Katasztrófát jelenthet a Nitrogénművek bezárása: a szakértők is aggódnak

A döbbenet és a hitetlenkedés egyaránt jellemzi az Agrárszektor által megkérdezett agrárgazdasági szereplők érzelmeit a Nitrogénművek vezetője, Bige László által bejelentett leállás kapcsán. Abban nagy az egyetértés, hogy ha valóban nem indul újra a termelés az beláthatatlan problémát fog hozni a hazai mezőgazdaságnak.

A lap azt írja, hogy egyelőre elképzelhetetlenek, azok a következmények, amiket a Nitrogénművek bezárása fog előidézni, ha egyáltalán meg fog ez történni. Mint ismert, a cég elnök-vezérigazgatója, Bige László az Agrárszektornak elmondta: a széndioxid-kvótákra kivetett terhek miatt veszteségessé vált a műtrágya gyártása, ezért felhagy a tevékenységgel.

Az biztos, hogy a hazai gyártás leállása nem kedvez a tervezhetőségnek. Ugyanis ha külföldről kell behozni a műtrágyát , akkor abban még az euró és a dollár árfolyamának bizonytalansága is jelentkezik. Vagyis azzal, ha nincs magyar műtrágyagyártás, a termelők kockázata növekedhet. Egyes termékekben 60 százalékos részesedéssel rendelkező gyártó kiesése jelentős piaci átalakulást jelent, írják.

Raskó György szerint a következmények egyértelműen negatívak lesznek. Az agrárközgazdász – aki maga is termelő – a lap kérdéseire elmondta, hogy rendszeresen vásárolt a Nitrogénművektől, és szerinte ez a legjobb minőségű nitrogénműtrágya, ami a piacon kapható. A szakember úgy tudja, hogy a hazai termelők mintegy 60%-a a péti vállalkozás termékeit használta. Elmondta:

Nincs más magyar cég, ami műtrágyát gyártana, így a jövőben az ágazat szereplőinek importból kell majd beszerezniük a tevékenységük folytatásához szükséges mennyiséget.

Az agrárközgazdász szerint ez egy hatalmas érvágás lesz a magyar növénytermelőknek, mivel egy, a GDP-hez jelentősen hozzájáruló vállalkozásról van szó, amely a működőse során komoly hozzáadott értékkel rendelkező terméket állított elő.

Szabó Lehel, a Sprinter Agroport Kft. ügyvezetője szerint ugyanakkor lehet egy kis piaci taktika is a Nitrogénművek döntése mögött.

Ha megnézzük ezt az évet, láthatjuk, hogy a tavalyihoz hasonlóan ez is kaotikus volt. A terményárak leestek, a műtrágyák azonban megdrágultak és áramlik be a külföldi termény az országba. A hazai termelők jó esetben nullszaldósra tudják kihozni ezt az évet, de sokan idén is veszteségesek lesznek

– mondta Szabó Lehel.

A szakember szerint most mindenkinek hozzá kell nyúlnia a tartalékaihoz, hogy meg tudja venni a következő szezonra a szükséges műtrágyamennyiséget. Az árak pedig – a bejelentés hatására is – emelkedni fognak. Ennek ellenére Szabó Lehel úgy gondolja, hogy január-február környékén valamilyen úton-módon újra fog indulni a termelés a pétfürdői gyárban.

Egyelőre hitetlenkedését fejezete ki a lapnak egy ismert termelő, Csepregi Attila, a Lajoskomáromi Agrár Cégcsoport ügyvezetője is. A növénytermesztéssel és állattartással egyaránt foglalkozó cégvezető szerint van még esély az újraindulásra.

Nem tudom elképzelni, hogy ténylegesen és tartósan leálljon a Nitrogénművek Zrt. 93 év után, szerintem ez nem opció. Az lehetséges, hogy időlegesen befejezik a működését, akár karbantartás miatt, de olyan nem lehet, hogy Magyarország egyetlen műtrágyagyártó vállalata leáll. Ennek beláthatatlan következményei lehetnek.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)