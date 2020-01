17 dolog, amit feltétlenül tudnod kell, ha te is szobanövényt tartasz otthon

Rákvirág, sárkányfa, páfrányok, filodendronok, pálmák, futókák, vitorlavirág, pozsgások - a lakásban tartott növények népszerűek, mert viszonylag könnyű a gondjukat viselni, egészségesebb lesz tőlük a környezet, pozitívan hatnak a hangulatunkra, ráadásul otthonunk díszeként, dekorációként is szolgálhatnak. Ideális választás azoknak, akiknek nincs nagy kertje, vagy olyan helyen élnek, ahol az időjárás nem alkalmas kültéri növények nevelésére.

Ha első alkalommal adjuk beltéri növénynevelésre a fejünket, ez a kis útmutató segíthet abban, hogy tökéletesen gondját viseljük zöld barátainknak. Íme a leggyakoribb kérdések és a rájuk adott válaszok.

Tulajdonképpen miket is nevezünk szobanövényeknek?

Azokat a növényeket, amik bent, a lakásban fejlődnek, az ottani körülmények között érzik jól magukat. Ilyenek például a trópusi növények, pálmafajták.

Hogyan ültessük őket?

Legtöbbször erre nincs szükség, mert eleve cserépben, edényben, kaspóban lehet hozzájuk jutni, de két esetben indokolt a kivétel. Az egyik, ha túl nagyra megnő a növény, és több helyre lesz szüksége, a másik pedig, ha hagymákat, gumókat akarunk nevelni, hiszen így magunknak kell elültetnünk őket.

Mennyi fényre van szükségük?

A pozsgás növények és kaktuszfélék folyamatosan igénylik a napfényt, a lombos növényeknek nagyjából napi nyolc órányira van szükségük. Az ideális fény mennyisége attól függ, pontosan milyen növényt is nevelünk otthon, a javaslat szerint nem árt ennek utánanézni.

Milyen tulajdonságai vannak az ideális szobanövénynek?

Számos olyan tulajdonság van, amit figyelembe kell venni, ha növényt vásárolunk az otthonunkba. A megfelelő gyökérzet például elképesztően fontos a növény kiválasztásakor. Nem épp praktikus dolog kihúzni a cserépből, hogy ellenőrizzük, de ha kicsi a növény, ezt könnyen kivitelezhetjük. Az egészséges gyökerek vastagok és világosak – utóbbi miatt érdemes fényben megvizsgálnunk. A lombozattal, levelekkel kapcsolatban egy egyszerű hüvelykujjszabály érvényes: ha nem látunk át rajtuk, megfelelő sűrűségűek. Az sem árt, ha elejét vesszük annak, hogy beteg növényt vásároljunk. Több jel is utalhat rá (például fehér pöttyök, ragacsos levelek, rossz szag), hogy kártevők vagy valamilyen fertőzés pusztítja.

Milyen fajták igényelnek kevés fényt?

Filodendron : egy nagyon gyakori szobanövény, ami ritkán vonzza a kártevőket. Sokféle környezethez alkalmazkodik.

: egy nagyon gyakori szobanövény, ami ritkán vonzza a kártevőket. Sokféle környezethez alkalmazkodik. Futóka : színes, élénk levelei vannak. Szintén nagyon jó az alkalmazkodóképessége, a kevés fényt is bírja, de erős vagy közvetett fényben is megél.

: színes, élénk levelei vannak. Szintén nagyon jó az alkalmazkodóképessége, a kevés fényt is bírja, de erős vagy közvetett fényben is megél. Sárkányfa : egy másik népszerű beltéri növény, hosszú, zöld levelekkel.

: egy másik népszerű beltéri növény, hosszú, zöld levelekkel. Vitorlavirág: akkor fejlődik legjobban, ha a talaja nedves, de nem túlöntözött. Ha szeretnénk rajta virágokat látni, tegyük egy sötétebb szobába.

Melyek azok a szobanövények, amiket a legkönnyebb gondozni?

Anyósnyelv

Filodendron

A legtöbb pozsgás növény

Futóka

Agglegénypálma vagy zamiopálma

Melyek a legjobb szobanövények?

A jó szobanövények tolerálják a kevés fényt és a magas páratartalmat is, ellenállóak az élősködőkkel, kártevőkkel szemben, és nem nőnek túl nagyra. Az Ambius cikkében idézett szakember szerint így néz ki a legjobb szobanövények listája:

Rákvirág : attraktív, jól tűri a kevés fényt, és nem nő nagyra túl gyorsan

: attraktív, jól tűri a kevés fényt, és nem nő nagyra túl gyorsan Kukoricalevél : nem kell túl sokat öntözni, bírja a kevés fényt. Ha hosszabb időre elutazunk, és nem akarunk aggodalmaskodni az otthon hagyott növényünk miatt, ez a fajta pont nekünk való.

