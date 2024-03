Igazi csodaszer terem a magyar földeken: nehéz begyűjteni, de rengeteg bajra gyógyír

Több mint tíz éve ültették el az első cserjéket a Szolnok melletti Tenyőszigeten. A környékbeliek érdeklődéssel figyelték a folyamatot, legtöbbjük számára a homoktövis ismeretlen növény volt. Jóllehet a homoktövis nem idegen ettől a tájtól. A hazánkban is őshonos növény természetes élőhelyei a folyópartok (voltak). A folyószabályozás következtében azonban a vadon növő homoktövis elvesztette életterét. A Töviskertem nevű ültetvényt 2010-ben telepítette be, egy négy hektáros területen Schultz-Marinka Edit, okleveles kertészmérnök, aki családi örökségből jutott hozzá a földterülethez. Mint mondja, hamar eldőlt, hogy itt szeretne egy gyümölcsöst megvalósítani, de az sem volt nehéz döntés, hogy mit: hamar a homoktövisre esett a választásuk. Mi történt a telepítés óta? Milyen nehézségek adódnak egy ilyen növény termesztése során? Milyen termékeket készítenek? Most a HelloVidék Schultz-Marinka Editet, a Töviskertem alapító tulajdonosát kérdezte.

HelloVidék: Hogyan kerültek kapcsolatba a homoktövissel, illetve mikor vágtak bele a termesztésébe?

Schultz-Marinka Edit: A gyümölccsel még az egyetemi éveim alatt találkoztam, egy kiállításon láttam és kóstoltam néhány egyszerűbb homoktövises terméket. Ültetvényünket 2011-ben telepítettük Szolnok-Tenyősziget térségében. Nagymamámtól örököltük ezt a fasorral övezett, védett, 4ha-os területet, melyet egy öntöző csatorna szegélyez. Ökológiai gazdálkodásban gondolkodtam már a kezdet kezdetén is, erre a terület adottságai megfelelőek voltak és hamar a homoktövisre esett a választás, hiszen bio gazdálkodásban jól termeszthető, viszonylag kevés a kártevője és 4ha-os területen is eredményes lehet.

HelloVidék: Hogyan indult a vállalkozásuk? Mesélnének a kezdetekről? Hogyan épült fel a kert, milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük, mire elindult a termelés, majd később a termékek elkészítése, értékesítése?

Schultz-Marinka Edit: A területet kiválasztottuk, lelkesek és elszántak voltunk. A telepítés előtt meglátogattunk ültetvényeket, sokat beszélgettünk termelőkkel, próbáltuk megtalálni, kiválasztani a nekünk megfelelő fajtát. Beszereztük a szükséges engedélyeket, a szaporítóanyagot és előkészítettük a területet, majd körbekerítettük – erre a vadkár megelőzése miatt van szükség. A telepítésen részt vett mindenki, aki egy kis érdeklődést mutatott, igazi kalandtúra volt és szuper csapatmunka. Bejelentkeztünk az egyik bio tanúsító szervezethez, öntözőrendszert építettünk. A homoktövis a telepítést követő harmadik évben fordul termőre, egész addig a feladat az volt, hogy a cserjék növekedjenek, egészségesek legyenek, és hogy minél jobban megismerjük ezt a növényt. Amíg a növények kicsik voltak, a sorokat kézi kapalással tartottuk gyommenetesen. Ekkora területen ez komoly kihívás. Nem volt még bejáratott csapatunk, az ágazatban nehéz alkalmi munkaerőt találni (különösen igaz ez azokban az években, amikor az építőipar szárnyal). Ezzel a problémával az első szüretkor szembesültünk. A technológia megköveteli továbbá, hogy a leszüretelt bogyó azonnal fagyasztóházba kerüljön. Több éves próbálkozás után sikerült megtalálnunk azt a fagyasztóházat, amellyel most már hosszú távon együtt dolgozunk, a homoktövis termesztés esetében ez nélkülözhetetlen. Kezdettől fogva szerettünk volna feldolgozott terméket készíteni a homoktövisből. Megálmodtuk a Töviskertem márkát azzal a célkitűzéssel, hogy az alaptermékeken túl olyasmit hozzunk létre, ami még nincs a piacon. Az első szüret terméséből bérgyártásban készíttettük el termékeinket. A bogyó nagy részét azonban ekkor még feldolgozás nélkül értékesítettük. Az évek során ez megfordult ma már a teljes termésmennyiséget feldolgozzuk. Vevőink eleinte kizárólag direkt értékesítés útján juthattak a termékeinkhez: termelői piacokon, rendezvényeken. Később egyre több viszonteladó partnerrel kerültünk kapcsolatba, majd több év elteltével egy nagyobb áruházlánc is belistázta termékeinket, ahol azóta a regionális termékek szortimentjében előkelő helyet foglalnak el. Ezekkel párhuzamosan elindítottuk webáruházunkat, ahol a vásárlóink nagy része visszatérő.

