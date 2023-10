Nem lesz idén hatósági áras tűzifa: kész őrület, mennyibe kerül egy köbméter

Idén minden jel szerint elmarad a roham a tüzéptelepeken, a kályhákat sem kapkodják már úgy az emberek, de a tavalyi őrült áremelkedésnek is vége. Elvileg idén is keresett lehet az alternatív fűtés, hiszen sokan az elmúlt télen ébredtek rá, hogy nem bírnak el a rezsiszámlákkal. Kérdés viszont, hogy maradt-e annyi vásárlóerejük, hogy egy több százezres vásárlásba belevágjanak.

Egy évvel ezelőtt tudta meg a lakosság, hogy a rezsicsökkentés szabályai változnak, és a védett kereten túl fizetendő ár brutális gáz- és villanyszámlákat fog eredményezni. Ezt követően akkora roham indult a boltokban kályhákért, hogy pillanatok alatt elfogytak az üzletekből, ezután az emberek a használtpiacról is elkapkodtak mindent, amivel fűteni lehet. Székely Bálint, a Kandalló.hu ügyvezető igazgatója azt nyilatkozta a Növekedés.hu-nak, hogy a tavalyi rekordév idén már biztosan nem fog megismétlődni.

Akik elkezdtek alternatív fűtőrendszert keresni, zömmel a vegyestüzelésű kályha, vagy sparhelt mellett döntöttek, amelyen egyúttal a főzést is el lehet intézni, ha szorul a hurok, miközben a hatalmas kereslet miatt az árak is elszálltak. Így történt meg, hogy tavaly a naptár szerint még el sem indult a kályhaszezon, jószerével már véget is ért, hiszen minden készlet kifogyott, csak a nagyáruházakban árválkodott egy-két lógó ajtajú bemutatódarab.

Nem csak a magyarok kapkodtak a kályhákért

Mindez nem speciálisan magyar jelenség volt: tavaly egész Európában felmentek az árak. Ezt elsősorban az okozta, hogy Németországban elkezdtek attól rettegni, hogy nem lesz gáz, és olyan mennyiségben vásárolták fel a vegyestüzelésű kályhákat, hogy az teljesen felforgatta a piacot mondja az ügyvezető hozzátéve, tud olyan magyar cégről, amely a teljes éves termelését el tudta passzolni Németországban. Így állt elő az a helyzet, hogy ősz végére Magyarországon már drágán sem lehetett kályhához jutni.

Az sem javított a helyzeten, hogy a fémipari termékek árai is jelentősen megugrottak az elmúlt években, márpedig ez azonnal jelentkezett a kályhák árában is. Idénre, noha érdemi árcsökkenés nem történt, legalább tovább nem drágultak a vegyestüzelésű fűtőeszközök - mutat rá Székely Bálint.

Tűzifából sem lesz hiány 2023-ban: na de mennyibe kerül?

Az idei fűtési szezon nyugodtabbnak ígérkezik: előnyükre változtak az energiaárak, és a tűzifa ára beállt egy normális léptékű szintre, ami mind a termelő mind a fogyasztó szempontjából elfogadható – nyilatkozta a portálnak Mocz András, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének elnöke. A tavalyi év pörgéséből logikusan következett, hogy a tűzifa iránt is megugrott az igény, évtizedek óta nem látott rohamot tapasztaltak a hazai tüzéptelepek - még olyanok is megindultak tűzifát venni, akiknek kémény sem volt a házukon.

Moncz András szerint idén úgy tűnik, a készletek rendelkezésre állnak, amelyek a lakosság szükségletét bőven ki tudja elégíteni. A tavalyi árszint maradt meg idén is, ám a szakértő úgy véli, hogy már nem is fog emelkedni a tűzifa ára, sőt bizonyos fajok esetében még csökkent is. Idén a meghatározó kemény tüzifák, vagyis az akác, tölgy, a gyertyán, a cser és a kőris nettó 30 ezer forint körül mozognak köbméterenként, az akác itt-ott kicsit drágább. Tüzelési célra használhatók még a lágy fák is, ilyenek a nyár, nyír és az éger. Ezek olcsóbbak, 20-22 ezer forint köbméterük, viszont csekélyebb is a fűtőértékük.

Kevesebb lesz idén a vásárló, részben azért, mert azok a családok, akik megengedhették maguknak, hogy több évre bevásároljanak, ezt már tavaly megtették és tartalékot képeztek mondja a MEGOSZ elnöke, bár hozzáteszi, ők vannak kisebbségben, a többség egy szezonra való fát tud vagy akar egyben kifizetni, ők idén is jönnek bevásárolni. Ugyanakkor azt sem rejti véka alá, hogy tavaly a pánikhangulat mellett azért is volt olyan nagy a kereslet, mert valóban nagyon magasan voltak a gázárak, akinek volt a gázkazán mellett kiépítve vegyestüzelésű rendszer is, az jó eséllyel átállt arra. Idén viszont annyira rendben van a kereslet-kínálat a tüzifa piacon, hogy a még a kormány is kivezette a hatósági árat mondván, nincs már szükség rá.

A jó szigeteléssel lehetne a legtöbbet spórolni

Elvileg bőven lennének idén is olyanok, akik a fűtésszezon előtt repülnek rá az alternatív lehetőségekre. Például azok, akik múlt ősszel rosszul mérték fel a fogyasztásukat, és azt hitték, beleférnek majd a rezsivédett keretbe, majd kiderült, hogy tévedtek, és jöttek az egyre vaskosabb számlák.

Vagy a mostanában sokat emlegetett általánydíjasok, akik nem rég szembesültek azzal, hogy horribilis összegeket kell még kifizetniük. Alighanem akadnak olyanok is, akik az elmúlt télen megtakarításaik elégetésével még ki tudták fizetni a magasabb gázszámlát, viszont jól látják, hogy idén menthetetlenül adósságspirálba keverednének, ezért lépniük kell még a tél beállta előtt.

Az építőipar állapota, azon belül is a lakossági megrendelések bezuhanása arról árulkodik, nem fordultak tömegek a házuk energetikai korszerűsítése fel, ami érthető is annak borsos ára miatt. Ennek híján csak egy hagyományos kályhával lehet majd elkerülni a vaskos rezsiszámlákat, és ha idén legalább szeptemberben nem lódul meg ismét ezek értékesítése, az azt jelenti majd, hogy már ezt a lényegesen olcsóbb alternatívát sem tudják megfizetni azok, akiknek égető szükségük lenne rá.

Címlapkép: Getty Images