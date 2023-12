Veszélyt rejtenek kedvenc karácsonyi gyümölcseink? Erre figyelj, ha eszed őket

A téli gyümölcsfogyasztásunkban és vitaminpótlásunkban jelentős helyet foglalnak el a citrusfélék, mint a narancs, a mandarin, és a citrom. A karácsony és a süteményeink szinte elképzelhetetlenek nélkülük. Cikkünkben most annak jártunk utána, mennyiért kerülhetnek az ünnepi asztalra kedvenc karácsonyi gyümölcseink, illetve azt is kiderítettük, milyen veszélyre figyelmeztetnek a hatóságok velük kapcsolatban.

Hogyan alakult a citrusfélék piaca?

Citrom

Az Amerikai Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának (USDA) 2022 decemberében megje- lent előrevetítése szerint az EU citromtermése 9 százalékkal 1,56 millió tonnára csökkenhet a 2022/2023. gazdasági évben (október–szeptember) az előző szezonhoz képest. Az EU teljes citromtermelésének 65 százalékát adó Spanyolországban 10 százalékos csökkenés, ugyanakkor Olaszországban (+7,2 szá- zalék) és Görögországban (+2 százalék) növekedés várható. Az Európai Bizottság adatai szerint a folyó gazdasági év eddig eltelt időszakában a citrom ára Spanyolországban 1,24 euró/kg-ra (+37 százalék) emelkedett.

A KSH adatai szerint Magyarország citrombehozatala 3 százalékkal 13,3 ezer tonnára nőtt 2022 első tíz hónapjában az előző év azonos időszakához mérten. Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a citrom nagykereskedelmi ára 14 százalékkal volt magasabb (622 forint/kilogramm) 2022-ben az egy esztendővel korábbihoz képest. A citrom nagykereskedelmi ára 2023 első két hetében 31 százalékkal 674 forint/kilogrammra emelkedett. A lime (zöldcitrom) nagykereskedelmi ára 35 százalékkal volt maga- sabb (1350 forint/kilogramm) 2022-ben, mint egy évvel korábban, 2023 első két hetében pedig 60 száza- lékkal (1495 forint/kilogramm) emelkedett a 2022. év azonos időszakához hasonlítva.

Forrás: AKI PÁIR

Narancs

Az USDA projekciója szerint az unió narancstermése 13 százalékkal 5,85 millió tonnára csökkenhet a 2022/2023-as gazdasági évben (október–szeptember). Spanyolországban 20 százalékkal eshet a termés, Olaszországban nem várható lényeges változás. Portugáliában 20-30 százalékos csökkenést, míg Görögországban növekedést (+4 százalék) jeleztek előre. Az Európai Bizottság adatai szerint a folyó gaz- dasági év eddig eltelt időszakában Spanyolországban 17 százalékkal magasabb volt a narancs ára (66,6 eurócent/kilogramm), mint az előző szezon azonos periódusában.

A KSH adatai szerint Magyarország narancsbehozatala 17 százalékkal 14,8 ezer tonnára csökkent 2022 első tíz hónapjában az előző év azonos időszakához képest. Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a narancs nagykereskedelmi ára emelkedett (+22 százalék, 572 forint/kilogramm) 2022- ben az egy esztendővel korábbihoz viszonyítva. 2023 első két hetében 22 százalékkal volt magasabb (598 forint/kilogramm) a narancs ára, mint egy évvel korábban.

Forrás: AKI PÁIR

Mandarin

Az USDA előrevetítése szerint a közösség mandarintermelése 5 százalékkal 3,01 millió tonnára csök- kenhet a 2022/2023. gazdasági évben (október–szeptember). Spanyolországban 10 százalékos csökke- nés, Olaszországban az előző szezonhoz hasonlóan alakuló termés várható. Az Európai Bizottság adatai szerint Spanyolországban a mandarin ára 34 százalékkal emelkedett (1,12 euró/kilogramm) 2022. október és december között az egy évvel korábbihoz mérve.

A KSH adatai szerint Magyarország mandarinbehozatala 1 százalékkal 4,22 ezer tonnára bővült 2022 első tíz hónapjában az előző év azonos időszakához képest. Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a mandarin nagykereskedelmi ára 17 százalékkal 735 forint/kilogrammra, a kisméretű, magnélküli klementiné 56 százalékkal 680 forint/kilogrammra emelkedett 2022-ben az egy esztendővel korábbihoz viszonyítva. A klementin ára 7 százalékkal 646 forint/kilogrammra nőtt 2023 első két hetében az előző év azonos időszakának árához képest, a mandarin nem volt jelen a kínálatban.

Mit mutatnak az árak?