HelloVidék: Milyen nehézséget okoz a homoktövis termesztése? Hogyan hat rá a klímaváltozás?

Schultz-Marinka Edit: A homoktövis őshonos hazánkban, nálunk honos alfaja a Hippophae rhamnoides subsp. carpatica. A folyók szabályozásával azonban a természetes élőhelye lecsökkent. Mivel az őshonos alapfaj szerepel a szigorúan védett növények listáján és a homoktövis esetében – szélbeporzású növényről beszélünk – fennáll az átporzás veszélye, a telepítéshez a Környezetvédelmi hatóság külön engedélyét kell kérni. Ez talán az első specialitás. Folyókísérő növényről van szó, ezért termesztésénél meghatározó a jó vízellátottság a termőterület megválasztásakor. Sajnos a felmelegedésnek és a szélsőséges időjárási viszonyoknak köszönhetően egyre kevesebb olyan gyümölcskultúra van hazánkban, mely öntözés nélkül biztonságosan termeszthető. A homoktövis termesztésében is elengedhetetlen ma már az öntözési lehetőség biztosítása. Ökológiai gazdálkodást folytatva, csakis indokolt esetben öntözünk. Az öntözés azonban nem pótolja hosszú távon a természetes csapadékot, a légköri aszály pedig az öntözés ellenére is komoly károkat okozhat. Igyekszünk megtartani a lehullott csapadékot, a sorközökben is csak kaszálást végzünk. Bár a növény jól tűri a fagyot, a termésmennyiséget nagyban befolyásolja, hogy milyenek az időjárási körülmények a beporzás illetve a gyümölcskötődés idején. A tavaszi fagyok, szélsőséges körülmények a homoktövis termésének sem tesznek jót.

HelloVidék: A termelési költségek növekedése volt hatással a vállalkozásukra is?

Schultz-Marinka Edit: Az ültetvény fenntartási és művelési költségei nem változtak jelentősen, azonban szüretet követően a fagyasztóházi díjak és az üzemünkben, a gyártás során az energia árváltozások, valamint a szállítás költségeinek drasztikus emelkedése nagyon érzékenyen érintették a mi gazdaságunkat is. A növekvő alapanyagárak, a csomagolóanyag-árak szintén. Ugyanazokkal a kihívásokkal találkozunk, mint minden gazdasági szereplő.

HelloVidék: A termelés és előállítás mellett költenek marketingre, esetleg reklámra, vagy minden ilyen tevékenységet Önök vállalnak és végeznek?

Schultz-Marinka Edit: A legtöbb ilyen tevékenységet magunk végezzük. Alkalmanként költünk külön reklámra, a legtöbbet a közösségi media felületeinken magunk végezzük. Nem is vagyunk elég hatékonyak! Igyekszünk rendezvényeken megjelenni, ahol több lehetőség nyílik személyes találkozásokra, talán ez az, ami nekünk legjobban bevált. Talán azért, mert nem egy hétköznapi termékről van szó és így meg lehet nézni, meg lehet kóstolni, meg lehet ismerkedni a termelővel, a partnereink egy részének ez még fontos.

HelloVidék: Mennyi munkával jár a gondozása?

Schultz-Marinka Edit: Az homoktövis-ültetvény gondozása ugyanazokat a munkafolyamatokat igényli, mint bármely más gyümölcsösé. Metszés, növényállomány vizsgálata, sor- és sorközművelés, növényvédelem, öntözés, tápanyagpótlás. Ezeket követi a betakarítás, mely a homoktövis termesztés talán legnehezebb része és rendkívül költséges is.

HelloVidék: Hogyan néz ki egy évük a művelést tekintve: mikor kezdődik a metszés, hogyan zajlik a gondozás időszaka és mikor van szüret?

