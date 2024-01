Szellemjárta hely lett a legendás vidéki gyermektábor: sokaknak fáj a mostani bezárás

Az osztrák határtól pár száz méterre, fent a Vas-hegyen bújik meg Szombathely egyik utolsó önkormányzati tulajdonú gyermektábora, ami most komoly veszélybe került. De kinek, miért fontos a bezárt, nemrég még gyermekzsivajtól hangos felsőcsatári gyermeküdülő? Többen megmozdultak érte, aláírásgyűjtés indult a megmentésért.

Szombathelytől 20 kilométerre, Felsőcsatár közelében, fent a szőlőhegyen, közvetlenül az erdő mellett található a közel 100 évvel ezelőtt épült, nagyrészt zöldpalából, hagyományos kőrakásos technikával felhúzott gyermeküdülő. A hetvenes évektől főként a szombathelyi iskolák diákjai (úttörői) táboroztak itt. Akkor 80 fő is elfért az emeletes ágyakkal berendezett, komfortosnak ma már aligha nevezhető, három szintes épületben. Jobb időkben, tavasztól késő őszig egymást váltották az iskolai turnusok. Hiába a páratlan természeti környezet, 2021 óta a gyermeküdülő már nem nyitott ki. Az a legkisebb baj, hogy elöregedettek a fából készült födémek elavult a vízvezeték és az elektromos hálózat, a természetvédők most attól félnek, ha sorsára hagyják a kőházat, menthetetlenül tönkremegy még az is, amiért maguk is évtizedeken át dolgoztak.

Amikor még működött, a régióban az egyik legnagyobb forgalmat bonyolította le

A Kerekerdő Alapítványt működtető stáb tagjai közül is többen apró gyerekként jártunk először ezen a varázslatos helyen. Évtizedek múlva felnőttként, természetvédelmi szakemberként, pedagógusként tértünk ide vissza. Azóta (1991.) minden nyáron megrendeztük természetvédelmi táborunkat, a Süni tábort, tavasszal és ősszel pedig erdei iskolai programjainkat. Volt olyan év amikor öt alkalommal is gyerekekkel töltöttük meg a tábort

- mesélte beszélgetésünk elején Gyöngyössy Péter, a Kerekerdő Alapítvány vezetője, aki elhatározta, nem hagyja annyiban, és aláírásgyűjtésbe kezdett az egykori felsőcsatári gyermeküdülőért.

Ahogy mesélte, a Vas-hegy és a Pinka mente a Kerekerdő Alapítvány tevékenységének egyik „szent” helyévé vált, ahol a gyermektábor bázisán 33. éve szervezték a környezeti nevelési programjaikat. Gyöngyössy Péter szerint a hely adottságai és hagyományai alapján a régióban található gyermekek erdei iskoláztatásával, természetvédelmi nevelésével, nyári táboroztatásával foglalkozó bázishelyek közül ez az egyik legjelentősebb.

Tíz éve is bezárták, aztán történt egy kis felújítás

A Felsőcsatári Gyermeküdülő évtizedeken keresztül volt kedvelt helyszíne a legkülönbözőbb szervezetek és intézmények közösségi programjainak is. Tulajdonosa a szombathelyi önkormányzat, az épületet a szombathelyi Agora Savaria Kulturális és Médiaközpont, a város művelődési intézménye üzemelteti.

Az épületen a ’80-as évek óta nem volt komolyabb felújítás. Az indok egyszerű, nincs rá pénz, a felújítás költsége alapból is sokszázmillióra rúgna. 10 éve egyszer már rövid időre bezárták. Akkor is komoly műszaki hibákat találtak, aztán mintegy hárommillió forintból „felújították”. A felújítás szó azonban túlzás, hiszen az épületre szánt 3 millió akkor sem számított túl sok pénznek: a legsürgetőbb munkálatokat végezték el a háromszszintes kőházon. Kicsempézték a wc-ket, érintésvédelemmel ellátott lámpatestek kerültek a szobákba, és a tetőt is megjavították. Utána pár éven át szinte telt házakkal tovább üzemelhetett.

Így festett pár éve a felsőcsatári gyermeküdülő bejárata

Végül lépni kellett

A tábor fenntartója, a szombathelyi Agora műszaki okokra hivatkozva végül 2022-ben már nem nyitotta ki a tábort. Úgy ítélték meg, hogy a jelenlegi állapotában nem lenne biztonságos itt a táboroztatás. Hivatkozásuk szerint sem a födémek, sem az épületgépészet nem felel meg a szabványnak.

