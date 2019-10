Tilos a falevelek égetése: erre figyelj, hogy elkerüld a gigabírságot

Ahogy a portál írja, a fővárosban a Közterület Fenntartó Zrt. biológiailag lebomló zsákokat biztosít a lakástulajdonosoknak. Vidéken más a helyzet, nagyon sok helyen nincs korlátozva, hogy csak környezetkímélő műanyagba lehet tenni a leveleket.

Ennek fejében, ha kertünkben gyűjtögetjük a leveleket és nem kaptunk zsákor, vagy esetleg még többre lenne szükségünk, akkor barkácsboltokban és egyes hipermarketekben szerezhetjük be őket. Arra viszont érdemes figyelni, hogy az árak elég borsosak, a tízdarabos kiszerelés körülbelül 2500-3000 forintba kerül.

A komposzt a legjobb

A zöld hulladékot külön kell kezelni minden más hulladéktól. Tehát sem a kommunális, sem a szelektív kukába nem szabad dobni – derül ki a Bors összeállításából.

A levelek, gallyak elszállításában már nagyon sok cég segít, természetesen pénzért, így a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatót érdemes megkérdezni, mikor és hogyan szállítják el. Ez a legbiztonságosabb módja annak, hogy a zöld hulladék a legjobb helyre kerüljön. A szakemberek a komposztálást ajánlják, mert ezzel tápanyag formájában visszakerülhet a természetbe. Ám erre nem mindenhol van lehetőség.

Az égetéssel csak magunknak ártunk

Számos helyen hívták már fel a figyelmünket arra, hogy károsítja a tüdőt az égetés során keletkezett füst. Akkor is, ha leveleket, ágakat égetünk, ráadásul erre még egy lapáttal tesz az, ha vizesek az égetni kívánt növénymaradványok. Fontos tudni, hogy az égetés során olyan mikrorészecskék is bejutnak ilyenkor a tüdőbe, amelyek ott is maradnak. Ezek rövid távon is okozhatnak károsodást, hosszú távon pedig erősítik a rák kialakulását.

Azt se felejtsük el, hogy szigorú szabályok vonatkoznak erre a tevékenyégre, ráadásul az égetést engedélyeztetni kell. Maguk az önkormányzatok szabják meg, hogy lehet-e az adott településen zöld hulladékot égetni, és ha igen, mi­kor.

A szakemberek nem győzik hangoztatni, hogy hatalmas bírságra számíthat az, aki titokban mégis égetni kezd. Ha szomszédunk a tiltás ellenére mégis égetésbe kezdett, akkor a szabályszegést az önkormányzatnak kell jelenteni.