Betelt a pohár a buszsofőröknél: közlekdési káosz jöhet a vidéki nagyvárosban

Hiába sikerült megegyezniük a szakszervezeteknek a Volánbusszal hamarosan mégis folytatódhat a sztrájk Pécsen. Bár a Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) a Volánbusszal már január 31-én megállapodott, a pécsi helyi közlekedést szervező Tüke Busz Zrt. vezetőivel mindez nem sikerült. A Tüke Busznál tartott legutóbbi sztrájkra az országos Volán-sztrájkkal egy időben, január 28-29-én került sor, itt viszont továbbra sincsen még részeredmény sem. Dobi István a SZAKSZ vezetője a HelloVidék megkeresésére elmondta, hogy jelenleg egy 20 százalékos alapbéremelést szeretnének elérni a munkáltató 18 százalékos ajánlatával szemben.

Sok még a nyitott kérdés

A SZAKSZ múlt év decemberében a Tüke Busznál is 25 százalékos bérfejlesztési igényét terjesztette elő, úgy ahogy ezt a Volánbusznál is megtette. Véleményük szerint a munkavállalók megélhetési költségeinek drasztikus növekedése ezt, vagyis a százalékos követelést indokolttá is tette. A Tüke Busz vezetése az sztrájk előtti egyeztetések lefolytatását bojkottálta, azt megpróbálta ellehetetleníteni és ez a magatartása, csak januári egyeztetések során változott meg.

Jelenleg a decemberi induló béremelési követelésünket 5 százalékkal csökkentettük, így most 20 százalékos alapbéremeléssel állunk szembe a munkáltató 18 százalékos ajánlatával

- mondta lapunk megkeresésére Dobi István.

A SZAKSZ vezetője a HelloVidéknek elmondta, hogy jelenleg 2 százalékos különbség van a munkáltató és a szakszervezet bérajánlata és bérigénye között, tehát véleményük szerint a Tüke Busz teljesíteni fogja a SZAKSZ követelését, azért, hogy elkerülje a február végi 2 napos, illetve a márciusi 4 napos sztrájk megtartását.

A társaságnál jelenleg 247 autóbuszvezető dolgozik. Naponta kb. 160 fő van szolgálatban és a munkanapi sztrájknál 521 járat maradhatna ki, ha egy autóbuszvezető sem venné fel a munkát, ezzel biztosítva van az elégséges szolgáltatás a pécsi közösségi közlekedésben.

A január 28-29. napjára meghirdetett sztrájk esetén, január 29-én az autóbuszvezetők 75 százaléka sztrájkolt

- hívta fel a figyelmet Dobi István.

A Tüke Busznál a 99 fordán (ez az a jegyzék, ami alapján az autóbuszvezetők végzik a napi munkájukat - a szerk.) nagyon feszesek, kevés a kiállási idő, ezért a terhelés is jelentősebb, mint a helyközi közlekedésben. Az autóbuszok életkora és műszaki állapota is rosszabb, mint a Volánbusznál, ezért a munkakörülmény is alacsonyabb szinten van jelen a társaságnál.

Lényeges kérdés az, hogy egy autóbusz vezetőállása mennyire korszerű, a vezetőülés mennyire tudja a gerincre ható terhelést, ergonómiai szempontokat is figyelembe véve csökkenteni.Télen a fűtés, nyáron a vezetőfülke hűtését megfelelő szinten biztosítani

- tette hozzá.

Mint ahogy arról beszámoltunk, a többhetes eredménytelen tárgyalás, és a Volán-sztrájk után végül megszületett a megállapodás a Volánbusz, és a szakszervezetek között, miután utolsóként 2024. január 31-én délelőtt a Közúti Közlekedési Szakszervezet (KKSZ) és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) is csatlakozott ahhoz a csoportszintű bérmegállapodáshoz, amely három év alatt átlagosan legalább 28,4 százalékos alapbéremelést garantál a MÁV-VOLÁN-csoport munkavállalóinak.

A Volánbusznál a hároméves bérmegállapodás lehetőséget ad arra, hogy a Volánbusznál az autóbuszvezetők bérrendszerében szereplő pótlékok összege 20 százalékkal emelkedjen, az erről szóló egyeztetések folynak, a következő tárgyalásra, február 19-én kerül sor és várhatóan februárban a KSZ-t kötő felek megállapodnak a pótlékok emelésének mértékéről is

- folytatta tovább.

Dobi István szerint a MÁV-Volán csoportnál aláírt hároméves bérmegállapodást tekintve a 2024. évre szóló, 17 százalék minimum 70 000 Ft/hó/fő mértéket a munkavállalók jelentősnek mondható száma elfogadja, mindezekkel együtt a többség, a többéves megállapodást utasította el, nem értet azzal egyet. A Volánbusznál a keresetváltozást még pozitív értelemben befolyásolja az autóbuszvezetőknél a pótlékok emelése, tehát ez még javítani fogja a havi kereseteket.

Itt tartunk most és bízok abban, hogy a Tüke Busznál is hamarosan egy megállapodással lezárul a bérharcunk és megszűnnek a most tapasztalható feszültségek a munkáltató és a szakszervezetünk között

- zárta lapunknak.

Jöhet a teljes átalakulás

A tárgyalások után nem sokkal kiderült, hogy még az idén összevonják a Volánbuszt és a MÁV-Startot, mivel ősszel zárul le az az integrációs folyamat, amelynek eredményeként a Volánbusz teljesen megszűnik önalló vállalatként működni, az állami busztársaság ugyanis a tervek szerint szeptember 1-től összeolvad a MÁV-Start Zrt.-vel. A fúziót követően a két állami cég egy társaságba integrálva folytatja majd tovább közszolgáltatói tevékenységét.

A Volánbusz és a MÁV-Start összevonása 2023. decemberében kapcsolt magasabb fokozatba, ekkor került ugyanis a 2021. január 1-e óta a MÁV csoporthoz tartozó busztársaság és a MÁV-Start egységes irányítás alá. A két társaságot azóta közös vezérigazgató és egy egyesített igazgatóság irányítja, s a tervek szerint február 1-től már egységes szervezeti felépítés alapján működik a két állami közszolgáltató.

Az integrációs folyamat azonban ezzel még korántsem zárult le, mivel a két cég a kormány tervei szerint idén ősszel egy társaságba fog egyesülni. A fúzió, melynek a jogi és adminisztratív folyamatai szeptemberig zárulhatnak le, vélhetően nem csak névleges lesz, a két közlekedési cég munkavállalói állományát, valamint a vasúti és a közúti közösségi közlekedés rendjét is érinteni fogja.

A mostani összeolvadással néhány éven belül már sokadik alkalommal szervezik át az állami busztársaság működését. Az egykor 24 tagú, 1984 óta működő Volán társaságcsoport strukturális átalakításáról először 2012-ben döntött a kormány.

A hétszereplős leosztás végül kevesebb, mint öt évig működött, 2019 őszén ugyanis a hat korábbi regionális közlekedési központ (név szerint a DAKK, a DDKK, az ÉMKK, az ÉNYKK, a KMKK és a KNYKK), mint beolvadó társaságok beolvadtak a Volánbusz Zrt.-be, mint átvevő társaságba, s ezzel megalakult a mostani formában működő országos Volánbusz, melynek a MÁV csoportba történő integrációja 2020 nyarán kezdődött meg.

Címlapkép: Getty Images