A legkülönbözőbb szervezeteket és iskolákat érintette a bezárás, köztük a Kerekerdő Alapítványt is megrázta döntés, hiszen több mint három évtizede, táboroztattak itt. Természetvédelmi táboraiknak sikerült ugyan új helyet találni a közeli Zala megyei Botfán, de úgy gondolták, tartoznak annyival Felsőcsatárnak, hogy nem hagyják annyiban. Gyöngyössy Péter szerint

rossz döntés volt a tábor bezárása. Ha korlátozott formában is de fent kellett volna tartani a működőképességet.

Évtizedekkel ezelőtt sokkal rosszabb körülmények között is voltak itt táborok. Kis lépésekben, több év alatt, a legsürgetőbb munkákat megfelelően szakaszolva meg kellett volna próbálni biztosítani a táborozás folytonosságát. Egy biztos, nem lehet megoldás az, hogy ölbe tett kézzel várják az uniós forrásokat, közben pedig senki meg sem próbál semmit sem tenni az állagmegóvásért:

Tapasztalataink szerint a hasonlóan magára hagyott, külterjes körülmények között álló épületek gyorsan, a rohamos pusztulás útjára lépnek. Úgy véljük, hogy a tábor adottságai országos viszonylatban is kiválóak. Mint közintézmény fontos bástyája és jelképe az olyan közérdekeknek, mint a természetvédelem és a fenntarthatóságra nevelés. Ezért határoztuk el, hogy kampányt indítunk a tábor megmentésére.

Azt szeretnék elérni, hogy a felsőcsatári tábor a kor jogi, műszaki, egészségügyi előírásainak megfelelően, mielőbb biztonságosan tudjon működni és minél előbb újra alkalmas legyen táborozók, erdei iskolai és más gyerek csoportok fogadására. Céluk az is, hogy a felújítás oly módon történjen meg, hogy tisztelje a táj értékeit, megőrizze a környező területek, természetes jellegét és az épület műszaki állapota, energetikai helyzete a fenntarthatóság szempontjainak is minél jobban megfeleljen.

Tavasszal akciókkal készülnek, addig aláírást és adományokat gyűjtenek

Ahogy a Kerekerdő Alapítvány elnöke mesélte, tavaly júliusban írták meg a petíciót. Először saját programjaikon és táboraikban kezdték meg az aláírásgyűjtést, majd novemberben elindult ez online formában is, a Magyar Természetvédők Szövetsége oldalán. Meglepetésükre, hamar és sokan megmozdultak a tábor bezárásnak hírére, megyeszerte sokaknak lett fontos ez az akció.

Mostanra már több, mint 1500 aláíró csatlakozott a petícióhoz. A december közepén elindított adománygyűjtés eddig, félmillió forintot eredményezett.

Ahogy Gyöngyössy Péter mesélte, eddig két nagy közösség mozdult meg, a horvát kisebbség (Felsőcsatár horvát nemzetiségű falu) és az egykori határőrök. (Ehhez tudni kell, hogy a tábor határában húzódott a Vasfüggöny. A rendszerváltás előtt az egykori úttörőtáborok jellemző programjai voltak a különböző határőrbemutatók. A kőház az ötvenes években határőrlaktanyaként is működött.)

Szombathely városa, és az Agora, mint a táborhely üzemeltetője is támogatja akciójukat, olyannyira, hogy az adományok felhasználásának szabályait a Kerekerdő Alapítvány kezdeményezésére együttműködési megállapodásban rögzítette az intézmény és a civil szervezet. Így a beérkező adományok sorsáról pedig – ahogy megtudtuk - közösen fognak dönteni.

Mint kiderült, még 2009-ben csináltatott egy felújítási tervet Szombathely városa, már akkor is 60-80 millióra becsülték a felújítás költségeit.

Ez az összeg mára megsokszorozódhatott, de ahhoz, hogy új tervek és költség készülhessen, szintén további pénzekre lenne szükség. Gyöngyössy Péter az adományba kapott összeget, a legalapvetőbb állagmegóvási munkálatok elvégzésén túl, a várossal karöltve, a felújítási tervek elkészítésére is fordítaná. A kampányuk célja az is, hogy megpróbáljanak cégeket, és egyéb szövetségeseket találni, hiszen a gyermektáborban, a hatvanas évektől kezdve nyaranta szinte az össze szombathelyi és környékbeli iskolák gyerekei megfordulnak.

Mi az értéke?

A Felsőcsatári Gyermeküdülő környéke, a Vas-hegy és a Pinka-mente országos és európai jelentőségű természeti értékek hordozója. Ahogy Gyöngyössy Péter hosszan sorolja, hihetetlen mennyi, értéke van ennek a teerületnek. Maga a táborhely szőlőhegy erdők és rétek határolta csücskében található. Az út itt ér véget nincs átmenő forgalom. A Pinka itt még igazi élő folyó. A szurdok meredek északi letörésein páfrányokban és mohokban gazdag sziklaerdők, a helyenként kiszélesedő ártér öntéstalajain ligeterdők és zsombékosok kísérik. Alig pár száz méterre ettől a hűvös-nedves, vadregényes világtól, a hegy napsütötte lankáin gyümölcsösök, rétek, szántók, szőlőcsíkok szelíd mozaikjai teszik változatossá a tájat.

Nem véletlen, hogy a terület bekerült az Európai Unió természetvédelmi hálózatába, azaz Natura 2000 terület lett.

Hasonló természeti körülményeket Vas vármegyében legközelebb a Kőszegi-hegységben találunk, de ott lényegesen nagyobb területen. A csatári tábor egyik értéke az, hogy kis távolságon belül van nagyon sokféle látnivaló.

A növényfajok közül említést érdemelnek a különböző fodorkák, sziklai páfrányok, a csipkeharaszt, a turbánliliom, a fecsketárnics. Állatvilág szempontjából a Pinka ritka szitakötői (erdei szitakötő, feketelábú szitakötő) európai ritkaságú halai (dunai ingola, magyar bucó, sujtásos küsz, fenékjáró küllő) változatos madárvilága (jégmadár, vízirigó, darázsölyv, uhu, fekete gólya, macskabagoly, hegyi billegető) érdemelnek említést. A hegy sokszínűségét az apróparcellás szőlőművelés és a mozaikos földhasználati mintázat is fokozza.

- tette hozzá még a természetvédő.

Nagy erénye még a környéknek, hogy a tulajdonos illetve a fenntartó mindeddig nem végeztek az üdülő környékén drasztikusabb beavatkozásokat, így a szűkebben vett táborhely ma is nagy ökológiai diverzitással rendelkező terület. A vidék magában hordozza az elmúlt 8000 év emberi kultúrájának emlékeit is.

Az őskort az ország egyik legnagyobb vaskori halomsíros temetője és földvárak nyomai, a középkort, egyebek mellett, Árpád-kori erődítmények és az ország egyik legrégibb bencés apátságának emlékei képviselik. Az I. világháborút követő trianoni békediktátumra a Communitas fidelissima, azaz a „Leghűségesebb falu” cím emlékeztet, amit hét határ menti német és horvát nemzetiségi település érdemelt ki. Az elmúlt évszázadok építkezési stílusát a Vas-hegy boronafalas és kőrakásos pincéi képviselik, ezzel adva a meg a szőlőhegy sajátos hangulatát.

- mesélte Gyöngyössy Péter, akitől azt is megtudtuk, hogy a hegy jelentős része, mint régészeti értékek hordozója szintén védelem alatt áll. A Vas-hegy és környéke számos kutató, tudományos és egyéb alkotó közösség figyelmét is felkeltette.

A Felsőcsatári Gyermektábor környékén, mintegy 3-4 km-es körzetben páratlan gazdagságban találhatók tehát olyan természeti, kultúrtörténeti, és táji értékek, melyek kiváló terepet nyújtanak az iskolai tananyag elméleti ismereteinek gyakorlati megtapasztaltatására.

Ilyenek a különböző kőzetek, változatos felszíni formák, az erdei, vízparti, vízi és sziklai életközösségek, gyeptársulások, a hegy mozaikos földhasználatának elemei (rétek, szántóföldek, kertek, gyümölcsösök, szőlőültetvények). Számos tanulsággal szolgáló elemei a tájnak a bányák (a ma is működő külszini zöld pala bánya, az egykori mélyművelésű talkum bánya), az egykori malom, és a törpe vízierőmű. Régi korok megidézésére alkalmasak a több ezer éves halomsírok, és a több száz éves borospincék.

