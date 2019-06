Ezeket a kerti munkákat mindenképp végezd el júniusban: itt a nyár eleji feladatlista

Cserjék és sövények:

Ha még nem vágtad vissza a kertedben növekvő cserjék, bokrok ágait, akkor ez az utolsó lehetőség, amikor még megteheted. Fontos, hogy ezt a lépést ne felejtsük el, mivel a növények így tudnak a fejlődni - ebben az időszakban növekednek a leggyorsabban. Ide tartoznak például a rózsák is - ha nem metszük meg őket, azt "hiszik" vége a szezonnak és nem borulnak virágba, nem növesztenek új hajtásokat, vagy legalábbis csak nagyon keveset. Ezzel szemben, ha visszavágjuk az ágakat, felpezsdül a növényünk és azon "dolgozik" majd, hogy minél több új levelet és ágat hozzon.

Gyümölcsök és zöldségek:

Most kell elültetni a tököket is, hiszen pont így hoznak majd terméseket Halloween-ra. Mivel elmúltak már a talajmenti fagyok is, még most el lehet ültetni a paradicsomot, paprikát, padlizsánt, cukkinit és a burgonyát is - ha még nem tettük meg. De utolsó lehetőség elültetni még a zöldborsót, édeskömény, hónapos retket, céklát, uborkát, karalábét, fejes salátát, petrezselymet is.

Ha előző hónapokban ügyesek voltunk, most lehet betakarítani a szamóca és a cseresznye termését. A szakemberek két tanácsot adnak erre a hónapra: az egyik az, hogy a lehullot gyümölcsöket mindenképp távolítsuk el a növény közeléből. Erre azért van szükség, mert így elkerülhetjük, hogy a növény valamilyen gombás betegséget kapjon el. A másik tanács az, hogy mulcsozzuk a fák törzse körül a talajt. Ez azt jelenti, hogy akár a kertünkben levágott fűvel körbeterítjük a fa alatti területet, hogy az jobban tárolja a nedvességet.

Mivel az időjárás egyre melegebb, ne feledkezzünk meg a rendszeres öntözésről sem, ami a palánták növekedéséhet elengedhetetlen. Ha tehetjük, napi kétszer locsoljuk meg az elültetett növényeket.

Szobanövények

Ilyenkor már nem kell számítani fagyokra, nem lesz olyan hideg idő, ami ártana a növényeidnek. Ha van erkélyed vagy teraszod, érdemes kipakolni a szobanövényeket. Amit mindenképp szem előtt kell tartani, az az, hogy árnyékos, félárnyékos helyre helyezzük csak őket, mivel a legtöbb szobanövény nem viseli jól a tűző napot. Nyári szezonban kéthetente érdemes tápoldatozni őket, valamint a kint hagyott növények locsolásáról sem szabad megfeledkezni.

Mikor és mit érdemes még csinálni?

A szekemberek szerint érdemes a kora reggeli vagy késő délutáni órákban elvégezni a kerti munkákat. A frissen elültetett palántákat rendszeresen öntözzük meg, mive napközben nagy lehet a hőség. Ne felejtsük el a komposztálást sem - ezt egész nyáron folyamatosan végezhetjük.

Érdemes megvizsgálni a fejlett növények levelét is, tápanyaghiányukat itt jelzik a legjobban - de azért sem árt átvizsgálni őket, mert ilyenkor már javában megjelennek a kártevők. Megmenthetjük növényeinket, ha időben észleljük a problémát. Vizsgáld meg a növények leveleinek mind a két oldalát is, mivel sokszor a zöld levelek fonákán jelennek meg a lárvák és peték.

Ajánlott két-háromhetente "rendet tenni" a kertünkben: gereblyézni és kigyomlálni az ágyásokat. Ez nem csak a növényeknek, de nekünk is jót tehet. Az utóbbi időben rendszeresen esett az eső, így a fű is magasra nőtt a kertekben, így most ajánlott egy napsütéses napot megcsípni és rövidre nyírni a pázsitot.

(via: thespruce.com)