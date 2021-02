Egyre több a zöldóvoda az országban: már több mint ezer intézmény csatlakozott a programhoz

A környezettudatos gondolkodást nem lehet elég korán kezdeni. Sőt minél kisebb a gyerek, annál érdeklődőbb, nyitottabb, befogadóbb, annál könnyebb motiválni, illetve kialakítani benne a helyes szokásokat

- mesélte a portálnak adott interjújában László Tibor Zoltán környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár a Zöldóvoda program legújabb pályázatairól.

Mint ismert, a környezetügyért és az oktatásügyért felelős tárcák együttműködésében már 15 éve működik a szemléletformáló program, amely nemcsak kampányjellegű akciókat, hanem folyamatos elkötelezettséget jelent a bekapcsolódó intézmények részéről.

A zöldóvoda cím hallatán laikusként egy szép zöld, virágos, parkosított óvodára asszociálhatunk, miközben ennél sokkal többről van szó. Tágabb értelemben a mikro- és makrokörnyezet fenntarthatóságát támogatja a program. Ez magatartás és gondolkodásmód, amely a gyermekek, az óvodapedagógusok, a szülők és végső soron a helyi közösségek környezettudatosságát alakítja. Hiszen ha a környezetkímélő és -védő magatartás már kisgyermekkorban beépül a személyiségbe, akkor reményeink szerint később is megmarad a tudatosság, azaz a gyerekek felnőttként szembe tudnak majd nézni a környezetvédelmi kihívásokkal

- magyarázza László Tibor Zoltán, majd kiemelte azt is, hogy a zöldóvoda címet három évre lehet elnyerni, de több pályázati kategória is létezik, és a legjobbak megszerezhetik az örökös zöldóvoda címet is, ami már komoly presztízst jelent.

A programban részt vevő intézmények a fenntartható fejlődés alapelveit tanítják meg a gyerekeknek, méghozzá úgy, hogy a környezettudatosság teljesen átszövi a mindennapokat. A természetközeliség ott van a polcokon sorakozó könyvektől kezdve a rendszeres természetjáráson át a környezetbarát tisztítószerek használatáig mindenben. Túl azon, hogy a gyerekekkel kertészkednek, újrahasznosítanak, fát ültetnek és szelektíven gyűjtik a hulladékot, maga az intézmény is a fenti elvek mentén működik: odafigyelnek a takarékos víz- és energiafogyasztásra, a közétkeztetés során rövid ellátási láncra törekszenek, vagyis lehetőleg helyben termelt gyümölcsöket, zöldségeket vásárolnak

- emelte ki a helyettes államtitkár.

A pályázati felhívás egy húszpontos kritériumrendszert is tartalmaz, az óvodák ez alapján alakíthatják ki saját pedagógiai programjukat, kiemelt figyelmet fordítva a természet- és környezetvédelemre. Fontos, hogy a népszokások, a jeles napok ünneplésénél is érvényre jussanak a helyi környezeti adottságok. Az idén 208 pályázó kapott támogatást, közülük hatvan óvoda most jelentkezett első ízben. Az országos hálózatnak egyébként már 1036 tagja van. Ez azt jelenti, hogy ma már az óvodák közel egynegyede eredményesen lép fel a környezet védelme érdekében

- fejtette ki László Tibor Zoltán.

Mint mondta, ebben az évben további elemekkel fogják bővíteni az óvodazöldítési programot: többek közt új oktatási segédeszközöket szereznek be, mentorprogramot és akkreditált pedagógus-továbbképzéseket indítanak, a gyerekeknek pedig játékos-bábos fejlesztési előadásokat szerveznek.