Ahogy azt minden körképünk esetében, megnéztük a fővárosi árakat is, hogy össze tudjuk hasonlítani a vidéki kínálat árával, illetve a nagyobb áruházak kínálatával. Ennek alapján azt láthatjuk, hogy:

a budapesti fogyasztói piacokon az import citrusfélék ára:

citrom 598-999 Ft/kg között mozog

narancs 680-1280 Ft/kg

mandarin 680-1090 Ft/kg.

A Budapesti Nagybani piacon az import citrusfélék ára:

citrom 570-645 Ft/kg

narancs 565-805 Ft/kg

mandarin 775 Ft/kg.

A vidéki fogyasztói piacokon ezen import gyümölcsök ára:

citrom 800-1200 Ft/kg

narancs 750-900 Ft/kg

mandarin 780-1200 Ft/kg

A vidéki nagybani piacokon az import citrusfélék ára:

citrom 560-580 Ft/kg

narancs 630-690 Ft/kg

mandarin 720-750 Ft/kg.

Mire számíthatunk a nagyobb áruházakban?

A Tesco online kínálata szerint a lédig citrom 699Ft/kg, a narancs 479 Ft/kg, a mandarin 699 Ft/kg.

A Spar webshopjában a lédig citrom 999 Ft/kg, a narancs 599 Ft/kg, a mandarin pedig 799 Ft/kg.

Az Auchan online shopjában a citrom 999 Ft/kg, a narancs 699 Ft/kg, a mandarin egyik fajtáját találtuk itt a klementint, melyből 1,5 kg 1999 forintba kerül.

A Lidl kínálatában a citrom most akciósan 459 Ft/kg, a narancs szintén akciósan 599 Ft/kg, a mandarin pedig szintén akciósan, 1199 Ft/kg áron vásárolható meg.

Az ALDI webshopjában a citrom 805 Ft/kg, a narancs akciósan 485 Ft/kg, a mandarin pedig 919 Ft/kg.

Ahogy megnézzük, igen csak magas most a citrusfélék ára, főleg, ha mindenből vásárolnánk 1-2 kilót. Éppen ezért érdemes figyelni az üzeletk, áruházak akciós kínálatát, hiszen nem mindegy hol és mennyiért vásárolunk be belőlük.

Csak óvatosan az import gyümölcsökkel!

A felületkezelt növények veszélyeire hívta fel a figyelmet a NÉBIH egy korábbi közleményében. Nem csoda, a „Téli” gyümölcsfogyasztásunkban és vitaminpótlásunkban jelentős helyet foglalnak el a citrusfélék, mint a narancs, a mandarin, a klementin és a citrom. Utóbbi időben elterjedőben van a pomelo is. A karácsony és a süteményeink szinte elképzelhetetlenek nélkülük.

Kevesen tudják azonban, hogy a távoli termőhelyekről hozzánk kerülő gyümölcsök (dél-Európa, a Közel-Kelet, vagy pl. Kína) a 2-3 napos szállítás során megromlanának, ha a leszedés után nem végeznének rajtuk felületkezelést, és nem látnák el felületüket a kiszáradást gátló védőréteggel.

A külső felületkezelés engedélyezett gombaölő hatású növényvédő-szerek (például a gombaölő hatású ortofenilfenol, imazilil, tiabendazol, stb.) felhasználásával és viaszbevonással történik, de előfordul, hogy növényvédő-szer nélkül, csak viaszréteggel vonják be a gyümölcsöt. A viaszréteg lehet mesterséges vagy természetes viasz, az utóbbi általában méhviasz alapú. Azt mindenképpen tudni kell, hogy a Magyarországon forgalmazott friss citrusfélék héja biztosan viaszolt.

Azt, hogy a gyümölcs csak viasz védőréteggel bevont, vagy mellette növényvédő-szerrel is kezelték-e, a termék címkéjén, vagy az üzletben a hozzá kapcsolódó feliraton, molinón – még a lédig gyümölcsök esetében is! - fel kell tüntetni! Ugyanígy azt is közölni kell a vásárlóval, ha a héj fogyasztásra alkalmatlan, mivel a növényvédő-szer a héj illóolajához kötődik és a viaszbevonás miatt később már nem lesz lemosható. Ha a felületkezelésre vonatkozó jelölés nem egyértelmű, javasolt körültekintően eljárni, és a héjat fogyasztásra alkalmatlannak tekinteni.



Gombaölő-szerrel biztosan nem kezelt a bio-citrom/narancs stb., aminek a feliratozására jó példa az alábbi:

Forrás: Nébih

A hatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy:

Az üzletekben található aszalt, vagy kandírozott citrushéj készítmények csak felületkezelés nélküli gyümölcsből készülhetnek, ezért süteményeknél javasolt a friss reszelt héj helyett ezek használata. A termék címkéjének ellenőrzésével győződhetünk meg a gombaölőszer mentességről.

