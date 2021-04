Ez történik a testeddel, ha a reggeli kávé helyett matcha lattét iszol

A Szabadszállás közelében elterülő egy hektáros birtokon teremnek Mariann organikus gyógy- és fűszernövényei, melyekből teakeverékeket és sóvirágokat készít egészen 2014 óta. Mondhatnánk, nincs is ebben semmi meglepő, hiszen a kecskeméti vállalkozó egész gyermekkorát körbelengte a természet szeretete: édesapjával hétvégente horgászni járt, nagyszüleinek pedig gyakran segített a kerti munkákban. A kertészmérnöki és biotechnológusi végzettség megszerzését követően egy ideig egy agrárcégnél dolgozott szaktanácsadóként, ahol a gazdákat járva műtrágyát értékesített, az anyasággal azonban megérett a gondolat az újra.

Már korábban is készített teakeverékeket a család, a barátok, ismerősök és szomszédok számára, az otthon töltött időszak azonban tetté érlelte benne a gondolatot: miért is ne ihatná azokat bárki a szűkebb környezetén túl? A többi pedig már történelem.

2014-ben még sokan értetlenül álltak azelőtt, hogy bazsalikomot tettem a teáinkba, ma már sok teakeverékben látom összetevőként. A kertünk minden évben illatozott nyaranta az aromás illatú bazsalikomtól, és már akkoriban sem csak az ételekbe, hanem teákba, limonádékba is tettem belőle mindig. A bazsalikomnak rengeteg különleges fajtája létezik. Az ,,olaszos” kerti bazsalikom mellett mi minden évben termesztünk lila, citromillatú, saláta levelű, és nagy kedvencemet, a fahéjas-szegfűszeges illatú és ízvilágú thai bazsalikomot is. Ételekhez adva a bazsalikom (és egyébként minden aromás fűszernövény) nemcsak a fogás ízét dobja fel, hanem segíti az emésztést, fontos vitaminokkal, ásványi anyagokkal látja el a szervezetet. A bazsalikom fűszeres, ánizsos ízvilágú teája segít torokfájás és köhögés esetén, nyugtató, szorongásoldó hatású

– magyarázta meg Mariann, miért választotta vállalkozásának nevéül a sokak által kedvelt fűszernövényt.

A saját cégalapítás mellett azonban a kecskeméti vállalkozó nem távolodott el teljesen az eredeti irányvonaltól sem, jelenleg is egy innovatív megoldásokat kínáló mezőgazdasági kkv-nál dolgozik marketingesként. A tavaly berobbant COVID-helyzet azonban, dacára annak, hogy az immunrendszert is erősítő termékeket értékesít, őt sem kímélte.

Mint azt Beh Mariann a HelloVidéknek elmondta, a járványhelyzet adta meg azt a bizonyos lökést a hosszú ideje fontolgatott webshop elindításának, ami sokakhoz hasonlóan nekik is segített túlélni, amikor az értékesítési pontjaik kényszerűek voltak a kormányrendeletek értelmében egyik napról a másikra bezárni. Szintén évek óta dédelgetett álma, hogy a bács-kiskuni megyeszékhely belvárosában legyen egy hely, ami egy bolt, egy kávézó és a személyesen tartott workshopok helyszínéül is szolgálhatna, azonban ennek megvalósulása, éppen a koronavírus hatására, még várat magára.

Öröm az ürömben azonban, hogy a felszabaduló energiákat igyekezett máshol kamatoztatni, ezért január óta online workshopokon adja át tudását az érdeklődőknek kertészeti és csináld magad otthon tematikák mentén. Korábban ezek is személyes találkozások formájában valósulhattak meg, de az érdeklődés nagysága a forma ellenére sem változott. Hiszen lehet, hogy a találkozók csak virtuálisak, de a folyamatos élő kapcsolat és a postán megküldött alapanyagokkal való munka lényegében kézzel fogható eredménnyel és közösségi élménnyel gazdagítja a résztvevőket. Ráadásul mindez teljesen vírusbiztos megoldás.

Mariann szerint a járványhelyzet hatására a természetes gyógymódok hívei most kiváltképp odafigyeltek a jótékony hatású készítmények fogyasztására. A HelloVidék kérdésére néhány tanácsot is adott, mit érdemes fogyasztani, hogy a több mint egy éve tartó, feszültséggel teli időszakban legyen esélyünk egy picit fellélegezni.

A rozmaring és menta megtalálható a Nap teánkban, amely fűszernövények enyhítik a fejfájást, segítik az összpontosítást. Nemrég kezdtünk el matchát, azaz japán, porrá őrölt zöld teát értékesítni. Én személy szerint kávé helyett matcha lattét fogyasztok minden nap. Rendkívül magas antioxidáns- és koffeintartalmú, valamint kalciumtartalma is jelentős. A matchához három hétig árnyékolják szedés előtt a teanövényt. Az árnyékolás hatására a levelek kisebb méretűek, lédúsabbak és édesebbek maradnak. A leveleket leszüretelik, gőzölik, szárítják, majd finom porrá őrlik. Így elmondhatjuk, hogy a matcha fogyasztásakor a teanövény teljes levelét megisszuk. Tehát nem csak koffein tartalma miatt érdemes fogyasztani. Nyugtalan napokon a Hold teánkra szavazok. Citromfű, levendula, körömvirág és bazsalikom található meg benne, oldja a szorongást. A lányaimmal az esti rituálénk része egy bögrével elfogyasztani

– adott szakértő segítséget a kecskeméti Bazsalikomos Kert tulajdonosa.

Beh Mariann megerősítette, a teák szezonja a hideg időszakban van, ami náluk októbertől decemberig tart, tavasszal viszont előtérbe kerülnek a főzésnél bevethető sóvirágaik, nyáron pedig a kert követeli meg a maximális figyelmet és törődést, hogy az üvegekbe a lehető legjobb minőségű alapanyagok kerülhessenek. Aki pedig a teáktól idegenkedik, azoknak a kecskeméti vállalkozó az illóolajokat javasolta, amelyek szintén jótékony hatással vannak az emberi szervezetre.

A gyógyteák mellett nagy illóolaj-rajongó vagyok, ezekből az utóbbi hónapokban rengeteget alkalmaztam. Most, hogy végre itt a tavasz, nagy kedvenceim a citrusfélék: citrom, édesnarancs és grapefruit illóolaj kerül minden nap a párologtatóba, de munka közben teszek bele rozmaring és borsmenta illóolajat is, melyek javítják koncentrációt

– adott hasznos tippeket a Bazsalikomos Kert tulajdonosa.

Beh Mariann a tavaly óta tartó, sokak számára nehéz gazdasági, pénzügyi és mindennapi élet ellenére is úgy látja, kisvállalkozóként nemcsak, hogy lehet, de egyenesen tervezni kell a jövőt. Így a 7. éve szerelemprojektként működő Bazsalikomos Kertben még bőven van potenciál: az évről évre alakuló, meg-megújuló termékpaletta, csomagolás és dizájn mellett a legnagyobb munka most a vírus miatt csúszó, Kecskemét szívében lévő bolt, kávézó, oktatóhely és fűszerkert megvalósítása, amely még ebben a bizonytalan helyzetben is kellő motivációként szolgál, hogy Mariann és párja ne csak merjen álmodni, hanem napról napra tegyen is azért, hogy az megvalósulhasson.

Címlapkép: Getty Images