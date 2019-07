Bálint gazda a Reutersnek: Aggódom, gyorsan át kell állni önfenntartásra

A portál felidézi, hogy az ország leghíresebb kertésze lassan 6 évtizede ad tippeket és szakért rendszeresen a legnépszerűbb magyar kertészeti tv-műsorokban, mára pedig az online világot is meghódította: 430 000 követője van Facebookon, szakportálja a legnézettebb magyar oldalak között van. A Reuters kiemeli, hogy digitális munkájában unokái segítenek.

Visszatekintve a 100 évre, azt mondhatom, hogy a földművelés a legcsodálatosabb munka, amit végezhettem

- mesélte az ország kertésze.

"A modern társadalmaknak meg kell őriznie a természethez való közelséget, az embereknek képesnek kell lenniük élvezni a fa árnyékát, vagy örömmel töltődni, ha látják egy leander virágzását" - emelte ki a legendás kertész, aki bátorítani szeretne mindenkit arra, hogy legalább egy kis zöldséget és gyümölcsöt termeljen a kertjében. Kitért arra is, hogy azok, akik megtermelik maguknak ezeket a terményeket, sokkal többet is fogyasztanak belőlük. Ő már csak tudja, kertjében a „paradicsom-dzsungel”, a cukkini, és a paprika mellett számos különleges gyümölcsnek és zöldségnek jut még hely.

Bálint gazda a Reutersnek is kiemelte, hogy komolyan aggódik a jövő miatt. Mint mondta, az éghajlatváltozás miatt a világnak mihamarabb át kell állnia az önfenntartó közösségek rendszerére, hiszen a gyorsan növekvő népességet csak így lehet táplálni.

Az adatok azt mutatják, hogy 2050-re a világ népessége több mint 10 milliárd emberre nőhet, és ezeknek az embereknek biztosítani kell az élelmet is

- hívta fel a problémára a figyelmet a szakember, aki szerint a hosszú élet titka, a természet szeretete mellett az, hogy mindig aktívnak kell maradni. Kitért arra is, hogy rendszeresen segít az embereknek a közösségi kertek kialakításában, de előadásokat is tart, sőt könyvet is ír. Bálint gazda a portálnak elárulta, hogy századik születésnapját csendben ünnepli meg a kedvenc helyi éttermében, családja társaságában.

Címlapkép: MTI/Czimbal Gyula