: nem kell túl sokat öntözni, bírja a kevés fényt. Ha hosszabb időre elutazunk, és nem akarunk aggodalmaskodni az otthon hagyott növényünk miatt, ez a fajta pont nekünk való. Pozsgások : mindenképp biztosítsunk nekik elegendő fényt

: mindenképp biztosítsunk nekik elegendő fényt Sárkányfa

Filodendron

Hogyan gondozzuk őket?

Tartsuk nedvesen a földjüket! Fontos, hogy meggyőződjünk róla, hogy nem túl száraz vagy épp túlöntözött.

Bizonyosodjunk meg arról, hogy az edény alján vannak vízáteresztő nyílások!

Helyezzük a növényt közel a fény forrásához, akár természetes, akár mesterséges fényt kap!

Határozzuk meg, milyen fajtájú növényeink vannak! Így tudjuk a legakkurátusabban a gondjukat viselni.

Melyek a leggyakoribb okok, amik miatt elpusztulhatnak?

Túlöntözés, kiszáradás

Nem megfelelő fénymennyiség

Elhanyagolás

Mire számítsunk, meddig élnek?

Átlagosan 2-5 évig. Ennyi idő után már nem fejlődnek, úgyhogy jobban tesszük, ha inkább más növényekbe invesztálunk.

Melyik fajták javítanak leginkább a levegő minőségén?

Minden növény képes levegőtisztítóként működni, de az alábbiak sokkal hasznosabbak ilyen szempontból, mint a társaik:

Pirosszélű (vagy tarka) sárkányfa

Kislevelű fikusz

Aranypálma

Hogyan hatnak az emberek hangulatára?

Sokak számára meglepő, hogy a beltéri növényeknek mennyi pozitív tulajdonságuk van. Nemcsak hogy tisztábbá teszik a levegőt, de csökkentik a zajszintet és a stresszt a munkahelyen.

Mennyire drágák?

Köztudott róluk, hogy eléggé megfizethetőek. Tulajdonképpen igaz rájuk, hogy minél kisebbek, annál olcsóbbak. Viszont, ha egy növény meglehetősen nagy, ugyanakkor alacsony áron kínálják, még nem jelenti azt, hogy mindenképp jó vásárt csinálunk vele. Ajánlatos a vásárlás előtt utánanézni, mit is veszünk valójában, vagy beszélni a kertészet dolgozóival.

Melyik fajtáknak ideális a kis hely?

Ezek a szobanövények kis lakásokban, apró dolgozósarkokban is jól érzik magukat, és nem foglalnak sok helyet:

Filodendronfélék

Pozsgások, ha van megfelelő fényforrás

ha van megfelelő fényforrás Közönséges borostyán

Futóka

Kell-e műtrágya rájuk, és ha igen, milyet használjunk?

Kifejezetten azokat a termékeket keressük a kertészetek polcain, amiken a címke is azt hirdeti, hogy beltéri növényekre valók. A szobanövényekre kevesebbet kell használni, mint a kültériekre, a mennyiségre érdemes nagyon odafigyelni. Ha virágos növényeket műtrágyázunk, mindenképp olvassuk el, milyen fajtájú növényre javasolt (például orchideákra), de ha nem egyértelmű, melyiket kellene választanunk, válasszuk inkább az általános házinövényekre valót.

Hogyan szabaduljunk meg a rajtuk lévő bogaraktól?

Ha kiszúrjuk a kártevőket, célozzuk meg a kertészetet és szerezzünk be rovarirtót, amit általában spray formájában lehet kapni. Fújjuk be a leveleket alul-felül, és a szárat is. Két hét múlva megint használjuk a sprayt, majd két hét múlva ismételjünk. Ez azért fontos, mert az esetleges petéket is el kell távolítani a teljes siker érdekében, lehetőleg azelőtt, hogy kikelnének és kifejlődnének. Ha viszont azt tapasztaljuk, hogy a növényünk makacs fertőzéssel küzd és nem javul a helyzet, inkább dobjuk ki.

Hogyan állapíthatjuk meg, hogy elérkezett az öntözés ideje?

Talajszonda : gyakorlatilag mintát vesz a földből, ami után könnyen kiderül, mennyire száraz a felszín alatt

: gyakorlatilag mintát vesz a földből, ami után könnyen kiderül, mennyire száraz a felszín alatt Nedvességmérő : skálán mutatja meg a talaj szárazságát

: skálán mutatja meg a talaj szárazságát Emeljük meg a növényt: ha nehéz, azt jelenti, hogy elég vizet kapott, a könnyű súly viszont szárazságról árulkodik

a növényt: ha nehéz, azt jelenti, hogy elég vizet kapott, a könnyű súly viszont szárazságról árulkodik Hervadás : tipikusan akkor fordul elő, ha a növény nem kap elegendő vizet

: tipikusan akkor fordul elő, ha a növény nem kap elegendő vizet A levelek színe, tapintása: ha a levél szélei elkezdenek barnulni és száraz a tapintásuk, a növény valószínűleg nem kapott elég vizet. Ha a barnuláshoz nem szárazság, inkább puha tapintás társul, akkor vélhetően túlöntöztük. A levélsárgulás szintén a víz-probléma jele lehet, de nem minden esetben.

Forrás: Ambius