A hegy alatt, a szurdokban, a Pinkában még fürödni is lehet

Szombathely városa is keresi a felújítás lehetőségeit

Szombathely önkormányzatát is megkerestük az üggyel kapcsolatban. A HelloVidék a városháza sajtóosztályától az alábbi választ kapta:

A felsőcsatári gyermeküdülő felújítása iránt elkötelezett a szombathelyi önkormányzat, jelenleg a Savaria Városfejlesztési Kft. vizsgálja, hogy az európai uniós TOP Plusz programból lesz-e lehetőség támogatás lehívására.

A tábor felújításának költsége egy 2009-es vizsgálat alapján csaknem 100 millió forintot tett ki, ez az összeg sajnos az elmúlt 15 évben akár a többszörösére is nőhetett - tudtuk még meg.

Nem ez az egyetlen Vas megyei gyermektábor, aminek elvesztése fáj a helyieknek

A Vas megyei önkormányzatnak több gyermektábora is volt, állami kézbe jutott a velemi gyermektábor, a balatonlellei és a balatonberényi gyermeküdülő. Mind közt az egykori balatonberényi gyermeküdülő története okozta a legnagyobb felháborodást. Ezt a Balaton-parti gyermeküdülőt 2012. január 1-ével vette el az állam a Vas megyei önkormányzattól, annak egész intézményhálózatával együtt. Az államosítás után három évig Erzsébet-táborként működött, 2016-tól aztán üresen állt. 2021-ben elég sajátos körülmények között árverezték el, végül a debreceni Aranypart Ingatlanfejlesztő Alap vette meg 527 millió 760 ezer forintért.

Gyermekfoglalkozás Felsőcsatáron (Fotó: Kerekerdő Alalpítvány)

A velemi gyermektábor most is állami tulajdonban van, tavaly a kőszegi gyermekotthonból akarták odaköltöztetni beilleszkedési zavaros fiatalokat, de a velemiek ellenállása miatt ez nem történt meg. A legújabb hírek szerint félő, hogy az állam magánkézbe adja a volt gyermektábort. Ahogyan ez történt a balatonlellei gyermeküdülővel, amit 2016-ben 260 millió forintért adott el az állam – írta a Nyugat.hu

Táboroztatás régen és ma A magyarországi gyermeküdülők helyzete a rendszerváltás előtt és után jelentősen megváltozott. A Kádár-rendszerben a gyermeküdülők az állami szociálpolitika részét képezték, számuk folyamatosan növekedett, és a legtöbb gyermek legalább egyszer eljutott valamilyen üdülőbe. A gyermeküdülők célja az volt, hogy a szegényebb családok gyermekei is juthassanak nyaralási lehetőséghez, és egészséges környezetben tölthessenek el néhány hetet. A gyermeküdülők száma és minősége azonban a rendszer válságával együtt romlott, és sok üdülő elavult, lepusztult, vagy bezárt.



A rendszerváltás után a gyermeküdülők privatizációja, átalakítása, vagy eladása következett be, és a gyermeküdülés piaci alapúvá vált. Szerepüket átvették a különböző civil, egyházi, vagy magán szervezetek által fenntartott táborok, amelyek sokszor tematikusak voltak, és különböző érdeklődési köröknek szóltak. A gyermeküdülés azonban drágábbá és elérhetetlenebbé vált a szegényebb családok számára, és a társadalmi egyenlőtlenségek növekedését eredményezte.



Az Erzsébet-táborok Magyarország legnagyobb szervezett gyermektáborozási programja, amely 2016-ban indult el. (Ez ma Magyarország legnagyobb táboroztatási programja, amelyet az egyházi hátterű Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány valósít meg) Itt különböző típusú és tematikájú táborokat szerveznek a gyermekek számára, mint például ottalvós, napközi, családi, erdélyi, gyógyító, diabétesz, honvédelmi, vagy jurtatáborok. A táborok száma és helyszíne évről évre változik, de a legnagyobb és legismertebb táborok Zánkán és Fonyódligeten találhatók. A táborokba jellemzően a Kárpát-medencei magyar általános iskolások jelentkezhetnek, de a koronavírus-világjárvány miatt idén csak a magyarországi gyerekek vehetnek részt. A pontos táborok számát nehéz megmondani, mert folyamatosan bővül a kínálat, de a webes keresés alapján közel 50 helyszínen és sokféle tematikában rendeznek Erzsébet-táborokat. 2022-ben év végéig mintegy 180 ezer résztvevőt ért el a táboroztatási program.

Címlapkép, fotók: Kerekerdő Alalpítvány

