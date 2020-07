Ezek a legfontosabb kerti munkák júliusban: itt a 7 pontos feladatlista a kánikulára

Az elmúlt hetekben bőven kijutott a nagyobb szárazságokból és a pusztító viharokból is az egész országban. A kiszámíthatatlan időjárás nehéz feladat elé állítja a kertészeket: egyik héten a forró napok miatt a legfontosabb munka az öntözés, azt követően pedig a jégkártól kell óvnunk a növényeket vagy éppen az esőzések miatt nagyra nőtt gyomoktól kell megszabadulnunk.

A tavaszi nyár eleji feladatok után tehát a június sem egy tétlen hónap, rengeteg munkánk akadhat a kertben a nyár derekához érve is. Legjelentősebb feladatunk alkalmazkodni a szélsőséges időjáráshoz, ami növényeink fejlődését is meghatározza. Ha jól végezzük a dolgunkat, akkor jöhet szél, vihar, kánikula, a kertünk hosszú ideig megőrzi a szépségét. A HelloVidék összegyűjtötte, hogy pontosan mikre is érdemes ügyelni és, hogy milyen feladatok várnak a lelkes kertészekre júliusban.

1. A legfontosabb a locsolás!

A július az egyik legmelegebb hónap és bár most sok helyen egészen sok csapadék érkezett, alapvetően ez a hónap inkább aszályosnak számít a szakemberek szerint, ezért ügyelnünk kell rá, hogy a talaj soha ne száradjon ki. Ez nagy kihívást jelenhet minden kertész számára. A profi kertészek legtöbbször a korai órákban, a hajnali napsütésben locsolnak, mivel így napközben van ideje párologni a földnek. Sokan öntöznek este, bár ez kevésbé jó megoldás, mivel gyakori lehet a gombásodás.

A nedvesség megőrzésének érdekében tuti tipp lehet, ha a locsolás mellett mulcsot szórunk a növények töve köré.

2. Ügyeljünk a pázsitra!

Júliusban a fűnyíró vágásmagasságát emeljük feljebb és 4-5 centi alá ne menjünk a legmelegebb hetekben, hogy elkerülhessük a szálak kiszáradását és a pázsit sárgulását. A korábban kiszáradt foltokat ne most ótoljuk, mivel a magokból ilyenkor jóval kevesebb hajt ki. A pázsit locsolását is reggel végezzük.

3. Gyomirtás, gereblyézés

Nagyobb esők után vagy, ha többet locsolunk természetesen a gazok, gyomok is hamarabb nőnek ki a kertben, amikert érdemes rendszeresen kihúzni, hogy ne fajuljon el a helyzet. A gyomláláson kívül a gereblyézést se felejtsük le, amivel felfrissíthatjük a talajt.

4. Tűző napsütés: védjük kertünket és védjük magunkat!

Nagyon fontos, hogy ügyeljünk a növények fényigényére és mivel ilyenkor nagyon erős lehet a napsugárzás jó, ha az ablakban vagy a teraszon, erkélyen tartott növények nem érintkeznek közvetlenül a déli órákban napfénnyel, hanem félárnyékos helyre tudjuk őket tenni. Amire érdemées még figyelni, hogy locsoláskor ne közvetlenül a növényre öntsük a vizet, hanem a cserép alá helyezett tálkába.

A kertben töltött idő nagyon jó hatással van az emberre, ám a nyári erős UV sugárzástól jobb, ha megvédjük magunkat. Állítsunk napernyőt, napvitrolát és árnyékoljuk a kert pihenésre, üldögélésre használt részeit.

5. A veteményesben sem áll meg az élet

Viszonylag kevesen terveznek a forró nyári napokon a veteményesben tevékenykedni, ám akinek mégis kedve van a következő növényeket bátran elvetheti, ha augusztusban szeretne még szüretelni: csemegekukorica, bab, retek, cékla. Érdemes arra gondolni, hogy egy kis területű kert is képes szép mennyiségű termést hozni, csak oda kell figyelni a benne lévő növények gondozására. Kiszórhatjuk a spenót, sárgarépa, fehérrépa, kelkáposzta vagy saláta magjait, ha ősszel friss, saját nevelésű zöldséget szeretnénk szüretelni.

6. A szüretelést se feledjük el!

A szüretelés nem csak az őszi feladatlista része, nyáron is aktuális tevékenység és ha már egész évben dolgoztunk a kertben pont a munkánk gyümölcsét hanyagolnánk el? A gyümölcsöt termő növényeinket folyamatosan tartsuk szemmel és szedjük le róla a már megérett termést. A bokrok, fák alá hullott gyümölcsöket mindig szedjük össze, hogy megőrizhessük a növények egészségét.

7. Parlagfű: utolsó figyelmeztetés!

A tavaly változott jogszabály szerint a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, már nemcsak július 1-jétől, hanem az egész vegetációs időszak alatt fenntartva ezt az állapotot. A parlagfű szezonja már a nyakunkon, érdemes tehát most különösen figyelni, hogy időben eltávoltísuk a gyomot, különben beindul a virágzás, és útjuknak indulnak az irritáló pollenek és egy nagyobb bírságot is bezsebelhetünk.

