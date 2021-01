Lám a csikó, lámacsikó: cuki videón a győri állatkert barna foltos lakója

A győri Xantus János Állatkert lámáinak csapata még november 26.-án gazdagodott. A dél-amerikai eredetű, púp nélküli tevefélék állatkerti csoportja színes társasággal: dél-amerikai tapírokkal, nagy marákkal, és kapibarákkal, más néven vízidisznókkal osztja meg kifutóját.

Születésének körülményeiről az állatkert így számolt be:

Édesanyja egy tarka színű kanca, aki már tapasztalt anyának számít, több utódot is felnevelt már. A kis lámacsikó hófehér bundája elárulja nekünk: valószínűleg nem Benji, a szintén tarka színű vezércsődör az apja a jövevénynek! A csapatban ugyanis él egy másik kifejlett lámacsődörünk is, Benji egyik fia, aki a most született csöppséghez hasonlóan fehér színű. Még az arcán lévő barna folt is ugyan ott helyezkedik el, mint a kicsinél (valójában a csikó fejének mind a két oldalán visel egy-egy barna foltot). Bár elképzelhető, hogy nem a lámák vezére az apa, Benjinek nem tűnt fel a turpisság, óvón védelmezi a csapat legfiatalabb tagját, ahogyan a csoport többi lámája is új társának tekinti a ceruzalábú újszülöttet.

A kis lámacsődör azóta is egészséges és életerős

A megyei lap egy videót is közölt, amelyben bepillantást nyerhetünk abba, hogyan is éli mindennapjait a cseperedő lámafiú:

