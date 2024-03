Súlyos bajban a magyarok százezrei: küszöbön az újabb forintösszeomlás?

Az országhatáron belül zajló események rángatják most a forint árfolyamát, a Magyar Nemzeti Bank kamatpolitikája viseli meg legjobban a magyar fizetőeszközt - írta a Pénzcentrum. Hazai elemzők szerint a hazai fizetőeszköz ráadásul nem csak rövidtávon lesz gyenge, az év második felében akár a történelmi csúcsot is elérheti az euróval szembeni árfolyam.

A külső környezet kevésbé, jelenleg inkább az országhatáron belül zajló események rángatják a forint árfolyamát – tudta meg a Pénzcentrum az általa megkérdezett szakértőktől.

A forint gyengülését az Magyar Nemzeti Bank (MNB) február végén végrehajtott, 100 bázispontos kamatvágása indította el, ekkor lépte át az euró-forint árfolyama a 390-es ellenállási szintet. Ezt követően a jegybanktörvény módosítása, illetve az uniós források körüli bizonytalanság tovább gyengítette a hazai fizetőeszközt

– nyilatkozta a Pénzcentrumnak Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője. Hozzátette, az elmúlt időszakban némileg emelkedett Magyarország CDS-felára, mely szintén negatív tényező. Emellett a kormány csökkentette az idei évre vonatkozó növekedési prognózisát, ami szintén nem erősítette a forintot.

Az elemzők elmondták továbbá azt is, hogy szerintük alapvetően a Magyar Nemzeti Bank kamatpolitikája viseli meg a magyar fizetőeszközt, melynek teljesítménye egyre rosszabbá válik az euróval szemben. Ez a gyengélkedés ráadásul nem csak egy rövid, átmeneti állapotot jelent majd, az év második felében a 405 forintot is elérheti az euró árfolyama. Ráadásul a hazai valutát több fronton is komoly támadások érhetik.

A cikk folytataása a Pénzcentrumon olvasható, ITT.