Schultz-Marinka Edit: A metszést valójában már ősszel, a betakarítással együtt végezzük és kora tavasszal, lombfakadás előtt már csak szépítünk rajta, és kijavítjuk azokat a részeket, melyekhez szüretkor nem tudtunk eljutni. Ilyenkor gyűjtjük össze a szüretkor/metszéskor levágott gallyakat is. Tavasszal átnézzük az ültetvényt, eltávolítjuk és pótoljuk a kipusztult cserjéket. Átnézzük az öntözőrendszert, mely a szüretkor gyakran megsérül, kicseréljük a szükséges részeket. Biogazdálkodóként nem bolygatjuk az ültetvényt feleslegesen. A homoktövis sekélyen gyökerezik és a gyökérzete a sorközöket is behálózza, ezért sem érdemes intenzíven művelni azt. A vegetációs időszakban, amíg a cserjék növekedése nem akadályozza,gépi kaszálást folytatunk. A sorközben a természetes gyomflóra felszaporításának a talajélet fenntartásában és a víz megőrzésében is fontos feladata van. Növényvédelmet, az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett készítményekkel is csak indokolt esetben végzünk, erre az ültetvényünk életében 1-2 alkalommal volt szükség. Nyár elején kihelyezünk csapdákat a nagy farontólepke (Cossus cossus) kártételének gyérítése érdekében. A nyári száraz időszakban pedig szükség szerint öntözünk. Ezek a főbb munkafolyamatok a termesztés során a szüret kezdetéig. A homoktövis betakarítása korai fajtáknál már augusztus közepén megkezdődik, a későbbi fajtákat pedig még október elején is szüretelhetjük.

HelloVidék: Hogyan zajlik a szüret egy ilyen növény esetén?

Schultz-Marinka Edit: Az érés közeledtével a homoktövis bogyók elérik végleges méretüket és sűrűn beborítják az ágakat. Puszta kézzel nem választhatók le hatékonyan, sérülésmentesen, ráadásul a növény rendkívül tüskés, ezért a szüret ágvágóval és metszőollóval történik. A terméssel berakódott ágakat levágjuk a cserjékről, feldaraboljuk, összegyűjtjük a sorközben és a lehetőségek függvényében hűtőházi rakoncákba vagy ládákba rakjuk. A nap végén pedig beszállítjuk a fagyasztóházba. A szüret a homoktövis termesztésének legnehezebb része, kézimunka-igényes és költséges, sok szervezést igényel. A szüret egyben metszés is. Ezt követően a fagyasztóházban folytatódik a „szüret”, mikor az ágas bogyó teljesen átfagyott. Géppel vagy kézzel le kell verni az ágakról a fagyott bogyót, ezt követően kitisztítani (rosta, toklászoló és légszelektor segítségével) a levelektől, letört ágvégektől, tövisdaraboktól. A folyamat végén tiszta fagyasztott bogyót kapunk és ebből tudunk tovább dolgozni, termékeket készíteni.

HelloVidék: Milyen termékek készülnek ebből a növényből?

Schultz-Marinka Edit: A homoktövisből készült alaptermék a 100% homoktövis velő, mely a lédús bogyó passzírozásával/velőzésével készül. A legtöbb ember ezt a terméket kapcsolja a homoktövishez. A homoktövisvelő nemcsak nagyon savanyú, jellegzetes szaga is megosztja a közönséget, sokan jótékony hatását mantrázva gyorsan csak legyűrik valahogy...Kezdetektől azon dolgozunk, hogy a homoktövis kedvelők/érdeklődők találjanak a termékeink között olyat, amit szívesen fogyasztanak és nem csak le kell gyűrni. Sok múlik a fajtaválasztáson is, hiszen a homoktövis fajták nem csupán méretükben, színükben, beltartalmi értékeikben, hanem ízükben is különböznek egymástól. Már a fajtaválasztáskor arra törekedtünk, hogy egy magas beltartalmi értékű és ízében kellemes, tiszta savanyú, kesernyés mellékízektől mentes fajtát válasszunk. Így egy önmagában is élvezhetőbb homoktövisvelő készülhet, és ez szolgál a többi termékünk alapanyagául is. Készítünk még a homoktövisből gyümölcslevet almával és szőlővel keverve, lekvárokat, melyek 100% gyümölcstartalmúak, befőttet, aszalt nyers csemegét, szörpkülönlegességeket, őrleményt és magolajat is. Tavaly télen mutattuk be egy németországi rendezvényen homoktövises shot-sorozatunkat, mely itthon a napokban lesz elérhető.

HelloVidék: Hogyan alakultak a bevételek az elmúlt években?

Schultz-Marinka Edit: A mi életünkben a homoktövis termesztés nem hobbi vagy másodállás, vagy egy kis keresetkiegészítés. A családunk életvitelszerűen gyümölcstermesztéssel és szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik, ebből élünk. Nagyon szeretjük, amit csinálunk és kertészmérnökként azzal foglalkozhatok, amit tanultam, ez mind csupa öröm, de mind a termesztésben, mind a feldolgozásban számos tényezőnek kiszolgáltatottak vagyunk (az időjárásnak, a gazdasági környezetnek, hogy csak a két nyilvánvalót említsem). Az első évben a termés nagy részét értékesítettük, de ezzel párhuzamosan 3 alaptermékkel elkezdődött a termékfejlesztés. Ma már több mint húsz termékünk van, köztük nagy kiszerelések is, igyekszünk megmutatni a homoktövisben rejlő lehetőségeket és színesíteni a palettát. Kezdetben bérgyártásban készíttettük a termékeinket. 2022 őszétől már a saját üzemünkben gyárthatunk. Úgy érzem, ez mind fejlődés és erőlelépés, amit nem tudtunk volna megvalósítani, ha a bevételeink évről-évre nem növekednek, de nagyon sokat visszaforgattunk. Azon kell dolgoznunk, hogy egyszer majd megtérüljenek a befektetéseink.

