Ilyen autót vehetsz most 2 millió forint alatt: ezeket keresik most leginkább Magyarországon

Csökkenésnek indultak a használtautó árak a hazai piacon, a legfrissebb adatok alapján átlagosan 6%-os átlagárcsökkenés tapasztalható tavaly februárhoz képest.

A Pénzcentrumnak megszólaló piaci szereplők szerint csökkentek némiképp a használt személyautók árai, ez többek között annak köszönhető, hogy az új autók piaca kínálativá alakult, egyre több az akció, amely végső soron a használt autókon árát is lejjebb tolja. Mint kiderült, az elektromos autók még a KSH által közölt számoknál is olcsóbbak lettek tavaly

Valóban észlelhető egy tendencia, miszerint csökkenésnek indultak a használtautó árak - mondta a Pénzcentrumnak Horváth András, a Használtautó.hu autópiaci szakértője. Mint kifejtette, az elmúlt időszakban a cég csaknem 3 millió hirdetést vizsgált meg az elmúlt 3 évből, amit a jelenleg elérhető több mint 100 ezer hirdetés (aminek 83%-a személyautó) adataival hasonlított össze.

Ezt az időszakot megvizsgálva átlagosan 6%-os átlagárcsökkenést fedeztünk fel tavaly februárhoz képest. Ez nagy változás, különös tekintettel arra, hogy 2021 óta évről évre akár 30%-os átlagár-emelkedést is láttunk

- jelentette ki a szakértő.

Hasonlóról számolt be Halász Bertalan is: a JóAutók.hu vezérigazgatója aki a lap megkeresésére arról beszélt, jelenleg azt tapasztalják, hogy a kisebb, olcsóbb autókat továbbra is jóval könnyebb eladni a piacon, a nagyobb autók könnyebben „beragadnak”. Ám ez jórészt már egy évvel ezelőtt is így volt.

Ugyanakkor szinte minden szegmensben csökkentek az árak, mivel ahogy az új autók piaca kínálativá vált, a kereskedők komoly akciókba kezdtek. Ha pedig az új autókat olcsóbban lehet megszerezni, az automatikusan elkezdi tolni lefelé a használt autók árait is

- magyarázta.

Máshol is azt tapasztalják, hogy az új autók akciók jelentősen befolyásolják a használtpiac árait is - ezt Tóth Péter, a Das WeltAuto Centrum Budaörs értékesítési igazgatója is megerősítette a lapnak.

Ezeket keresik most Magyarországon

Horváth András a Használtautó.hu autópiaci szakértője a lapnak elárulta, hogy adataik szerint 2024 első negyedévében a top 3 legnépszerűbb autó az alábbi sorrendben alakult:

Opel Astra 1,8 millió Ft körül, V

Volkswagen Golf 3 millió Ft körül

és Suzuki Swift 1,1 millió Ft körül.

Címlapkép: Getty Images