Koronavírus: Bálint gazda önkéntes karanténba vonult, nagyon félti a család

Bálint gazda, az ország kertésze már elmúlt 100 éves, ezért családja most különösen aggódik érte a koronavírus-járvány miatt. Otthoni karanténba parancsolták, felesége, Antónia pedig valóságos fegyőrré vált saját elmondása szerint, írja a Blikk. Bálint gazda nagyon nehezen viseli a bezártságot, és azt, hogy legfeljebb a ház körül tevékenykedhet egy ideig. Közelgő előadásait már mind lemondta.

Olyan vagyok magam is, mint az öreg almafa, szükség van még az árnyékára, a termésére, ezért szeretnek és vigyáznak rám

– mondta a lapnak. Arról is beszélt, mivel tölti az idejét.

Éppen a szőlőt metszem, kihasználom a jó időt. A karantén nélkül is sokan mondták, hogy pihenjek többet, de nem tudok. Már reggel a számítógépnél ülök, válaszolok a levelekre. Ezt most is megtehetem mindennap, de az utcára nem engednek a szeretteim, az unokáimtól és a dédunokáimtól is el vagyok tiltva. Telefonon beszélünk csak, így adjuk le a bevásárlólistát is. A fiúk mindent beszereznek, ami kell, aztán csak a kerítésre akasztják a szatyrokat. Nehezen bírom a bezártságot, de azt hiszem, szükséges a korom miatt

- részletezte.