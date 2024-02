Így vehetsz negyedáron tüzifát itthon: legális, engedély nélkül viszont megbírságolnak

Nem tilos, de a hazai erdőkben komoly szabályokhoz kötött még a gallyak és aprófák összegyűjtése. A Vérteserdő Zrt vezérigazgatója a HelloVidéknek elmondta a legfontosabb tudnivalókat, de összegyűjtöttük azt is, hol mindenhol lehet az országban „Szedd magadban” 2024 telén olcsó tüzelőhöz jutni.

Ha emlékeztek még rá, a 2022-es év rendhagyónak számított: a rezsi szabályok változása után a szokásosnál is jobban meglódult a tűzifa iránt kereslet, emelkedtek az árak és egyre több lett a csaló. Hatósági áras lett a tűzifa, az igényekkel az állami erdőgazdaságoknál kellett jelentkezni, háztartásonként pedig legfeljebb 10 erdei köbmétert lehetett igényelni. Egy magán erdészetben 36-38 ezerért adták akkor köbméterét, a hatósági ár 30 ezer forint volt. Az emberek valósággal megrohamozták a boltokat, és pillanatok alatt elfogytak az üzletekből a kályhák, sőt még a használtpiacról is elkapkodtak mindent, amivel fűteni lehet. Mindez tartott egészen 2023. április 15-éig, amióta megszüntették az árstopot, azóta az erdészetek saját maguk határozzák meg a köbméterenkénti árat. Az eltelt időszakban egyfajta visszarendeződés történt. De mi a helyzet most, 2024. februárjában? Hogyan alakultak az árak, mekkora most a tűzifa iránti kereslet? Kérdéseinkkel első körben a Vérteserdő Zrt vezérigazgatójához fordultunk, aki az aktuális helyzeten túl arról is tájékoztatott bennünket, hol és mennyiért lehet most, télvíz idején még olcsóbban tűzifát beszerezni.

Aki most szeretne fát venni, az nem fog csalódni

Egy biztos, azok a családok sem kerülhetnek bajba, akiknél a tél utolsó hónapjaiban fogyott el a fa, sőt! "Országos trend, hogy a fapiac hullámvölgybe került "– közölte a HelloVidéknek a Vérteserdő Zrt. vezérigazgatója, Macsek Lajos, aki hozzátette:

Ezzel arányosan 2023 őszétől kezdődően a belföldi, lakossági tűzifa iránti keresletben is csökkenést tapasztaltunk. Ennek vélhetően az előző évi vásárlások nagyságrendje az oka. Az igényektől függően maradéktalanul ki tudjuk elégíteni a tűzifára irányuló keresletet.

Ahogy elmondta, a hazai erdőgazdaságok ellenőrzött forrásból származó, minőségi faanyaggal, jó árakkal várnak:

Hasított, darabolt kiszerelésben is, személyre szabott szállítással! Akár személyesen az erdészeti igazgatóságainkon Tatabányán, Csákváron, Pusztavámon vagy Kisbéren, de telefon és online elérhetőségeinken is fogadják kollégáink az érdeklődőket.

– tette hozzá Macsek Lajos.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogyan gazdálkodnak a Vérteserdőnél

A Vérteserdő Zrt. vezérigazgatója kérdésünkre közölte, hogy az erdészeti társaság évente átlagosan 150 ezer bruttó m3 faanyagot termel ki az erdőtervi előírások lehetőségei szerint, a természetvédelmi korlátozások időbeli és térbeli megkötéseinek figyelembevételével. A vagyonkezelt terület faállományának évi folyónövedéke pedig 198 ezer bruttó m3.

A Vérteserdő Zrt. működési területén levő élőfakészlet folyamatosan nő, ezzel megfelelve a tartamos gazdálkodás szabályrendszerének. Erdőfelújítási módszereinkben is lehetőség szerint a természetes felújítási módokat (szálalóvágás, fokozatos felújítóvágások) helyezzük előtérbe. A választék-szerkezetünkben a tűzifa meghaladja a 65-70 %-os részarányt, mely a fentebb is ismertetett élőhely-mozaikok - néhol igencsak szélsőséges termőhelyi adottságok - miatt alakul így. A kitermelt tűzifa lakossági illetve apríték formájában erőművi felhasználásra kerül. A fennmaradó kb. 30-35 %-on iparifa választékok, mint a fűrészipari rönk, a rostfa, a szőlőtám, papírfa osztoznak. Érdekesség, hogy a mélyművelésű bányák működéséig sok bányaválasztékot is termelt a társaság. Nagy mennyiségű un. bányafára, bányadorongra, pillérfára volt szükség a bányajáratokban.

– közölte még.

A Vérteserdőről Ahogy a HelloVidék megtudta, Magyarország, s talán a Kárpát-medence egyik legváltozatosabb domborzati, termőhelyi tájegységeit fedi le a Vérteserdő Zrt. működési területe. A mintegy 46.200 hektáron a síkvidékitől a középhegységi jellegig minden típus fellelhető. A budapesti agglomerációból kirándulók „második vonalaként” is emlegetik napjainkban a Dunazug-hegyvidék után. A két fő egysége a Gerecse és a Vértes mészkő tömbje, melyhez a Császári-dombság, és a Bakonyalja kapcsolódik. Három megyét és öt erdészeti tájat érintő területen négy erdészeti igazgatóság osztozik. A változatos domborzati és klimatikus viszonyokat a növénytársulások jellege is tükrözi, de az állatvilágból is vannak különlegességek. A társaság működési területének fele helyi, vagy országos védelem alatt áll, míg egyharmada a NATURA 2000 hálózathoz tartozik. A 80-as, 90-es években a felhagyott külszíni bányák rekultivációja, a 2010-es években a fenyőpusztulás, napjainkban pedig a klímaváltozás következményei és - egy sebesen terjedő gombabetegségből fakadóan - a kőrispusztulás ad kihívást az erdészeknek.

Hiába csökkent a kereslet, az árakon ez nem látszik

Amikor tavaly tavasszal a tűzifa hatósági ára megszűnt, az állami erdészetek a korábbiakhoz képest is jóval drágábban kezdték el árusítani a készleten lévő fákat. A Pilisi Parkerdő Zrt. például 2023 októberében - a Startlap akkori cikke szerint - a legolcsóbbnak számító lágylombos és a fenyő tűzifa erdei köbméterét a 2022. őszi 19 ezer forint helyett 22860 - 31250 Ft/m3 közötti összegért árulta, attól függően, hogy hol vásároltuk meg. A Pilisi Parkerdő honlapján szereplő adatok szerint a drágulás azonban megtorpant - jelenleg is hasonló árakon juthatunk tűzifához, mint a 4 hónapja. A legolcsóbb a fa a Bajnai Erdészetnél, míg a legmagasabb az ára a Visegrádi Erdészetnél.

A kemény-lombos tűzifa ára jelenleg: 38100 – 40000 Ft/m3, az akácé pedig 40000 – 43000 Ft/m3 között mozog. A legborsosabb ára a hasított (kemény) tűzifának van, ennek az ára: 65000 – 159.800 Ft/m3.

A Vérteserdő Zrt honlapján is hasonló árakkal találkozhatunk: a lágylombos és a fenyő tűzifa köbméterét 20000 -25500 forintos áron kínálják. A kemény-lombos tüzelőnek való fa 38100 – 40000 forint, az akác (mérettől függően ) 32000 – 40000 Ft/m3 között mozog, a hasított (keménylombos) tűzifának köbmétere 48031 – 61000 forint.

Még egy kis adalék az árakhoz: a KSH adatai szerint az „egységes fűrészelt tűzifa” tavaly januárban került a legdrágábba, akkor 8700 Ft/100 kg volt, azóta fokozatosan csökkent az ára, 2023 decemberében 7990 Ft/100 kg kértek érte. Egy éve a fűtéshez használt brikett ára is az egekben volt: 21190 Ft/100 kg kellett fizetnünk érte, 2023. decemberében némileg csökkent az ára, akkor 19220 Ft/100 kg-ba került.

Szedd magadban is lehet tűzifának faló fát gyűjteni, csak nem mindegy hogyan

A hazai erdőkből fát kitermelni kizárólag csak az erdészeti hatósághoz történt, előzetes bejelentést követően lehetséges a megfelelő szakmai tudás, képzettség és engedélyek birtokában

közölte elöljáróban a HelloVidékkel a Vérteserdő Zrt. majd hozzátették, hogy a lakosságnak azonban lehetősége van az adott erdészeti igazgatóságunknál megkötött szerződés birtokában - az erre kijelölt területeken – saját felhasználásra faanyagot gyűjteni. Erre jellemzően így téli időszakban, a véghasználati fakitermeléseket követően nyílik mód. Figyelni kell azonban arra is, hogy a megfelelő formában felkészített, mérhető faanyag elszállítása a befizetést követően, az erdész által kiadott érvényes szállítójeggyel történhet.