HelloVidék: Milyen áron mozognak a termékeik? Mire van a legnagyobb érdeklődés?

Schultz-Marinka Edit: Legnagyobb érdeklődés még mindig a homoktövisvelőre van, hiszen a vásárlóink többsége szereti az egyszerű, natúr termékeket és az élettani hatása is ennek a legjobb, talán ezért ez a legkeresettebb. Igyekszünk olyan árakat meghatározni, hogy mindenki számára elérhetők legyenek a termékek, igyekszünk mennyiségi kedvezményeket adni és korrekt áron kínálni termékeinket a viszonteladó partnereinknek is. Tapasztalataink szerint, amikor a vásárló még nem ismeri, először vásárolja a homoktövisvelőnket, kipróbálásra a legkisebb kiszerelést (a 250 ml-est) választja. Ezt tőlünk 6000 Ft/liter áron tudja megvásárolni. Ha elégedett vele és folyamatosan fogyasztani szeretné, lehetősége van 3 literes bag-in-box kiszerelést választani 2835Ft/liter áron.

HelloVidék: Mi a helyzet azokkal, akik valamilyen érzékenységgel, betegséggel rendelkeznek? Nekik készülnek termékek? Árban ez milyen különbséget jelent a “sima” termékekhez képest?

Schultz-Marinka Edit: A homoktövis egy magas vitamin, ásványi anyag és értékes olajokat tartalmazó, hazánkban is honos gyümölcs. Sokan fogyasztják egészségük megőrzése érdekében, állóképességük javítására. A gyümölcs gluténmentes, nem allergén, természetes cukortartalma nagyon alacsony, így az ételérzékenységgel rendelkezők számára az alaptermék (homoktövis, homoktövisvelő) tökéletes és cukorbetegek is bátran fogyaszthatják. Mi a termékeinknél a természetes összetevőkre törekszünk, édesítőszert nem használunk, de készítünk 100% gyümölcstartalmú lekvárokat (fekete cseresznye–homoktövis és kajszibarack-homoktövis), melyekben csak a gyümölcsökkel édesítettük a homoktövist, így ez is is alternatíva lehet, természetesen a gyümölcsben lévő természetes cukrok figyelembevételével. Homoktövises snackünk pedig nyers termék, a nyers-vegán étrend követőinek is kedvez.

HelloVidék: Milyen évre számítanak idén? Terveznek új termékeket bevezetni? Milyen terveik vannak a későbbiekre nézve?

Schultz-Marinka Edit: A homoktövis metszéses szürettel kétévente terem. Mi úgy alakítottuk a termesztést, hogy az ültetvény kisebb részét szüreteljük egyik, nagyobb részét a másik évben. Idén a nagyobb területet fogjuk szüretelni és bízunk benne, hogy szép termés lesz. Reméljük, jól alakul a beporzás, lesz megfelelő mennyiségű csapadék, és nem várható hosszan tartó nyári aszályos időszak, rettenetes hőség, légköri aszály. Minden évben készültek újdonságok, ez most is így lesz. Már itt van a kezemben egy homoktövises shot-sorozat, mely hét termékből áll majd és öt készült el most. Ez a termékegyüttes a hét minden napjára kínál egy nagyon karakteres és izgalmas 100% gyümölcstartalmú shotot gyömbérrel, berkenyével, szilvával, kurkumával és csipkebogyóval házasítva a homoktövist. Reméljük tetszeni fog! Szeretnénk elérni, hogy több vendéglátóhelyre eljusson a homoktövis, mint alapanyag. Tudjuk, hogy ezzel a gyümölccsel dolgozni igazi gasztro-kihívás, ezért nagyon örülünk, mikor ezt valaki vállalja, hiszen egész évben elérhető, izgalmas hazai alapanyag. Homoktövisünk minden évben megjelenik többek között a Michelin ajánlást kapott Solid étlapján és gyönyörű tányér alkotója volt a Lashka Tésztaműhely télbúcsúztató ajánlatának is. Ültetvényünk már 13 éves és még szépen terem (kb. 20 év a homoktövis-ültetvények élettartama), mégis szeretnénk már most egy új ültetvényt telepíteni, hiszen 3 év mire a homoktövis termőre fordul. Már el is kezdtük egy 7 ha-os terület előkészítését és reményeink szerint ősszel már fiatal csemeték kerülhetnek ide.

