhat egy előrehozott keresletet a lakáspiacon, de az idei évben még így is évtizedes mélyponton lehet az országos adásvételek száma - fűzte hozzá a Futó Péter, a Portfolio.hu ingatlanpiaci szakértője. Címlapkép: Getty Images