Így azonban jóval olcsóbban jövünk ki. A Vérteserdő honlapján szereplő árak szerint – Szedd magadban a Tűzifa:

Kemény lombos vastag és vékony tűzifa: 13500 Ft/m3 – 17 145 Ft/m3

Lágy lombos és fenyő vastag és vékony tűzifa: 10 000 Ft/m3 – 12 700 Ft/m3

Ahogy a Vérteserdőtől még megtudtuk, csak a földön fekvő, jellemzően korábbi fakitermelést követően visszamaradt faanyag gyűjthető össze, de tudni kell, hogy:

A gyűjtés megkezdését megelőzően a gyűjtési szándék bejelentése a Társaság erdészetein keresztül lehetséges. A bejelentő és az erdészet érdekegyezése esetén a tevékenység részletes feltételeit (hely, időtartam, speciális körülmények) a felek között létrejött megállapodás tartalmazza.

A gyűjtési tevékenység befejezését követően a készletezett anyag az illetékes kerületvezető által kerül felmérésre, majd a gyűjtött faanyag ellenértékének megfizetését követően kerülhet sor a faanyag erdőtörvényben és EUTR rendeletben rögzített / hatályos jogszabályokban rögzített feltételek szerinti szállítására.

Az erdőterületet a munka elvégzése, ill. az összegyűjtött faanyag elszállítása után nevelővágást követően az erdő további fenntartására, véghasználatot követően erdőfelújításra alkalmas állapotba kell hozni.

Tűzifagyűjtés a Nagykunságon

A NEFAG Zrt. erdőterületein az alábbi feltételek mellett lehet tűzifát gyűjteni (a területek listáját itt találjátok):

szükség van hozzá a területileg illetékes kerületvezető erdész által kiállított gyűjtési engedélyre;

kizárólag saját szükségletre lehet gyűjteni, a fát nem lehet eladni;

az összegyűjtött fát mérhető kupacba kell rakni, amit aztán az erdész lemér és ez alapján kell a kedvezményes árat kifizetni;

az összegyűjtött fát mérhető kupacba kell rakni, amit aztán az erdész lemér és ez alapján kell a kedvezményes árat kifizetni; ez után lehet elszállítani a fát a helyszínről, kizárólag az erdész jelenlétében.

Tűzifagyűjtés a zalai erdőkben

A Zalaerdő Kft. edeiben a gyűjtés megkezdése előtt adásvételi szerződést kell kötni az erdészettel. Itt is csak földön fekvő és a fakitermelés után visszamaradt faanyagot lehet gyűjteni. Miután megvagyunk, az erdész kiad az összegyűjtött fa fajtájáról és mennyiségéről egy jegyet, amit el kell vinni az erdészet pénztárába. Ez után lehet csak a szállítás időpontját leegyeztetni. Az árak a következők:

keménylombos tűzifa: 10160 Ft/ m3

lágylombos és fenyő tűzifa: 7620 Ft/ m3

vágástakarítással ill. tisztításból felkészített keménylombos tűzifa: 7620 Ft/ m3

• vágástakarítással felkészített lágylombos és fenyő tűzifa: 5080 Ft/ m3 (1 m3= 1x1x2,0 m. 1 ürm= 0,5 m3)

Mit mond az erdőtörvény a tüzelő gyűjtéséről?

Az Erdőtörvény 61§ (1) bekezdés c; pontja alapján élő fáról, cserjéről gallyat, díszítő lombot levágni, mohát gyűjteni tilos (kivéve az erdőgazdálkodó által végezhető/végeztethető minőségi törzsnevelést elősegítő nyesést).

Aki ezt a szabályt megszegi, a gyűjtött mennyiségtől függően 50 és 500 ezer forint közötti erdővédelmi bírságra számíthat.

Erdei haszonvételnek számít az elhalt fekvő fa és gally gyűjtése, elhalt száraz ág nyesése is. Ezen erdei haszonvétel gyakorlását az erdőgazdálkodó jogosult meghatározni, tehát engedélye nélkül nem lehet gyakorolni, és a gyűjtés során is be kell tartani, hogy a tevékenység nem károsíthatja, veszélyeztetheti az erdő biológiai sokféleségét, talaját, természetes felújulását, a védett természeti értékeket valamint az erdei életközösséget.

Aki a tevékenységet az erdőgazdálkodó hozzájárulása nélkül végzi, vagy az erdei haszonvételek gyakorlására vonatkozó szabályokat megsérti, alkalmanként 10.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő erdővédelmi bírság megfizetésére kötelezhető - olvasható ITT.

