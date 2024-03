Őrült finom kenyerek készülnek ebben a vidéki pékségben: sorra nyerik a díjakat, mégis mi a titkuk?

Rangos díjakat zsebelt be nemrég a Vál-Völgye Pékség, aki Ausztriában, a Linzben megrendezett 21. Nemzetközi kenyérversenyen aranyérmet szerzett a magyar vadkovászos burgonyás kenyerével. A hazai pékség több termékét is magasan díjazta a legrangosabb gasztronómiai szakemberekből álló zsűri. Ezüstöt szerzett a vadkovászos sokmagvas tönkölykenyerük és a magyar pékség tesztterméke, a kakaós kalács. Utóbbit csak most vették fel a kínálatukba. A kakaós csigájukat bronzéremmel díjazták. A cég most először vett részt ezen a nemzetközi megmérettetésen. A Vál-Völgye Pékség termékei négy éve vannak jelen a hazai prémium péktermékek palettáján. A rangos elismerés kapcsán Kenéz Krisztiánnal, a Vál-Völgye Pékség kereskedelmi igazgatójával beszélgettünk.

Mesélnének kicsit a kezdetekről, gondolták volna valaha, hogy egy ilyen rangos elismerésben fognak részesülni?

A pékséget 2020-ban indítottuk el. Maga az alapötlet onnan indult, hogy sokszor futottunk bele abba, hogy beültünk egy étterembe, és egy jó gulyásleveshez egy nem túl minőségi kenyeret kaptunk, vagy egy hotel reggeli kínálatában középszerű péksütemények voltak.

Elkezdtünk azon gondolkodni, hogy vajon van piaci rés a HoReCa szektorban a minőségi pékárura? Az első szárnypróbálgatások után viszonylag gyorsan jöttek a partnerek, majd a Covid alatt óriásit fejlődtünk, és sorra vettük fel az új kollégákat.

Ma már az ország 30 hotelében találhatóak meg a termékeink, és 100-nál több helyre szállítunk éttermeknek, kávézóknak. Most szeretnénk kilépni komolyabban a nemzetközi piacra, így kapóra jött ez a megmérettetés. Mindig úgy van vele az ember, hogy reménykedik a sikerben, hiszen ezért is indulunk, de arra nem számítottunk, hogy rögtön az első nevezéssel ennyi díjat zsebelünk be, ráadásul a burgonyás kenyeret rögtön aranyéremmel díjazzák.

Korábban is volt részük hasonló kitüntetésben? Ha igen hol, és mely termékük esetén?

Tavaly a Londonban megrendezésre kerülő Great Taste Awards versenyen a pisztáciás csigánkat díjazta a zsűri egy csillaggal. A régiónkól péksütemény még nem kapott ott elismerést, így ennek nemcsak idehaza, hanem a határon túl is felkeltette a figyelmet.

A rangos elismerésben részesült termékeik ízvilágban, összetevőkben miben különböznek a konkurenciához épest?

A kenyereink élesztő nélkül készülnek, úgynevezett vadkovásszal. Ebben az eljárásban a természetben megtalálható élesztőgombák spontán indítják be az erjedést. Ez a folyamat lényegeseb lassabb, mint az élesztővel történő gyártás, a kovász 5-6 nap alatt fejlődik ki, míg a dagasztást követően a kenyér 18-20 óra alatt hűtőben, 5 fokos kelesztéssel készül el.

Ennek eredményeképpen az élettani hatásai is teljesen mások, mint a hagyományos kenyereknek. A legtöbb péksütemény és a pékáru esetében is 18-20 órás érlelést/kelesztést alkalmazunk, sőt, a sajtos pogácsa akár 72 óráig is készülhet (hasonlóan, mint egy nápolyi pizza). Az üzemben nem használunk adalékanyagokat, térfogatnövelőket, nincs tartósítószer, csak fagyasztással tartósítunk.

Itthon elsősorban, melyik az a régió, vagy bolthálózat, ahová szállítanak?

A fő piacunk a hotelek, de a teljes HoReCa szektort kiszolgáljuk idehaza. Van saját logisztikánk, ami főleg a hotelek árufeltöltését végzi, de a kávézókat és éttermeket a Rozmár nagyker segítségével is elérjük, a lakossági piacot pedig a partneri hálózaton kívül a Nekedterem.hu országos kiszállításával érjük el.

Mivel a termékeink készresütött, fagyasztott termékek, így például Németországba is szállítunk belőlük egy ottani magyar boltnak.

Az alapanyagok többségét mely régiókból szerzik be?

Elsősorban hazai alapanyagokra támaszkodunk. Itthonról szerezzük be a liszteket, szatmári lekvárt használunk, a Szarvasi Agrár sajtjai kerülnek a leveles termékekbe, vagy épp a mostani húsvéti sajtos kalácsba, magyar bacont és juhtúrót használunk.

Természetesen vannak külföldi alapanyagaink, amik idehaza nem érhetőek el, vagy nincs belőle megfelelő minőségű: francia vagy belga lapvajjal dolgozunk, szicíliai pisztáciapaszta kerül a csigánkba, holland kakaóport és belga csokoládé pasztillát használunk a kakaós csigához.

Mik a hosszútávú terveik, legyen szó hazai, de akár nemzetközi terjeszkedéssel kapcsolatban?

Idehaza is van még bővülési lehetőség előttünk, de a nemzetközi porond az a terület, ahol az igazi megmérettetés zajlik majd a jövőben. Itthon a HoReCa szektorban elsősorban a francia és a belga fagyasztott pékáru dominál, és mi úgy látjuk, ha onnan megéri ide szállítani, akkor valószínű ez visszafelé sem lenne kevésbé rentábilis. Természetesen addig még nagyon hosszú út áll előttünk, de ezek a díjak és elismerések is azt mutatják, hogy a termékeink a világban is megállják a helyüket.

Pékségük hány embernek, családnak nyújt biztos jövedelmet és munkát?

Jelenleg 20-22 fő dolgozik a pékségben, illetve további 10-15 család az, aki a mi termékeinkre támaszkodva nyitott kávézót, pékséget, így kb. 30-40 családnak biztosít megélhetést az üzemünk.

