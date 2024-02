Kijött a lista: ezek a legolcsóbb új autók Magyarországon

Valamelyest átalakult a legolcsóbb Magyarországon kapható új autók toplistája, de a dobogón változás nem történt.

Valamelyest átalakult a legolcsóbb Magyarországon kapható új autók toplistája, de a dobogón változás nem történt. Ugyanakkor a top 10 több szereplője is megdrágult, és így ki is szorult a listáról. Most - épphogy - 5 millió forint alatt 3 személyautó elérhető itthon - nagy kompromisszumokkal - írja a Pénzcentrum.

A lap rendre összesíti, melyek épp aktuálisan Magyarország legolcsóbb új autói. A mostani lista azért is érdekes, mert már 2024-et írunk, így előfordulhat, hogy az új évben átárazódik egy-egy modell. A legolcsóbb autók mellett azt is megnéztük, hogy mennyibe kerülnek a legnagyobb számban forgalomba helyezett típusok, és ezeknek hogyan alakult az ára november óta.

Az élen nincs változás: a legolcsóbb új autó még mindig a Mitsubishi Space Star, aminek az ára november óta nem változott, még mindig 4 440 000 forintba kerül. Ezért az 1,2-es MIVEC-motorral kaphatjuk meg a kisautót, Entry felszereltséggel. Ennyiért nincs benne audioegység, csak előkészítés, és a légkondit is felejtsük el.

A második helyezett sem változott novemberhez képest: a Kia Picanto ugyanúgy 4 999 000 forintba kerül. A legalacsonyabb, Silver felszereltség már legalább magában foglalja a klímát és a rádiót is. 2023 eleje óta ennek a modellnek az ára 200 ezer forinttal emelkedett. Holtversenyben második a Hyundai i10, ennek az ára sem változott legutóbbi összesítésünk óta - májusban még 5 799 000 forintba került.

Osztozik a második helyen még a Dacia Sandero is, amely szintén tartja tavaly év végi, 4 999 000 forintos árát. Ez nyár óta 350 forintos árcsökkentés.Nem változott sem az ára, sem a helyezése a Citroen C3-nak sem, most is a legolcsóbb listaára 5 490 000 forint, nyár óta 200 ezer forinttal lett olcsóbb. Negyedik a még mindig akciós Fiat 500, amely 5 500 500 forintért kapható, ez az ár csak az alapfelszereltségű 312.0QH.1 70LE-s verzióra vonatkozik, emellett az importőrnél még mindig tart a finanszírozási akció is.

Címlapkép: Getty Images

