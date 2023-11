Jönnek az ünnepi leárazások: a GVH erre a problémára figyelmezteti a vásárlókat

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) közleményében azt írja, hogy egyre inkább elterjedt az a gyakorlat, hogy már nem csak november végén, hanem egész novemberben Black Friday leárazásokkal, karácsonyi akciókkal találkozhatnak a vásárlók. A GVH ezért már most a vásárlói tudatosságot erősítő kampánnyal, tájékoztató videókkal segíti a fogyasztókat abban, hogyan ne dőljenek be a szezonális akcióknak, írták.

A Versenyhivatal azt írja, hogy karácsony előtti időszakban elérhető árkedvezmények rengeteg ember számára jelentenek könnyebbséget és megtakarítást. Az akciókkal azonban csak akkor nyernek a fogyasztók, ha tisztességes keretek között zajlanak, a vásárlók pedig megfontoltan választanak a kínálatból. A nemzeti versenyhatóság az elmúlt évekhez hasonlóan idén is tájékoztató kampánnyal, a közösségi oldalain elérhető minivideókkal segíti a magyar fogyasztókat abban, hogy ne érje őket csalódás a szezonális akciók során, vásárlásuk pedig tudatos – lehetőleg környezetileg fenntartható – döntés eredménye lehessen. A GVH azt javasolja a fogyasztóknak, hogy az akciós termék megvétele előtt feltétlenül győződjenek meg néhány lényeges információról:

mekkora a megtakarítás mértéke az eredeti árhoz képest;

ellenőrizzék a kívánt termék, szolgáltatás árát más áruházakban, weboldalokon is;

ismerjék meg a kedvezmény biztosításának pontos feltételeit, tanulmányozzák a kereskedők általános szerződési feltételeit is;

ellenőrizzék, hogy a leárazott termék ára valóban kedvezményes-e, beleszámítva az esetleges járulékos költségeket is, mint például a szállítási-, csomagolási- vagy adminisztrációs díj.

A fogyasztók védelme mellett a GVH a vállalkozások számára is megad minden támogatást a panaszok és jogsértések elkerüléséhez: részletes oktatóvideóban segíti a kereskedőket az akciótartásra vonatkozó jogszabályi előírások megértésében és pontos betartásában.

A Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt évekhez hasonlóan idén is folyamatosan figyeli a piaci jelzéseket, hogy közbeavatkozhasson a versenyt torzító jogsértések esetén. Az elmúlt néhány év során a magyar versenyhatóság több népszerű webáruház akciótartási gyakorlatát is jogsértőnek találta, összességében milliárdos nagyságrendű bírságokat kiszabva rájuk. A kereskedői gyakorlatokkal kapcsolatban továbbra is bárki élhet jelzéssel a Versenyhivatal felé a hatáskörébe tartozó ügyekben, vagyis azokban, amelyek érdemben érinthetik a piaci versenyt. A fogyasztók a GVH honlapján találhatnak részletes információt arról, hogy mikor és milyen esetekben érdemes a versenyhatósághoz fordulniuk, és milyen típusú vásárlói panaszokban tud más szerv a segítségükre lenni.

Címlapkép: Getty Images