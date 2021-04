Kiadták a figyelmeztetést: fortyogó légköri fazékba kerülünk, jégeső is lehet

A ma reggeli borongós, helyenként párás, ködös, nyirkos időt követően napközben szakadozottabbá válik a felhőzet. Tartósan felhős, borongós északkeleten maradhat az idő, másutt változóan felhős lesz az ég, délután egyre többfelé kell készülni záporok, zivatarok kialakulására. A déli, délnyugati szél élénk, többfelé erős lesz. Tovább melegszik az idő, délután már 15-24 fokot is mérhetünk.

Itt szakadhat le az ég

Csütörtök délután, késő délután legnagyobb eséllyel és számban a Pécs-Salgótarján városok vonalában húzódó összeáramlás mentén - illetve annak környezetében - , valamint északnyugaton többfelé alakulhatnak ki zivatarok. Este, illetve az éjszaka folyamán a konvergens zóna, vele együtt a zivatarok is egyre keletebbre, az Alföld és az Északi-középhegység térségére helyeződnek át. Zivatartevékenység legkésőbb a keleti, északkeleti határvidéket érheti el, arrafelé még a péntek hajnali, reggeli órákban is előfordulhat zivatartevékenység - írja a met.hu.

Heves zivatarok is kialakulhatnak

Intenzív esőzésre legnagyobb esély a főváros, a Dunakanyar, illetve az Északi-középhegység térségében mutatkozik. A zivatarok akár kisebb rendszerekbe is szerveződhetnek az esti, éjszakai órákra. Legkisebb eséllyel nyugaton, délnyugaton fordulhat elő zivatar. A zivatarokat felhőszakadás (rövid idő alatt >25-30 mm) csapadék, átmeneti szélerősödés, elsősorban a heves zivatarokat kisméretű (ált. 2 cm alatti) jégeső, esetleg viharos széllökés (60-80 km/h) is kísérheti.

A pénteki folytatás

Átmeneti szünetet követően ismét többfelé lehet számítani zivatarok, akár heves zivatarok kialakulására is, legnagyobb számban és eséllyel az északkeleti, keleti országrészben, legkisebb eséllyel a Kisalföldön. Zivatarokhoz viharos kifutószél (70-90 km/h), (ált. 2 cm alatti, keleten esetleg > 2 cm) jégeső társulhat, de északkeleten továbbra is előfordulhat felhőszakadás is. A péntek esti órákban egyre csökken a zivatarhajlam.

Címlapkép: Getty Images