Ezek a legfontosabb nyár végi kerti munkák: itt az 5 pontos feladatlista

Gyomlálás

Ahogy a zöldségek, gyümölcsök és minden más növény, úgy a gyomok is szaporábban nőnek ebben a hónapban. A sok öntözés hatására könnyebben felütik fejüket a dudvák a veteményesben és azon kívül is. Érdemes a korai órákban vagy délután nekilátni a feladatnak, amikor a napnak már nincs olyan ereje, hiszen a nagy hőségben nem érdemes kinti munkát végezni.

Betakarítás és növényápolás

Augusztusban rengeteg zöldséget és gyümölcsöt lehet leszüretelni. A saláta és a retek mellett folyamatosan érik a paradicsom és a tök is. De ilyenkor válik szüretelhetővé az uborka, saláta, sárgarépa, káposzta is. Mielőtt beáll a hideg, még egy kör virágzás végbemegy, így bőven lesz még mit betakarítani a következő hetekben is. Most viszont érdemes segíteni a növényeknek: vágjuk le az elhalt részeket, hogy megszabadítsuk a növényünket a hervadt vagy beteg részektől. Ezeket, az esetlegesen károsodott részeket távolítsuk el, hogy ne érintkezzenek a gondozott növénnyel. Fontos, ezt a folyamatot ne keverjük össze a mulcsozással, vagyis a talajtakarással. A mulcsozáshoz csak fenyőkéreg, fűnyesedék, szalma vagy jó minőségű komposzt ajánlott.

Komposzt előkészítése

A komposztálással két legyet üthetsz egy csapásra: egyrészt csökkentheted a háztartási hulladékodat, másrészt saját szerves trágyát készíthetsz, mellyel felturbózhatod a kiskertedet. A komposztálással keletkező humuszanyagok jelentősen javítják a talaj szerkezetét, így ha el szeretnéd hagyni a szintetikus tápoldatokat és műtrágyát, a komposztálás egy nagyon jó alternatívának ígérkezhet.

A komposztálás - bár végtelenül egyszerűnek tűnik - rendelkezik néhány ökölszabállyal, amelyeket nem árt észben tartani. Ha eddig még nem vágtál bele vagy, ha már elkezdted, de valamiért nem tökéletes a végeredmény, akkor könnyen lehet, hogy valami elkerülte a figyelmedet – csekkold le a tanácsainkat, hogy élvezhesd a komposztálás előnyeit! Ide kattintva olvashatod a legjobb tanácsokat.

Van még egy csodaszer, ami segíthet felturbózni növényeid, ez pedig a komposzt tea. Régóta alkalmazzák már a kertészetek, de még mindig nem kapott elég figyelmet a különleges, otthon is elkészíthető oldat, ami segít a növényeink trágyázásában, de meg is védi őket a betegségektől. Ráadásul természetes alapanyagokat tartalmaz. A komposztálás mellett ezt is érdemes kipróbálni, ha bőséges termést szeretnénk. Hogyan készítheted el otthon? Itt olvashatsz róla többet.

Betegségek megakadályozása

Az aszály okozta stressz és a magas hőmérséklet által gyengített virágok, növények ilyenkor fogékonyabbak a különböző penész és gombás betegségekre. A magas páratartalom és az éjszakai magas hőmérséklet tovább növeli a betegségek kialakulásának és terjedésének lehetőségét. Ebben az időszakban kifejezetten oda kell figyelni arra, hogy a fekete foltos, penészes vagy bármilyen más tünetet produkáló levelet, ágat el kell távolítani a növényünk közeléből. Ez azért fontos lépés mert a spórák a talajba települnek meg, így a következő évszakban újra megjelenhetnek.

Növények és fák esetében is ajánlott a túlzsúfolt ágak és levelek kerülése, így ajánlott ebben a hónapban is a metszés. Ha kártevőket vettél észre a leveleken, érdemes természetes permetszerekkel védekezni ellenük, így a terményben sem okozol majd kárt. Ha szeretnéd megvédeni a kerted, de nem akarsz veszélyes vegyszerekkel permetezni, akkor mindenképp fusd át a listánkat. Korábban már összeszedtünk néhány hasznos trükköt, melyek segítségével úgy tarthatod távol a kártevőket, hogy közben nem használsz káros anyagokat. Ezt itt olvashatod el.

Öntözés

Nagy szüksége van a növényeknek a folyamatos vízpótlásra augusztusban is. Növényeink folyamatosan teremnek, növekednek, így az öntözés sem maradhat ki a kerti munkák közül. A hét minden napján vagy legalább minden második napján szánj időt kerted locsolására, főleg a nagyon meleg napokon. Az öntözést érdemes a kora reggeli órákban elintézni, így nem okozunk kárt a növényekben. A locsolás mellett nagyon jó kiegészítő lehet az is, ha megpróbáljuk nedvesen tartani a talajt - így biztosítva folyamatos nedvességet a növényeknek. Erre kitűnő megoldás a mulcsozás.

(via: thespruce.com, thespruce.com)