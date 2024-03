Óriási akciót robbantottak a boltok húsvét előtt: meglepő, mennyiért kínálják most a tojást

Idén olcsóbb lesz a tojás húsvétkor, mint egy éve. Az ünnepek idején várható némi áremelkedés, de az elmúlt évekhez hasonló kiugró értékekre nem kell számítani - írta az Infostrat.

Amíg az 1980-as, 1990-es években a 300 darabot is meghaladta fejenként az egy főre eső éves tojásfogyasztás, ez most mindössze 240 darabot tesz ki. Pákozd Gergely, s Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének (Tojásszövetség) alelnöke szerint húsvét környékén jellemzően nagyobb a kereslet, 23-30%-os forgalomnövekedéssel lehet számolni, ilyenkor a kiemelkedő időszakban a magyar beszerzés mellett bizonyos fokú importra is szükség van - közölte az Infostart.

Pákozd Gergely tájékoztatása szerint az árakat három tényező alakítja. Az egyik az árstop kivezetése után bevezetett új rendelkezés, ami a nagy forgalmú áruházak esetében a beszerzési áron való értékesítést teszi kötelezővé, illetve a kötelező akciózás. A másik tényező az energia és a takarmány ára, ahol a szakértő szerint az elmúlt évben komoly visszaesés történt, így a jó ideje kialakult árak érvényesülhetnek. A harmadik tényező a kereslet-kínálat. Mint fogalmazott, ilyenkor a megnövekedett kereslet felfele nyomja az árakat, de ezekre az időszakokra készülnek a termelők, így a kínálat is megfelelő. Figyelembe kell venni az Európai Unió nyitott piacát is, ahol szabadon áramlik a tojás az országok között, tehát ott, ahol vannak készletfeleslegek, azok megtalálják a helyüket.

A Tojásszövetség alelnöke hozzátette, a statisztikák alapján kevesebbet kell fizetni a tojásért, mint egy éve. És bár a húsvéti időszakban várható némi áremelkedés, de nem kell számítani az elmúlt évekhez hasonló kiugró értékekre.

Címlapkép: Getty Images