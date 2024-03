Vallott a szakértő, 2024 sem lesz fenékig tejfel: a neheze csak most jön

A hazai agrárszakértő szerint 2024 bonyolultabb év lesz, mint 2023 volt. Hatalmas takarmányfeleslegek vannak Magyarországon, illetve az árak sem mondhatók éppen ideálisnak - tudta meg az Agrárszektor Berki Gyulától, a B-Aranykorona Kft. ügyvezető igazgatójától. Ráadásul a különböző állatbetegségek is tombolnak itthon, amit a gazdálkodók nem vehetnek félvállról. A szakember többek között arról is beszélt az Agrárszektornak, hogy miért éri ma meg jobban Ausztriában feldolgozni a tökmagot, mint itthon és miért tartják fontosnak a fenntarthatóságot. Egyúttal kiemelte, a raktározás továbbra is komoly fejtörést okoz a termelőknek, és egyelőre nem látni rá kollektív megoldást.