Lakossági rőzsegyűjtési lehetőségei

Az országban azért számos erdészet biztosít még lehetőséget a lakosság részére tűzifa gyűjtésére meghatározott feltételek mellett. Számos vidéken lehet úgynevezett tőáras gyűjtési engedélyt kérni. Ezekben a térségekben (a teljesség igénye nélkül):

1. Rőzsegyűjtés a Pilisi Parkerdőben

A Pilis erdeiben a rászorulók részére rőzsegyűjtési lehetőséget biztosítanak. A rőzsegyűjtés főbb szabályai:

A gyűjthető rőzse az 5 cm vagy annál vékonyabb átmérőjű, a fakitermelések után visszamaradó ágakat, gallyat jelenti.

Az engedélyezés a Pilisi Parkerdő Zrt. területileg illetékes erdészeteinél köz-vetlenül történik, előzetes bejelentkezést követően. A kiadott engedély a gyűjtés napjára szól, az erdészet által meghatározott területre.

A rőzsegyűjtés kizárólag kéziszerszámokkal történhet, motorfűrész nem hasz-nálható.

A gyűjtő az erdőlátogatás szabályai szerint tartózkodhat az erdőben.

A gyűjtés során élő fát átmérőtől függetlenül tilos kivágni.

A rőzse mozgatása, szállítása kézi, motoros meghajtás nélküli eszközökkel engedélyezett.

Az engedélyt a rőzsegyűjtő köteles magánál tartani a gyűjtés és a szállítás ideje alatt.

2. Gallygyűjtés Debrecen környékén

A Nyírerdő Zrt. gazdaságában lévő területeken van gallygyűjtési lehetőség, amihez gallygyűjtési engedély kell. A gyűjtés során kéziszerszámokat, indokolt esetben motorfűrészt szabad használni. 5 cm-es átmérőnél vékonyabb fát lehet gyűjteni, amit aztán 1m3 (1m x 1 m x 3,4 m) kupacokban, karók közé rakottan kell az erdésznek bemutatni. A gyűjtés további részleteiről az illetékes erdészet elérhetőségein lehetséges, amik itt találhatók.

3.Szedd magad lehetőségek a Budapest környéki erdőkben

Budapesti Erdőgazdaság Zrt-nél a holnap szerint is van lehetőség a lakossági tűzifa gyűjtésére, ahogy a honlapon írják, az erdőgazdálkodás lehetőséget kínál a lakosság által végzett faanyag (túlnyomórészt vékony tűzifa - 7 cm átmérő alatt) gyűjtésére, azokon a területeken, ahol az Erdőgazdaság a faanyag felkészítését gazdaságosan már nem tudja megoldani. Fontos tudni, hogy a lehetőség korlátozott és időszakos, illetve területrészenként eltérő egységárak kerülnek megállapításra.

Bujáki Erdészeti Igazgatóság - kezelt erdők a felsorolt községhatárokban: Buják, Bér, Bokor, Herencsény, Terény

- kezelt erdők a felsorolt községhatárokban: Buják, Bér, Bokor, Herencsény, Terény Lovasberényi Erdészeti Igazgatóság - kezelt erdők a következő község-határokban: Lovasberény, Nadap, Nagyoroszi, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Székesfehérvár, Nógrád, Győr, Feldebrő, Verpelét, Bükkaranyos, Taksony

- kezelt erdők a következő község-határokban: Lovasberény, Nadap, Nagyoroszi, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Székesfehérvár, Nógrád, Győr, Feldebrő, Verpelét, Bükkaranyos, Taksony Süttői Erdészeti Igazgatóság - kezelt erdők községhatáronként: Agostyán, Dunaszentmiklós, Lábatlan, Neszmély, Nyergesújfalu, , Süttő, Szomód, Tardos

- kezelt erdők községhatáronként: Agostyán, Dunaszentmiklós, Lábatlan, Neszmély, Nyergesújfalu, , Süttő, Szomód, Tardos Uzsai Erdészeti Igazgatóság - kezelt erdők: Lesenceistvánd, Lesenceto-maj, Nyirád, Sümeg, Tapolca, Uzsa, Zalahaláp

- kezelt erdők: Lesenceistvánd, Lesenceto-maj, Nyirád, Sümeg, Tapolca, Uzsa, Zalahaláp Dabasi Erdészeti Igazgatóság - kezelt erdők községhatáronként: Csévha-raszt, Dabas, Kunpeszér, Ladánybene, Ócsa, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy

Fontos viszont tudni, hogy a lehetőség korlátozott és időszakos, illetve területrészenként eltérő egységárak kerülnek megállapításra. Viszont a beadandó formanyomtatvány is elérhető az interneten, ITT!

Címlapkép: Getty Images